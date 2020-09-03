Старайтесь больше готовить еду сами, а не покупать консервы в супермаркетах

Ядовитая еда из супермаркета или почему мы болеем

Индустрия пищевых продуктов делает все для того, чтобы мы покупали больше и больше этой продукции. В составе продуктов питания и напитков присутствует широкий спектр химических добавок, красителей, сахар, нитраты. Они могут вызвать развитие очень серьезных заболеваний даже у детей.

Если взять с полки супермаркета любой продукт и прочесть на упаковке его состав, можно убедиться, что натуральных ингредиентов там практически не содержится.



Зато в изобилии представлены пищевые добавки. Это консерванты, эмульгаторы, красители и прочая химия. Такие компоненты в нашей пище вызывают очень серьезные заболевания.



Кроме того, почти во всех пищевых продуктах содержится сахар. Зато веществ, необходимых нашему организму, там или нет вообще, или крайне мало.

Индустрия продуктов питания и ее влияние на наше здоровье

Продукты, которые мы едим, в большинстве своем переработанные. Перечислять их можно до бесконечности: это и колбасные изделия, и мороженое, и конфеты, и фаст-фуд. Все они наносят ущерб нашему здоровью.

Любая настоящая, естественная еда работает на пользу организму. Проблемы начинаются именно тогда, когда мы начинаем «химичить» с продуктами питания.

Сегодня встречается большое количество детей, страдающих ожирением, диабетом, заболеваниями печени, скорее, характерными для алкоголиков со стажем. Что служит тому причиной? Конечно же, это вопрос качества потребляемых продуктов питания.