В.Э. Багдасарян: Белорусские грабли

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5194576.html
Багдасарян мошт и хороший ев’рей, но слушать его лично я не могу. Извиняйте, Багдасарян. А за грабли буду краток https://mmanificarum.blogspot.com/2020/09/blog-post_9.html
Союзное “суверенное” государство – нонсенс.
Маркером определения белорусских граблей и нацизма является язык. Идеологом белорусского нацизма является является Франциск Богушевич, который родился в Литве в католической семье (1840-1900).В советское время иудокоммунисты его именем назвали колхоз и площадь в Минске В 1958г. В 1958г. в Жупранах установлен бюст Богушевича. В 2009г.в Сморгонии ему был установлен бронзовый памятник. Он написал книгу “Дудка белорусская”, положившая начало новой белорусской литературе, где польские тексты составляют более половины объёма. Всего 200 страниц. Молодой Пилсудский лично руководил контробандой “Дудки белорусской из Кракова на территорию белорусских губерний. Как видим, в создании белорусского нацизма приложила руку не только Польша и Литва, но и КПСС.
Сколько глупостей наморозил! И такие учат студентов?Подальше от таких АНАЛитиков…
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Багдасарян мошт и хороший ев’рей, но слушать его лично я не могу. Извиняйте, Багдасарян. А за грабли буду краток https://mmanificarum.blogspot.com/2020/09/blog-post_9.html
Союзное “суверенное” государство – нонсенс.
Маркером определения белорусских граблей и нацизма является язык. Идеологом белорусского нацизма является является Франциск Богушевич, который родился в Литве в католической семье (1840-1900).В советское время иудокоммунисты его именем назвали колхоз и площадь в Минске В 1958г. В 1958г. в Жупранах установлен бюст Богушевича. В 2009г.в Сморгонии ему был установлен бронзовый памятник. Он написал книгу “Дудка белорусская”, положившая начало новой белорусской литературе, где польские тексты составляют более половины объёма. Всего 200 страниц. Молодой Пилсудский лично руководил контробандой “Дудки белорусской из Кракова на территорию белорусских губерний. Как видим, в создании белорусского нацизма приложила руку не только Польша и Литва, но и КПСС.
Сколько глупостей наморозил! И такие учат студентов?Подальше от таких АНАЛитиков…