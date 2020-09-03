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Нью-Йорк: жители бегут из города, где жизнь стала опасной и абсолютно не комфортной

08:23. 3 сентября 2020 75 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Сработал целый ряд факторов: пандемия коронавируса, беспорядки на расовой почве, всплеск преступности, бездомные, нападающие на пассажиров подземки, испражняющиеся на улицах и открыто принимающие наркотики.

Жители Нью-Йорка без раздумий отказываются от жилья, которое еще несколько месяцев назад считалось практически лучшим в мире, и уезжают. Точных данных о количестве нет, но подсчеты свидетельствуют, что только с марта по май от великолепной урбанистической панорамы отказались почти полмиллиона человек, пишет старейшая датская газета Berlingske.

Люди уезжают, и даже самые преданные своему городу нью-йоркцы начали звонить в транспортные компании по поводу переезда. Таких очередей в этих фирмах еще никогда не было. Улицы одного из самых знаменитых американских мегаполисов заполнены грузовиками для перевозки мебели и другого скарба. Жители оставляют город, ныне заполняемый бездомными и представителями радикальных групп.

Причем сейчас уезжает уже третья волна жителей. Но они уже, возможно, опоздали. Цены на недвижимость упали на 30-50% — и на аренду, и на продажу. Зато аренда выросла в других штатах, куда бегут нью-йоркцы.

Сработал целый ряд факторов: пандемия коронавируса, беспорядки на расовой почве, всплеск преступности, бездомные, нападающие на пассажиров подземки, испражняющиеся на улицах и открыто принимающие наркотики.

Сейчас жители Нью-Йорка с жаром обсуждают, есть ли все-таки пределы у кризиса, из которого мегаполис способен выйти. Ведь город уже пережил несколько мощнейших ударов: крах Уолл-стрит в 1929 году, экономический кризис 1970-х, террористическую атаку в 2001 году, недавний финансовый кризис и ураган Сэнди.

Пессимистичную атмосферу в столице усугубил ряд статей в издании The New York Post, рассказывающих о снижении уровня жизни нью-йоркцев, особенно в связи с бедностью, которая добралась и до состоятельных районов.

В частности, изменился облик Верхнего Вест-Сайда, который граничит с Центральным парком и где находится известный на весь мир Музей естественной истории. В связи со стремительным распространением инфекции в приютах городская администрация приняла решение разместить тысячи бездомных в местных гостиницах.

Жители жалуются, что ежедневно страдают от преступности, вандализма, краж со взломом, нападений, наркоманов, открыто употребляющих наркотики. На улицах кучи мусора и множество психически больных людей, которые гадят и онанируют у всех на виду там, где раньше родители спокойно водили детей в школу.

С тех пор как эпидемия коронавируса в марте отправила Нью-Йорк на карантин, больше 5 тысяч компаний закрылись, исчезла масса рабочих мест. В то же время подскочил уровень преступности, а количество инцидентов с использованием огнестрельного оружия за год выросло на 84%.

Состоятельные люди окончательно переселились в летние резиденции в респектабельных районах Хэмптона и Коннектикуте, бросив квартиры, неуклонно падающие в цене на проблемном рынке недвижимости. Те, у кого не такие высокие доходы, расторгли договоры аренды, осознав, что в США есть места, где можно снять жилье и подешевле, налоги — ниже, а обстановка — безопаснее.

Средний Манхэттен, центр деловой активности Нью-Йорк, пустует. Даже если люди уже могут вернуться на работу, офисные здания по-прежнему на 90% пусты. Бизнес осознал, что им не нужны сотрудники в офисе. Знаменитый небоскрёб Time Life может вмещать 8000 работников. Сейчас в нём около 500 сотрудников.

Еще одна, несколько парадоксальная, причина массового исхода нью-йоркцев — возросшая пропускная способность интернета. В 2008 году средняя скорость сети была 3 мегабита в секунду. Теперь это более 20 мегабит в секунду. Этого более чем достаточно для конференции в Zoom с высококачественным видео. Люди покидают Нью-Йорк и полностью уходят в виртуальный мир.

Значение города как культурной столицы США стремительно падает. Бродвей закрыт как минимум до 2021 года, и дальше, скорее всего, будет серия переносов даты открытия.

То же самое касается и музеев, Линкольн-центра и тысячи других культурных мест — причин, по которым миллионы людей ежегодно посещали Нью-Йорк. Там потеряны сотни тысяч рабочих мест. Они не получат сотни миллионов долларов от туристов, которые не приедут.

Карантин уже уничтожил примерно 60% городских ресторанов. Что случилось с теми работниками, которые работали во всех этих ресторанах? Они уехали. Они покинули Нью-Йорк и переехали в Мейн, Вермонт, Теннеси, Индиану. Обратно к родителям или к друзьям, или просто туда, где жизнь дешевле.

