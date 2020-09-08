Сёмин на встрече с подписчиками в Севастополе
13:39. 8 сентября 2020 33 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Встреча с единомышленниками в Севастополе, на территории музея “11-я береговая батарея”. Большое спасибо организаторам и всем пришедшим.
Творческий коллектив мероприятия:
Координатор – Людмила П. (https://www.instagram.com/isnt_gf/)
Фотограф – Лилит С. (https://www.instagram.com/foto_lilit_sultan/)
Видео оператор 1,2 камера, монтаж,
звук – Евгений М. (https://www.instagram.com/eugeniy_nikonov/)
Видео оператор 3 камера – Тимур Г. (https://www.instagram.com/trfilm/)
Видео оператор 4 камера – Алексей П. (https://www.instagram.com/aleksrigby/) Звукооператор – Ксения К. (https://www.instagram.com/kseniya.klushina/)
Благодарим за отзывчивость и помощь в проведении мероприятия коллектив народного музея “11-я береговая батарея” https://vk.com/club33043683
Основной канал: https://www.youtube.com/channel/UC2qoLqo8RuV4P_88yhHCZIg
Сайт Константина Сёмина: https://agitblog.ru
Константин Сёмин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Сёмин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Сёмин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Сёмин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Сёмин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин
Творческий коллектив мероприятия:
Координатор – Людмила П. (https://www.instagram.com/isnt_gf/)
Фотограф – Лилит С. (https://www.instagram.com/foto_lilit_sultan/)
Видео оператор 1,2 камера, монтаж,
звук – Евгений М. (https://www.instagram.com/eugeniy_nikonov/)
Видео оператор 3 камера – Тимур Г. (https://www.instagram.com/trfilm/)
Видео оператор 4 камера – Алексей П. (https://www.instagram.com/aleksrigby/) Звукооператор – Ксения К. (https://www.instagram.com/kseniya.klushina/)
Благодарим за отзывчивость и помощь в проведении мероприятия коллектив народного музея “11-я береговая батарея” https://vk.com/club33043683
Основной канал: https://www.youtube.com/channel/UC2qoLqo8RuV4P_88yhHCZIg
Сайт Константина Сёмина: https://agitblog.ru
Константин Сёмин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Сёмин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Сёмин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Сёмин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Сёмин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин
Мы в социальных сетях