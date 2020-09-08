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Засекреченный Навальный: неудобные вопросы. Зачем мировая элита превращает политику в спектакль.

11:03. 8 сентября 2020 62 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Почему ситуация с Навальным возникла именно сейчас. В какую игру элиты играют и почему не могут придумать ничего лучше. Рассказывает Фёдор Лисицын.

Поддержать канал и передачи Ф. Лисицына http://bit.ly/2I9FL1B
Фёдор Лисицын. Все записи https://www.youtube.com/playlist?list=PL2zbO1Ks2ovwyQsV2pLNUpWt1KsE_G2sP
Книжный магазин ДеньТВ http://bit.ly/dentv-shop
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Портал Завтра https://zavtra.ru/

#ДеньТВ #Навальный #ФёдорЛисицын #Путин #история

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=cB65wdm6K9U

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