Новости Украины и Новороссии 06 сентября 2020
- 13:02 На Донбассе пропали тысячи военных и гражданских: расследование украинского издания.
- 10:21 Ромчик в тылу врага расчехлил Шария.
- 09:33 Кравчук объяснил, зачем Украина созывает экстренное заседание по Донбассу.
- 09:05 Автор фильма «Дети Донбасса»: в Донецке и Луганске знают, кто террорист в этой войне.
- 05:30 Верит ли Киев в собственную ложь, или Как выглядит импортозамещение по-украински.
На Донбассе пропали тысячи военных и гражданских: расследование украинского издания
Украинские журналисты решили разобраться, что мешает властям «незалежной» запустить эффективный механизм поиска пропавших без вести граждан.
Итоги журналистского расследования опубликовало издание «РБК-Украина». В материале издания говорится, что за шесть лет конфликта на Донбассе по разным оценкам без вести пропало от полутора до пяти тысяч людей.
Большинство из них, конечно, военные, однако среди бесследно исчезнувших довольно высокий процент и гражданских лиц.
В настоящий момент государство практически самоустранилось от процесса поисков пропавших, ими занимаются родственники, которые объединяются в общественные организации.
Власти преимущественно ограничиваются лишь громкими заявлениями, дальше которых дело не идёт. Не стал исключением и нынешний президент «незалежной» Владимир Зеленский. В канун Международного дня жертв насильственных исчезновений, который ежегодно отмечается 30 августа, он собрал в администрации родственников пропавших на Донбассе и пообещал им, что сделает всё необходимое для поисков их родных.
Это не первое и, скорее всего, не последнее подобное заявление высших властей государства, но воз и ныне там.
Пока что министерства и ведомства обеспокоены только тем, чтобы подсчитать реальное количество пропавших без вести. Цифры разнятся — от 1,5 тыс, которых насчитали в Международном Комитете Красного Креста, до 5 тыс, о которых говорят в Офисе уполномоченного Верховной рады по правам человека.
Украинские волонтёры, в свою очередь, считают, что власти просто не заинтересованы в объективном вмешательстве в поиск пропавших на Донбассе людей.
«Я считаю, что если они начнут активно заниматься без вести пропавшими, то выйдут на самих себя. Потому что, к сожалению, немало гражданских пропали по вине наших правоохранительных органов и военных, которые, например, обстреливали гражданские машины», — заявил украинским журналистам один из волонтёров.
Глава Харьковской правозащитной группы (ХПГ) Евгений Захаров рассказывает, что есть свидетельства, подтверждающие причастность украинских силовиков к похищениям людей на Донбассе. В частности, сотрудники СБУ неоднократно «насильственно похищали и удерживали» граждан для их участия в обменах пленными.
Родственники пропавших без вести жалуются, что власти их игнорируют и никак не помогают в поиске пропавших.
«Наши семьи никто не слышит. Нам же самое главное — найти и узнать, где наши родные. Нам не важно куда ехать: на Западную Украину или в Донецк и Луганск, нас уже ничего не останавливает», — заявила мать одного из пропавших, руководитель общественной организации «Эдельвейс».
Активисты неоднократно говорили о том, что родственники пропавших граждан уже перестали доверять государственным органам после череды скандалов с ДНК-тестами при идентификации неопознанных тел.
«Часто ошибались, путали тела погибших. Это не специально, это была просто халатность. Была история, что в одной воинской части просто всех (погибших, — прим. РВ) перепутали. И была большая проблема: что с этим делать?
Одни родственники просто хотят похоронить тела своих детей, а другие — уже похоронили того, кого считали своим сыном, и памятник поставили, и уже ничего не хотят», — объяснил глава ХПГ.
Недоверие к властям усугубляется ещё и тем, что они категорически отрицают все обвинения в свой адрес, называя их клеветой. В Управлении гражданско-военного сотрудничества Вооружённых сил Украины вообще считают, что подобные заявления родственников могут иметь под собой «меркантильные основания».
«Это клевета. Они просто не хотят признавать тела погибших своими родственниками. Это манипуляции с их стороны и меркантильный подход», — утверждает представитель Минобороны, подполковник Михаил Котелевский.
