Встреча с единомышленниками в Севастополе, на территории музея “11-я береговая батарея”. Большое спасибо организаторам и всем пришедшим.Творческий коллектив мероприятия:Координатор – Людмила П. (https://www.instagram.com/isnt_gf/)Фотограф – Лилит С. (https://www.instagram.com/foto_lilit_sultan/)Видео оператор 1,2 камера, монтаж,звук – Евгений М. (https://www.instagram.com/eugeniy_nikonov/)Видео оператор 3 камера – Тимур Г. (https://www.instagram.com/trfilm/)Видео оператор 4 камера – Алексей П. (https://www.instagram.com/aleksrigby/) Звукооператор – Ксения К. (https://www.instagram.com/kseniya.klushina/)Благодарим за отзывчивость и помощь в проведении мероприятия коллектив народного музея “11-я береговая батарея” https://vk.com/club33043683Основной канал: https://www.youtube.com/channel/UC2qoLqo8RuV4P_88yhHCZIgСайт Константина Сёмина: https://agitblog.ruКонстантин Сёмин в Twitter: https://twitter.com/KSyominКонстантин Сёмин Вконтакте: https://vk.com/kvsyominКонстантин Сёмин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyominКонстантин Сёмин в Telegram: https://t.me/AgitblogКонстантин Сёмин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/#КонстантинСемин

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yIIqVVtdqhA