Почему ситуация с Навальным возникла именно сейчас. В какую игру элиты играют и почему не могут придумать ничего лучше. Рассказывает Фёдор Лисицын.Поддержать канал и передачи Ф. Лисицына http://bit.ly/2I9FL1BФёдор Лисицын. Все записи https://www.youtube.com/playlist?list=PL2zbO1Ks2ovwyQsV2pLNUpWt1KsE_G2sPКнижный магазин ДеньТВ http://bit.ly/dentv-shopСайт ДеньТВ http://dentv.ru/Портал Завтра https://zavtra.ru/#ДеньТВ #Навальный #ФёдорЛисицын #Путин #история

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=cB65wdm6K9U