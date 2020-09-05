Евгений Преображенский – в небе, на земле, в памяти…

Создание образа национального героя требует системной работы.

Одним из самых ярких участников воздушного парада в День ВМФ стал дальний противолодочный бомбардировщик «Евгений Преображенский». Красота этого уникального самолёта не могла не восхитить, но специалисты понимают и его военно-стратегическое значение. «Евгений Преображенский» обеспечивает баланс сил между великими державами, его задача – противостоять атомным подводным лодкам. Для Российского военно-исторического общества появление этого самолёта в небе Петербурга – событие особое. РВИО уже несколько лет последовательно и настойчиво работает над тем, чтобы фигура лётчика Преображенского приобрела масштаб национального героя. И пусть звучит высокопарно, мы считаем это своей святой миссией.

Герой Советского Союза полковник Е.Н. Преображенский

Пополнить строй

Время неумолимо – ветераны Великой Отечественной уходят, всё меньше живых свидетелей самой страшной войны в истории человечества. Вместе с уходом ветеранов становится тише нравственный камертон, голос правды. А это шанс для наших противников в непрекращающейся информационной войне против нашей Победы. Кто займёт место уходящего поколения победителей?

Мы в Российском военно-исто­рическом обществе считаем: строй должен пополняться образами новых героев.

У каждого в истории войны своя страница, свой подвиг, большой или малый, – у простого солдата, Ивана Кожедуба или маршала Рокоссовского. О ком-то мы знаем больше, кто-то вошёл навсегда в пантеон славы. Но тысячи героев остаются безвестными, они уходят из жизни, а вместе с ними бесценные свидетельства, пронзительные моменты, живая история войны. И чтобы не возникало пробелов и пустот в цепочке памяти, мы обязаны запечатлеть для потомков неизвестные, малоизученные, забытые факты. Наша задача – пополнить летопись Подвига незаслуженно или по ошибке истории забытыми именами. Мы должны обессмертить героев, создать новые героические образы.

Конечно, определение «новые» в значительной степени условно. Ведь и Лидия Литвяк, и Зиновий Колобанов, и Евгений Преображенский, и Роза Шанина, и Яков Кобзарь, и десятки других имён прекрасно известны военным историкам. Известны они и многим энтузиастам, интересующимся историей Великой Отечественной. Но, увы, абсолютное большинство этих героев не знает. От войны нас отделяют уже 75 лет, а у людей свои каждодневные заботы, повседневная жизнь, и до них надо достучаться…

Сегодня правда факта обесценивает идеологические провокации 90-х. А ведь не так давно можно было безнаказанно оскорблять память о Зое Космодемьянской – дескать, она «пироманака», «сжигала крестьянские дома». Или поставить под сомнение подвиги Николая Гастелло и Александра Матросова. Сколько было этих любителей «альтернативной истории»! Все эти «мрази конченые», по меткому выражению Владимира Мединского, усердно поработали, пытаясь развенчать мифологию советского прошлого.

А вот на новых героях наши враги теряются! Им нечего ответить на то, что Зиновий Колобанов подбил в одном бою 22 немецких танка и единолично, командуя ротой из 5 тяжёлых танков КВ-1, остановил на своём участке немецкий прорыв к Ленинграду! Им нечего ответить на то, что группа Преображенского бомбила Берлин в августе–сентябре 1941-го после всех военных катастроф того трагического лета.

ДБ-3 в разных модификациях оставался нашим главным

дальним бомбардировщиком

Можем!

Чья была идея? У победы отцов много. Есть версия, что бомбить Берлин предложил Преображенский. Очень вероятно, что сам Сталин – есть его приказ. Существуют и другие версии. Пройдёт не так много времени, и телезрителю предстоит встретиться в новом телесериале с легендарным адмиралом Кузнецовым. Так вот, там рассказывается, что идея миссии Преображенского родилась у командующего ВМФ.

Немцы не могли поверить, что русские бомбят Берлин. Возникла отчасти даже комичная ситуация, когда берлинское радио сообщило об английском авианалёте, а англичане это опровергли. Кукрыниксы с Маршаком хорошо задали Геббельсу перца в «Правде»:

И вдруг послышались слова:

«Вниманье! Говорит Москва!

Седьмого в ночь район Берлина

Бомбил отряд наш боевой,

И все советские машины

Вернулись в целости домой».

Действительно, в ночь с 7 на 8 августа, взлетев с аэродрома на о. Эзель (Саарема), бомбардировщики прошли над Балтийским морем и территорией Германии, отбомбились – и вернулись без потерь. Для страны это было как глоток свежего воздуха: можем! Успех был полный. По-видимому, имелась у группы Преображенского и особая миссия. Это был удар возмездия после начала немецких бомбардировок Москвы. А самолёты ДБ-3 могли нести химическое оружие – и когда столица рейха получила по зубам, Гитлер очень эффективно был избавлен от соблазна распылить удушающие газы над советской столицей.

