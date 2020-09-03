Старайтесь больше готовить еду сами, а не покупать консервы в супермаркетах
Ядовитая еда из супермаркета или почему мы болеем
Индустрия пищевых продуктов делает все для того, чтобы мы покупали больше и больше этой продукции. В составе продуктов питания и напитков присутствует широкий спектр химических добавок, красителей, сахар, нитраты. Они могут вызвать развитие очень серьезных заболеваний даже у детей.
Если взять с полки супермаркета любой продукт и прочесть на упаковке его состав, можно убедиться, что натуральных ингредиентов там практически не содержится.
Зато в изобилии представлены пищевые добавки. Это консерванты, эмульгаторы, красители и прочая химия. Такие компоненты в нашей пище вызывают очень серьезные заболевания.
Кроме того, почти во всех пищевых продуктах содержится сахар. Зато веществ, необходимых нашему организму, там или нет вообще, или крайне мало.
Индустрия продуктов питания и ее влияние на наше здоровье
Продукты, которые мы едим, в большинстве своем переработанные. Перечислять их можно до бесконечности: это и колбасные изделия, и мороженое, и конфеты, и фаст-фуд. Все они наносят ущерб нашему здоровью.
Любая настоящая, естественная еда работает на пользу организму. Проблемы начинаются именно тогда, когда мы начинаем «химичить» с продуктами питания.
Сегодня встречается большое количество детей, страдающих ожирением, диабетом, заболеваниями печени, скорее, характерными для алкоголиков со стажем. Что служит тому причиной? Конечно же, это вопрос качества потребляемых продуктов питания.
Пройдитесь по местному супермаркету. Полки пестрят красочными упаковками, этикетками, мы видим известные во всем мире брэнды. Но что скрывается под привлекательной оберткой?
Что такое технически обработанные продукты питания или полуфабрикаты
Эту категорию пищевых продуктов объединяют следующие особенности:
- массовое производство;
- одинаковая продукция независимо от партии (чтобы потребитель привыкал ко вкусу);
- одинаковая продукция независимо от страны;
- определённые ингредиенты поставляются определёнными компаниями;
- абсолютно все микроэлементы подвергаются заморозке (означает полное удаление клетчатки, так как ее невозможно заморозить);
- продукты должны оставаться «однородными» (ваша лазанья в микроволновке не должна расслоиться);
- продукты должны храниться на полке или в холодильнике.
Отличия между обработанными и настоящими продуктами
Недостаточно:
- Клетчатки (без клетчатки получается, что, даже если вы и поели, ваш организм не получил необходимые вещества).
- Жиров омега-3 (содержится в дикой рыбе, но не в искусственно выращенной).
- Микроэлементов, витаминов.
- Ядовитая еда из супермаркета или почему мы болеем
Слишком много:
- Транс-жиров.
- Аминокислот (лейцин, валин). Содержатся в сухом белке, который спортсмены используют для наращивания мышц. А если вы не спортсмен, тогда они попадают к вам в печень, распадаются и превращаются в жир. На них не действует инсулин, и они приводят к хроническим заболеваниям.
- Жиров омега-6 (растительные масла, полинасыщенные жиры).
- Любых пищевых добавок (некоторые из них связывают с онкологическими заболеваниями).
- Эмульгаторов (добавки, которые стабилизируют состояние массы: например, предотвращают разделение вещества на воду и жир). Такое вещество способно разъедать слизистую оболочку кишечника.
- Соли (мы потребляем 6,9 г соли в день, хотя рекомендовано 2,3 г). Избыток соли часто ведет к повышенному давлению и сердечно-сосудистым заболеваниям).
- Нитратов (заводские изделия из красного мяса). Приводят к раку кишечника.
- Сахара. Из 600 000 наименований продуктов питания в американских супермаркетах 74% содержат сахар. Если добавлять сахар в продукт – его больше покупают.
- Потребление еды из супермаркета
- Содержание жира в нашей диете осталось таким же по количеству, а в процентном отношении к прочим нутриентам даже уменьшилось. Потребление молока понизилось. Мясо и сыр остались на том же уровне. Современная ключевая идея в питании: есть меньше жира.
Почему же метаболический синдром, ожирение настолько распространены? Что это за калории? Ответ: это углеводы.
Продуктов с углеводами употребляется намного больше: например, сахаросодержащие напитки. Они имеют в составе высокофруктозный кукурузный сироп – наиболее вредную для здоровья добавку. Его используют в производстве только США, Канада и Япония. В других странах в этих целях применяется сахароза. Сахароза – это сладкая молекула, именно ее мы хотим, на нее «подсаживаемся». И ее печень перерабатывает по-другому.
Что произошло с потреблением сахара за последние 200 лет?
Раньше наши предки получали сахар из фруктов и овощей, иногда меда. Они употребляли немного меньше сахара – 2 кг в год. Сейчас в США употребляется до 41 кг сахара в год (на одного человека). Резкий скачок в потреблении сахара произошел в 60-е годы ХХ века. Именно тогда началось массовое производство продуктов питания.
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