Новости Украины и Новороссии 06 сентября 2020

Украинские журналисты решили разобраться, что мешает властям «незалежной» запустить эффективный механизм поиска пропавших без вести граждан.

Итоги журналистского расследования опубликовало издание «РБК-Украина». В материале издания говорится, что за шесть лет конфликта на Донбассе по разным оценкам без вести пропало от полутора до пяти тысяч людей.

Большинство из них, конечно, военные, однако среди бесследно исчезнувших довольно высокий процент и гражданских лиц.

В настоящий момент государство практически самоустранилось от процесса поисков пропавших, ими занимаются родственники, которые объединяются в общественные организации.

Власти преимущественно ограничиваются лишь громкими заявлениями, дальше которых дело не идёт. Не стал исключением и нынешний президент «незалежной» Владимир Зеленский. В канун Международного дня жертв насильственных исчезновений, который ежегодно отмечается 30 августа, он собрал в администрации родственников пропавших на Донбассе и пообещал им, что сделает всё необходимое для поисков их родных.

Это не первое и, скорее всего, не последнее подобное заявление высших властей государства, но воз и ныне там.

Пока что министерства и ведомства обеспокоены только тем, чтобы подсчитать реальное количество пропавших без вести. Цифры разнятся — от 1,5 тыс, которых насчитали в Международном Комитете Красного Креста, до 5 тыс, о которых говорят в Офисе уполномоченного Верховной рады по правам человека.

Украинские волонтёры, в свою очередь, считают, что власти просто не заинтересованы в объективном вмешательстве в поиск пропавших на Донбассе людей.

«Я считаю, что если они начнут активно заниматься без вести пропавшими, то выйдут на самих себя. Потому что, к сожалению, немало гражданских пропали по вине наших правоохранительных органов и военных, которые, например, обстреливали гражданские машины», — заявил украинским журналистам один из волонтёров.

Глава Харьковской правозащитной группы (ХПГ) Евгений Захаров рассказывает, что есть свидетельства, подтверждающие причастность украинских силовиков к похищениям людей на Донбассе. В частности, сотрудники СБУ неоднократно «насильственно похищали и удерживали» граждан для их участия в обменах пленными.

Родственники пропавших без вести жалуются, что власти их игнорируют и никак не помогают в поиске пропавших.

«Наши семьи никто не слышит. Нам же самое главное — найти и узнать, где наши родные. Нам не важно куда ехать: на Западную Украину или в Донецк и Луганск, нас уже ничего не останавливает», — заявила мать одного из пропавших, руководитель общественной организации «Эдельвейс».

Активисты неоднократно говорили о том, что родственники пропавших граждан уже перестали доверять государственным органам после череды скандалов с ДНК-тестами при идентификации неопознанных тел.

«Часто ошибались, путали тела погибших. Это не специально, это была просто халатность. Была история, что в одной воинской части просто всех (погибших, — прим. РВ) перепутали. И была большая проблема: что с этим делать?

Одни родственники просто хотят похоронить тела своих детей, а другие — уже похоронили того, кого считали своим сыном, и памятник поставили, и уже ничего не хотят», — объяснил глава ХПГ.

Недоверие к властям усугубляется ещё и тем, что они категорически отрицают все обвинения в свой адрес, называя их клеветой. В Управлении гражданско-военного сотрудничества Вооружённых сил Украины вообще считают, что подобные заявления родственников могут иметь под собой «меркантильные основания».

«Это клевета. Они просто не хотят признавать тела погибших своими родственниками. Это манипуляции с их стороны и меркантильный подход», — утверждает представитель Минобороны, подполковник Михаил Котелевский.

Он уточнил, что с момента исчезновения военнослужащего в зоне боевых действий и до его обнаружения родственники получают за него ежемесячно денежное обеспечение, которое вместе с надбавками составляет 27–30 тысяч гривен. Если же военнослужащий признан погибшим, родственники получают лишь единоразовую помощь в сумме около 12,7 тысячи гривен.

Но это касается только военнослужащих. Семьи гражданских лиц, пропавших без вести, ничего не получают от государства.

Чтобы сдвинуть решение проблемы с мёртвой точки, при украинском правительстве должна заработать специальная комиссия. Попытка её создания была предпринята в апреле 2019 года. Тогда в состав неё вошли как представители госорганов, так и общественники. Однако оказалось, что у этого состава комиссии не было необходимых полномочий и финансовых возможностей выполнять свою работу.

«Закон этот приняли, а он с самого начала был нерабочий. У всех была эйфория, а я с самого начала говорил, что он не будет работать», — пояснил руководитель ХПГ.

Попытка создать работающую комиссию была предпринята и в июле текущего года, однако и этот орган не заработал.

«Де-юре для начала работы комиссии необходимо решение премьер-министра, чтобы он определил одного из вице-премьеров, который своим распоряжением сможет собрать эту комиссию. На первом заседании будет избран председатель комиссии, который получит юридические полномочия», — пояснили причины проволочек в Минобороны.

Пока у комиссии нет ни юридического статуса, ни финансовых возможностей, чтобы начать заниматься своими прямыми обязанностями, родственникам пропавших без вести придётся самостоятельно продолжать поиски и надеяться, что власти всё же обратят внимание на их проблемы.

Читайте также: Глава ДНР отдал приказ об открытии огня