В тот нещедрый на Звёзды Героев год Евгения Преображенского и его ближайших соратников наградили сразу, 13 августа, – при том, что бомбёжки Берлина продолжались почти месяц, до 2 сентября…

По документам Центрального Военно-морского архива

Слагаемые успеха

Когда мы говорим о стратегии создания образа национального героя, мы понимаем, что по большому счёту нагромождать ничего необычного не нужно. Герои у нас есть, свои подвиги они совершили. Просто нужна системная работа. Просто надо сделать малоизвестные имена известными, зафиксировать, закрепить их в современном многоуровневом информационном пространстве.

Фильм – памятник – музей. Вот три направления, которые сами по себе порождают информационные поводы, закрепляют факт – в нашем случае факт подвига – в общественном сознании. Сначала был мини-фильм о Преображенском в цикле «Герои неба», который снимался к 70-летию Великой Победы. Его широко показывали, в том числе в аэропортах нашей страны. Но, конечно, нужен художественный фильм – и такой, чтоб зритель массово шёл в кинотеатры, чтобы телеканалы повторяли, боролись за такое право. Пока такого фильма не создали. Но есть предчувствие, что большое кино о Преображенском всё-таки состоится.

А памятник уже есть. Требование к этому способу увековечить простое… Конечно, помимо высочайшего художественного уровня!.. Надо, чтобы люди его видели. Памятник Евгению Преображенскому (автор проекта – Р.И. Мединский, скульптор – Денис Стритович) мы установили к 110-летию Героя в самом центре Кириллова, на перекрестке основных улиц (одна из них носит имя Преображенского). Мимо и не пройдёшь, и не проедешь! Люди всегда останавливаются. К тому же это новое памятное место – официально, в рамках Национальной программы «Культура».

Наконец, музей. Он должен потрясать, только тогда в новом музее есть смысл. Посетители должны взахлёб рассказывать о впечатлениях, а те, кто не успел, – мечтать попасть туда.

Оказавшиеся в Волокославино – родном селе Преображенского – бывают удивлены, когда на вопрос, где у вас музей, получают ответ: «А в какой вы хотите?» Музеев в селе два. И если тот, что посвящён истории местной гармошки, и экспонатами богат, и оформлен хорошо, то музей знаменитого земляка до самого последнего времени выглядел вполне по-деревенски.

Так возникла идея создать суперсовременное музейное пространство в самой что ни на есть далёкой глубинке. Идея жила не один год. Шли поиски в архивах. Создавалось мультимедийное наполнение. Собиралось финансирование. И строился самолёт. Да, это музей с самолётом – почти настоящим, всего на 2 метра короче легендарного бомбардировщика ДБ-3.

Самолёт в музее всего на 2 метра короче настоящего

Для того чтобы проект состоялся, огромное значение имеет «субъективный фактор». Важно, чтобы нашёлся человек, который вдохновлён идеей сам и способен вдохновлять других. В истории создания музея Евгения Преображенского таким человеком стал Ростислав Игнатьевич Мединский, во многом благодаря его энергии и терпению проект реализован.

Получился музей, которому рады были бы и Париж, и Нью-Йорк. Но для нас важнее Кириллов, городок, в котором всего 7,5 тысячи жителей. Правда ещё 300 тысяч человек в год проходит через Кирилло-Белозерский музей-заповедник, с которым этот проект стал у нас совместным. Хорошенько подумав, мы перенесли проект музея Евгения Преображенского в специально отреставрированные помещения рядом с памятником герою.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, побывав там вскоре после открытия, сказал, что музей Евгения Преображенского должен увидеть каждый школьник Вологодской области. Эта программа работает. Книга отзывов полна восторженными словами благодарности. На Вологодчине имя Преображенского знают все.

…А 75 лет назад наш герой планировал свою последнюю боевую операцию. В годы войны он защищал Ленинград, потом воевал на Северном флоте. К войне с Японией Евгений Преображенский командовал авиацией Тихо­океанского флота.

22 августа 1945 года советский десант на летающих лодках высадился в городе русской славы Порт-Артуре – 200 человек. Десантники разоружили 5-тысячный японский гарнизон. Десантную операцию в Порт-Артуре разработал и лично возглавил Евгений Преображенский – тот самый лётчик, который бомбил Берлин в августе 1941 г.

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Источник: https://nstarikov.ru/evgenij-preobrazhenskij-v-nebe-na-zemle-v-pamjati-118826