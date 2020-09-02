Украина доказала: Донбасс был прав, отделившись от нее

Мне доводилось присутствовать на консультациях, которые европейские эксперты по надзору за соблюдением Европейской хартии региональных языков проводили на Украине. Вы бы видели, как дотошно, подробно и обстоятельно они опрашивали украинских специалистов образования о состоянии дел с обучением на венгерском, румынском, болгарском языках, на иврите и даже на языке ромов. Но как только при них пытались заикнуться о проблемах русскоязычного образования, они досадливо отмахивались, как от назойливой мухи: мол, не надо нам об этом говорить, мы это и без вас знаем. Преследование языковых и национальных прав русских жителей Украины Европу совершенно не волнует.