Он уточнил, что с момента исчезновения военнослужащего в зоне боевых действий и до его обнаружения родственники получают за него ежемесячно денежное обеспечение, которое вместе с надбавками составляет 27–30 тысяч гривен. Если же военнослужащий признан погибшим, родственники получают лишь единоразовую помощь в сумме около 12,7 тысячи гривен.
Но это касается только военнослужащих. Семьи гражданских лиц, пропавших без вести, ничего не получают от государства.
Чтобы сдвинуть решение проблемы с мёртвой точки, при украинском правительстве должна заработать специальная комиссия. Попытка её создания была предпринята в апреле 2019 года. Тогда в состав неё вошли как представители госорганов, так и общественники. Однако оказалось, что у этого состава комиссии не было необходимых полномочий и финансовых возможностей выполнять свою работу.
«Закон этот приняли, а он с самого начала был нерабочий. У всех была эйфория, а я с самого начала говорил, что он не будет работать», — пояснил руководитель ХПГ.
Попытка создать работающую комиссию была предпринята и в июле текущего года, однако и этот орган не заработал.
«Де-юре для начала работы комиссии необходимо решение премьер-министра, чтобы он определил одного из вице-премьеров, который своим распоряжением сможет собрать эту комиссию. На первом заседании будет избран председатель комиссии, который получит юридические полномочия», — пояснили причины проволочек в Минобороны.
Пока у комиссии нет ни юридического статуса, ни финансовых возможностей, чтобы начать заниматься своими прямыми обязанностями, родственникам пропавших без вести придётся самостоятельно продолжать поиски и надеяться, что власти всё же обратят внимание на их проблемы.
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Ромчик в тылу врага расчехлил Шария
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Кравчук объяснил, зачем Украина созывает экстренное заседание по Донбассу
Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук пояснил, с какой целью Киев инициировал внеочередное заседание ТКГ.
По его словам, срочное заседание политической подгруппы ТКГ должно «подчеркнуть важность прекращения огня на Донбассе».
«В этом году наконец удалось с 27 июля остановить боевые действия в Донбассе. Это безусловно важное достижение для всех в Украине — как на свободной территории, так и на оккупированной (имеются в виду ДНР и ЛНР, — прим. РВ).
И это понятно для каждого, в том числе для миллионов украинцев, которые остаются в оккупации. Они видят, кто снова хочет разжечь боевые действия», — заявил Кравчук, пытаясь свалить вину за происходящее на линии соприкосновения на власти ДНР.
Напомним, вчера глава ДНР Денис Пушилин отдал приказ об открытии огня по незаконно возведенным инженерным сооружениям украинских оккупантов в районе населенного пункта Шумы.
По его словам, украинская сторона проигнорировала выполнение требований по устранению допущенных ею нарушений, которые были выдвинуты Донецком ещё 28 августа.
Пушилин уточнил, что позиции ВСУ в районе н. п. Шумы будут уничтожены 7 сентября.
«Призываю украинскую сторону с 08:00 часов 7 сентября 2020 года обеспечить отсутствие личного состава в указанном районе. Нам не нужны человеческие жертвы. Нам не нужен срыв перемирия. Мы хотим только соблюдения достигнутых договоренностей», — заявил глава ДНР.
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Автор фильма «Дети Донбасса»: в Донецке и Луганске знают, кто террорист в этой войне
В последнее время появляется всё больше достойных фильмов и статей о войне в Донбассе, причём не только республиканских или российских авторов. Всё больше желающих рассказать миру правду о людях, воюющих за жизнь и свободу своего многострадального шахтёрского края.
Сегодня речь пойдёт о болгарском режиссёре, давнем друге Донбасса, Любомире Данкове. Премьера его фильма «Дети Донбасса» состоялась 24 июля в донецком кинотеатре «Звёздочка» при содействии общественного движения «Свободный Донбасс». До премьеры в Донецке документальный фильм участвовал в ряде кинофестивалей, получив в прошлом году приз на Международном кинофестивале «Золотая картина Америки».
Депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский, принимавший непосредственное участие в создании фильма, вспоминает, как тяжело было работать с документальными материалами. Проект непросто дался всей съёмочной группе, прежде всего, в психологическом плане, что и бывает обычно с подобными картинами.
«Фильм очень тяжело снимался. В нём слишком много серьёзных кадров – разрушений, смертей. Это не игровое кино», – вспоминал депутат.
Сразу после премьеры режиссёр Данков много общался с журналистами ДНР, а в интервью порталу «Новости Новороссии» болгарский документалист поделился своими впечатлениями от работы над сложной темой воюющего Донбасса.
Он стал проявлять интерес к событиям на востоке Украины «довольно поздно», лишь в 2016 году.
«Причиной этого является, мягко говоря, странный способ представления информации о войне в нашей стране. Зимой 2014 года майдан в Киеве какое-то время был чуть ли не главной темой в наших СМИ, потом всё угасло. Я знал, что в Донбассе была война, но я понятия не имел, как велась эта война», – рассказывает Данков об искажённом взгляде на войну Киева против Новороссии, бытующем на Западе.
После того как в 2016 году болгарский режиссёр начал сопоставлять противоречивые и несовместимые между собой по смыслу сведения о войне, он осознал: «…на Донбассе происходят ужасные вещи, и наши СМИ их скрывают».
В то время Любомир Данков активно занимался общественной работой, в основном связанной с защитой прав детей и их родителей в Болгарии. Но в какой-то момент, устав от бесконечных конфликтов между журналистами, освещающими проблему с защитой прав детей, он решает отправиться на поиски новой темы и выбирает для этого Донбасс: самому на месте разобраться, что там происходит.
В Донецк Данков попал благодаря международному журналистскому удостоверению и как представитель общественной организации.
Проехал он через Украину с некоторыми приключениями и абсолютным незнанием реалий ЛДНР, к примеру, не подозревая даже об отсутствии банкоматов на территории республик. Но преодоление этих проблем помогло болгарину лучше понять, насколько донбасская реальность далека от тех картинок, которые преподносили СМИ в его родной стране.
«Сначала меня посещали действительно абсурдные мысли, я думал, что по дороге буду встречать танки с российскими и украинскими флагами, что передвигаться через линию фронта мне придётся пешком или на велосипеде. Я также думал, что война – это когда одни солдаты воюют с другими солдатами», – вспоминает сегодня Любомир.
На месте выяснилось, что регулярная армия Украины воюет по большей части с мирными жителями Донбасса, а когда ему впервые показали без ретуши и ангажированных комментариев фото разрушенных обстрелами улиц городов и посёлков ДНР, пригородов Донецка, куда лежал его путь, он вдруг понял, как здесь нужно работать.
«В этот момент я понял, что лучше не задавать вопросы, а позволять людям говорить. Чтобы задать хорошие вопросы нужно много знать о теме. Во время моего второго визита у меня уже был огромный список вопросов», – уточнил Данков.
Болгарский режиссёр побывал в Донецке шесть раз, три раза смог проехать через линию разграничения с украинской стороны, пока Киев не отказал ему в доступе на свою территорию. Ещё три раза Данков попадал в столицу ДНР объездными путями. Самое большое впечатление на него произвели темпы возрождения Донецка и стремление дончан к мирной жизни.
«Что касается Донецка, я был впечатлён его возвращением к жизни. Во время моего первого визита в городе шли пустые троллейбусы с двумя или тремя пассажирами, на светофорах в центре стояли три-четыре машины, абсолютно пустые кафе и рестораны. Ситуация менялась с каждым визитом. Когда я был здесь последний раз, троллейбусы были уже переполнены», – удивляется Любомир.
Изначально он хотел остаться беспристрастным и освещать все события «сухим объективом», но украинская сторона ушла в глухую оборону и молчание, отказавшись давать интервью, комментировать или стараться что-то пояснить иностранцу. В Киеве с Данковым согласился переговорить лишь замминистра информации Артём Биденко, а также дали интервью два представителя Украинского Хельсинского комитета. И всё. Ни радикальные террористические группировки «Правый сектор»*, «Азов»*, «Айдар», ни представители официальных властей (так называемое министерство временно оккупированных территорий) не захотели общаться с Данковым, отказываясь категорически, лишь узнав тему разговора и услышав, что он регулярно бывает в Донецке.