Сейчас город постепенно выходит из карантина, но поток уезжающих не иссякает. Губернатору Нью-Йорка Эндрю Куомо пришлось обратиться к горожанам с призывом вернуться. Рейтинг популярности мэра-демократа Билла де Блазио сильно упал, когда он попытался обнадежить людей словами «пройдет и это».

Бюджет Нью-Йорка имеет дефицит в 9 миллиардов долларов. По самым скромным подсчётам, город потерял за эти месяцы 900 000 рабочих мест. А это означает, что меньше прибыли с меньших оборотов. Или поднятие налогов.

Пандемия коронавируса может окончательно покончить со славой Нью-Йорка как наиболее привлекательного для жизни американского мегаполиса. Во-первых, он очень пострадал от коронавируса, и местная система здравоохранения оказалась не на высоте. Здесь отмечалась высокая заболеваемость и самая высокая смертность, больницы не справлялись с потоком пациентов. Во-вторых, власти Нью-Йорка пошли на беспрецедентный шаг и заселили тысячи бездомных в роскошные отели, расположенные в элитных районах.

Соседство с бомжами возмутило жителей этих районов, так как здесь резко подскочил уровень преступности, уличного насилия, продаж наркотиков, проституции. Когда-то знаменитые, культовые улицы Нью-Йорка заполнили бродяги, которые не стеснялись мочиться на глазах у прохожих.

Группа в сети Facebook с названием «В неизвестность» (Into The Unknown), созданная людьми, которые планируют переезжать и хотят это обсудить с другими, всего за пару недель набрала больше десяти тысяч участников. Каждый день там все больше постов «Я жил в Нью-Йорке всю жизнь, но пришла пора попрощаться».

Власти прогнозируют вторую волну эпидемии осенью. В таких условиях даже зайти по пути на работу за стаканчиком кофе — уже риск. А о многолюдных тусовках и переполненных барах страшно даже подумать. Неизвестно, насколько подвиснет и вопрос с проводимыми здесь международными мероприятиями, в том числе и в ООН.

Многие потратили прошедшие пять месяцев, адаптируясь к новому стилю жизни. Никто не хочет лететь через всю страну на двухчасовую встречу, когда можно сделать это в одном из мессенджеров. Можно посмотреть «живую комедию» (live comedy) через интернет. Можно выбрать обучение онлайн у лучших учителей в мире почти бесплатно, а не платить 70 000 долларов за год очного обучения у ограниченного количества преподавателей.

Остается ждать, когда вакцина будет изобретена, и надеяться, что американские власти смогут реанимировать местную систему здравоохранения вместо попыток найти виновных за пределами США.

По данным американской газеты The New York Times, июльские продажи квартир и домов на Манхэттене упали на 56 процентов. А количество июльских продаж домов в пригородных округах недалеко от Нью-Йорка выросло на 44%.

А хуже всего то, что коронавирус подтолкнул к эпохе, когда никто не захочет платить за жилье неподалеку от офисных центров мегаполиса, считает нью-йоркский писатель и блогер Джеймс Альтушер. До пандемии жители Нью-Йорка были готовы мириться с тесными крошечными квартирами и высокой стоимостью жизни в обмен на близость к офису, а также легкий доступ к культурным достопримечательностям и ночной жизни города.

Поскольку COVID-19 фактически закрыл большинство городских музеев, театров и стадионов, те, у кого есть средства, теперь покупают в других штатах дома, которые дают им возможность работать из дома в просторных помещениях.

Агенты по недвижимости заявляют, что клиенты, уезжающие из города, прежде всего выражают крайнюю обеспокоенность по поводу тревожного роста насильственных преступлений в последние месяцы.

По данным Департамента полиции Нью-Йорка, за четырехнедельный период, закончившийся 23 августа, число пострадавших от перестрелок увеличилось на 162%, а количество перестрелок — на 166% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

С 1 января по 23 августа число жертв стрельбы увеличилось на 95%, а число случаев открытия огня — на 87%. В городе зарегистрировано 280 убийств — на 35% больше, чем 208 убийств, зарегистрированных за тот же период 2019 года, бьёт тревогу издание The Daily Mail.

Нью-Йорк сильнее всех пострадал от коронавируса из всех крупных городских центров США. Здесь от болезни умерли более 32 тысяч человек. В течение нескольких недель город находился в режиме строгой изоляции, и многим семьям было тесно в квартирах.

Соединенные Штаты лидируют по количеству зараженных коронавирусом в мире. Число подтвержденных случаев на 31 августа превысило 6 миллионов. Общее число погибших от COVID-19 в США приближается к 200 тысячам. Ежедневное количество смертей в августе более чем вдвое превысило средний показатель на начало июля.

Андрей Николаев

Источник: http://voicesevas.ru/news/53995-nyu-york-zhiteli-begut-iz-goroda-gde-zhizn-stala-opasnoy-i-absolyutno-ne-komfortnoy.html

Метки: новости / аналитика

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