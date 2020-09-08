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Сёмин на встрече с подписчиками в Севастополе

13:39. 8 сентября 2020 33 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Встреча с единомышленниками в Севастополе, на территории музея “11-я береговая батарея”. Большое спасибо организаторам и всем пришедшим.

Творческий коллектив мероприятия:
Координатор – Людмила П. (https://www.instagram.com/isnt_gf/)
Фотограф – Лилит С. (https://www.instagram.com/foto_lilit_sultan/)
Видео оператор 1,2 камера, монтаж,
звук – Евгений М. (https://www.instagram.com/eugeniy_nikonov/)
Видео оператор 3 камера – Тимур Г. (https://www.instagram.com/trfilm/)
Видео оператор 4 камера – Алексей П. (https://www.instagram.com/aleksrigby/) Звукооператор – Ксения К. (https://www.instagram.com/kseniya.klushina/)

Благодарим за отзывчивость и помощь в проведении мероприятия коллектив народного музея “11-я береговая батарея” https://vk.com/club33043683




Основной канал: https://www.youtube.com/channel/UC2qoLqo8RuV4P_88yhHCZIg
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#КонстантинСемин

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yIIqVVtdqhA

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