«В то же время мои контакты с выступающей за прекращение войны оппозицией были достаточно лёгкими и плодотворными – Коцаба, Жарких, Любовь Титаренко, Погребинский и другие», – отметил режиссёр.
В ходе работы над своим фильмом Данков убедился в изощрённой методике работы СМИ Европы и США, которые в своих статьях и новостях не стесняются определять ДНР и ЛНР как «террористов».
«Я думаю, что все, кто знаком с конфликтом, знают, кто террорист в этой войне. Мне лично стыдно за то, что моя страна является частью ЕС – структуры, которая вложила в поддержку террориста 15 миллиардов евро», – отметил болгарин поддержку со стороны коллективного Запада украинским властям, развязавшим войну против Донбасса.
Любомир Данков планирует выпустить ещё пару фильмов о войне на шахтёрской земле. Работа над ними потребует много сил и времени, поскольку проекты не предназначены для получения прибыли. В связи с этим спонсоры нынешней премьерной картины настояли, чтобы до дебюта в Донецке ленту смогли принять несколько фестивалей международного уровня.
К сожалению, на видеохостинге YouTube удалось найти лишь копию фильма, снятую из зрительного зала, однако читатели смогут оценить сюжет этого документального фильма.
«Я понял, что там происходят ужасные и невообразимые вещи, в отношении которых «демократический» мир упорно молчит. Я пытался нарушить это молчание журналистскими материалами, но крупные СМИ ими не заинтересовались. Теперь я пытаюсь донести людям хотя бы маленькую часть правды о войне на Донбассе через этот фильм», – рассказал Данков в эфире одного из республиканских каналов.
Фильм этот, действительно, тяжёлый, зрителю нелегко видеть все ужасы гражданской войны, которая всё ещё не окончена и продолжает отнимать у жителей Донбасса здоровье, благополучие, а нередко и жизни. Но, даже если тяжело всё это видеть, смотреть необходимо, чтобы осознать всю тяжесть преступлений со стороны Киева и его «западных партнёров».
Важно донести до большинства людей в мире то страшное положение мирных жителей республик Донбасса, в котором они живут седьмой год. Военные преступления ВСУ и добровольческих батальонов карателей не должны оставаться скрытыми от пресловутой мировой общественности, которая ещё недавно рукоплескала киевской «революции достоинства», открывшей ворота войны с бывшими своими соотечественниками. Любомир Данков – один из тех, кто пытается это сделать.
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Верит ли Киев в собственную ложь, или Как выглядит импортозамещение по-украински
Украинская компания «Антонов», являющаяся частью «Укроборонпрома», прикупила у эмиратской компании Aerogulf FZC восемь российских двигателей.
Ими стали газотурбинные вспомогательные ТА-18–200–124 по цене 4, 16 млн долларов.
Причем это уже не первая такая покупка Украины. Год назад «Антонов» уже приобретал у Эмиратов российский газотурбинный двигатель за 500 тыс. долларов.
Ишь, какие!
Между тем Киев продолжает транслировать свое отбитое русофобство и во всеуслышание отказываться от любых военно-технических отношений с нами.
Говоря это, Украина не забывает похвастаться о чудесах успешного импортозамещения.
Ага! Мы видим!
Но у украинской статистики свои данные. Там написано, да и чиновники говорят, что российские товары как рукой снимает по всей стране.
Однако реальность диктует несколько другие правила игры. А именно — Россия так и остается вторым по величине торговым партнером Украины.
Просто Киев покупает наши товары у других стран. Видимо, им так психологически комфортнее. Там и двигатели, и природный газ, и нефть, и уголь и т. д.
Вот и получается, что импортозамещение по-украински значит расширение круга вовлеченных в поставки российских товаров, и исключение России из этого круга как непосредственного продавца.
Я врал самому себе и был чертовски убедителен, что называется.
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ФанТомас, специально для «Русской Весны»
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