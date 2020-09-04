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В.Э. Багдасарян: Белорусские грабли

10:09. 4 сентября 2020 178 просмотров 4 коммент. Опубликовал:
Как обычно замечательный разбор попытки проведения оранжевой революции в Белоруссии провёл В.Э. Багдасарян.



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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5194576.html

Метки: Багдасарян, белоруссия, власть, глобализация, Горбачёв, Европа, Запад, идеология, капитализм, Китай, литва, лукашенко, народ, оранжевая, польша, революция, Россия, социализм, сталин, США, управление

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4 Комментария » Оставить комментарий


  • 14733 8859
    Maleos 4 сентября 2020 в 10:55

    Багдасарян мошт и хороший ев’рей, но слушать его лично я не могу. Извиняйте, Багдасарян. А за грабли буду краток https://mmanificarum.blogspot.com/2020/09/blog-post_9.html

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  • 10025 3930
    nikolay 4 сентября 2020 в 12:24

    Маркером определения белорусских граблей и нацизма является язык. Идеологом белорусского нацизма является является Франциск Богушевич, который родился в Литве в католической семье (1840-1900).В советское время иудокоммунисты его именем назвали колхоз и площадь в Минске В 1958г. В 1958г. в Жупранах установлен бюст Богушевича. В 2009г.в Сморгонии ему был установлен бронзовый памятник. Он написал книгу “Дудка белорусская”, положившая начало новой белорусской литературе, где польские тексты составляют более половины объёма. Всего 200 страниц. Молодой Пилсудский лично руководил контробандой “Дудки белорусской из Кракова на территорию белорусских губерний. Как видим, в создании белорусского нацизма приложила руку не только Польша и Литва, но и КПСС.

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  • 12287 6968
    Lada 4 сентября 2020 в 12:27

    Сколько глупостей наморозил! И такие учат студентов?Подальше от таких АНАЛитиков…

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