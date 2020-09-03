Лукашенко провел перестановки в силовом блоке Белоруссии.Глава КГБ Белоруссии генерал-лейтенант Вакульчик назначен госсекретарем Совета Безопасности Белоруссии.Глава Гос.контроля Тертель займет пост руководителя КГБ Белоруссии.Зам. Тертеля Герасимов возглависит Гос.контроль.Бывший глава СБ Белоруссии Равков отправлен в отставку. Стоит напомнить, что Равков был главным спикером Белоруссии по делу о 33 ЧВКшниках. Ни на что не намекаю, но…Теперь, как и в России, Совет Безопасности курирует бывший КГБшник.Стоит отметить, что министра МВД Караева Лукашенко оберегает и не увольняет, как того требует оппозиция. Караев в текущей ситуации является гарантом лояльности МВД.Поэтому он достаточно жестко заявляет, что всех кто нападал на сотрудников МВД, вычислят и привлекут к ответственности. По-сути, всех кто засветился на видео с нападениями на сотрудников и кого смогут опознать, ждут дружеские беседы с людьми Караева. Толстый намек на то, что чувство безнаказанности некоторых протестующих может оказаться ложным и последствия "праздника непослушания" догонят уже в сентябре.PS. Также сегодня в Минск прилетел премьер РФ Мишустин. Причем не один.Вместе с ним в российскую делегацию вошли вице-премьеры Дмитрий Чернышенко и Алексей Оверчук, глава Минэнерго Александр Новак, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр культуры Ольга Любимова и глава Минспорта Олег Матыцин, а также министр здравоохранения Михаил Мурашко.Как не трудно догадаться, такая толпа не просто так прилетела – подготовка к переговорам Путина и Лукашенко идет полным ходом.Стоит напомнить, что незадолго до выборов в Белоруссии, Мишустин достаточно прямо высказывался на тему интеграции:Полагаю, в ближайшие недели усилия таки будут сделаны, а достаточно больше кол-во мер будет найдено.PS2. Белоруссия утвердила "ассиметричные санкции" против прибалтийских шавок. Это также список чиновников и политиков, но в отличие от прибалтов, у белоруссов список закрытый – кого именно в него запихнули, умалчивают.В организации протестов в Белоруссии Лукашенко сегодня снова обвинил Польшу, Украину, Литву и Чехию.PS3. США довели до России на ряде дипломатических встреч, что если Россия применит силу в Белоруссии, то против нее введут новые санкции (эта музыка будет вечной), а текущие отношения между США и РФ станут еще хуже, чем они есть сейчас.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6141178.html