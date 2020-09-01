Новости Украины и Новороссии 01 сентября 2020

Замглавы украинской делегации в ТКГ жёстко ответил «патрiотам» (ВИДЕО)

Первый премьер-министр «незалежной» Украины, а ныне заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Витольд Фокин ответил на критику своих заявлений об особом статусе для всей территории Донбасса. «Если сторонники войны бесятся, значит, мои слова попали туда, куда надо. Нам надо принести в Украину мир, что мы и собираемся делать. Я имею в виду, мы с Леонидом Макаровичем Кравчуком», — заявил 87-летний Фокин в комментарии одному из украинских телеканалов. Он отметил, что доволен реакцией на свои слова, и напомнил, что «цитировал положение Минских договоренностей». Замглавы украинской делегации в ТКГ предположил, что его критикуют из-за связи с «предшественниками», а в провластных структурах сегодня остаются «засланные казачки». Читайте также: В «Газпроме» прокомментировали выплату 100 млрд рублей Польше

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В школах Украины преподавание на русском языке заменили украинским

С 1 сентября все русскоязычные школы на Украине переходят к преподаванию на украинском языке, сообщают информационные агентства.

Переход на украинский язык в школах пока не коснется национальных меньшинств, чьи языки являются официальными в ЕС. Для них обучение не будут переводить на украинский еще три года, передает РИА «Новости».

В марте президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, в рамках которого преподавание на языках национальных меньшинств, в том числе на русском, будет постепенно сокращаться.

При этом большинство украинцев поддержали право на обучение на русском языке.

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Одесский окружной суд лишил русский язык статуса регионального

Одесский окружной административный суд на днях удовлетворил иск заместителя прокурора Одесской области и признал недействительным предыдущее решение Одесского горсовета о предоставлении в городе русскому языку статуса регионального. Как сообщает «общественный деятель», он же майданный крикун Святослав Литинский, этому решению предшествовала долгая борьба: «То чувство, когда двухлетняя работа дала результат. Решение о введении в городе Одессе регионального (русского) языка отменено. До этого было несколько судебных обращений в прокуратуру, которая сама не хотела это делать. Но через суд нам удалось заставить их подать иск об отмене этого уже незаконного решения городского совета». На предстоящих выборах в органы местного самоуправления жители региона теперь окажут поддержку той политической силе, которая пообещает вернуть русскому статус регионального. А остальные вопросы, в том числе экономические, вновь отойдут на второй план. Читайте также: В «Газпроме» прокомментировали выплату 100 млрд рублей Польше

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Последний шанс на справедливость: В Гааге потребовали объективного расследования трагедии МН17

Через восемь-девять лет с момента трагедии «Боинга» МН17 над Донбассом ни о какой объективности в расследовании говорить даже не придется. Активисты в Гааге вышли на митинг, потребовав справедливого и беспристрастного расследования по факту крушения малайзийского самолета. Они раздавали прохожим специальные буклетики, а также издание газеты De Andere Krant, где рассказаны многие подробности катастрофы. Кроме того, участники акции делились своими впечатлениями о расследовании и о том, что же случилось в небе над Донбассом в 2014 году. По словам одного активиста, официальное расследование не выдерживает критики. Еще лет восемь-девять и до истины уже не докопаешься, отметил он. Также участник митинга подчеркнул, что множество экспертов и журналистов вели собственное расследование крушения «Боинга» и нашли в официальной версии огромное количество нестыковок, ошибок и улик, которые просто уничтожали или о них специально умалчивали. Гаагские активисты считают, что если мировая пресса не будет активно освещать дело МН17, требуя объективного расследования, то о поисках правды можно забыть. Только общественный резонанс заставляет такие дела двигаться, но он едва ли повторялся после самой трагедии. Если в 2014–2015 годах о крушении еще хоть как-то говорили, то сейчас складывается впечатление, что ничего и не было. В действительности у экспертов диаметрально противоположные версии произошедшего. Некоторые уверены, что самолет не сталкивался с «Буком», а взрыв произошел изнутри, как это было с лайнером, взорванным террористами над Синаем. Читайте также: Суд по делу MH17: расследование новых версий и активная защита обвиняемого россиянина Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»

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Политик из РФ на Донбассе: Современное стахановское движение несёт в себе уникальный потенциал (ФОТО)

Депутат Государственной Думы, координатор Интеграционного комитета «Россия — Донбасс» Андрей Козенко накануне Дня шахтера и 85-летия стахановского движения посетил Донецкую и Луганскую Народные Республики и вручил медали горнякам — ветеранам шахтерского движения. Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе депутата ГД РФ Андрея Козенко. Парламентарий отметил, что 85 лет славных традиций стахановцев имеют сегодня особое значение и уникальный потенциал. «Донбасс является Родиной всего шахтерского движения, родиной всех советских и российских горняков. Именно здесь ковалась история. Я много слышал о городе Стаханове на Луганщине, о подвигах стахановцев. И я рад находиться на этой легендарной земле, соприкоснуться с этой уникальной историей, испытывая при этом особую гордость», — подчеркнул Андрей Козенко. Он добавил, что сегодня в отрасли не так все просто, много проблем, которые необходимо решать совместными усилиями, в том числе и при поддержке России. На сегодняшний день власти Донецкой и Луганской Народных Республик разрабатывают целых ряд мер для привлечения частных инвестиций в развитие отрасли. Именно государственно-частное партнерство, по мнению координатора Интеграционного комитета «Россия — Донбасс», может стать тем стимулом, толчком, который не только даст возможность для развития огромного потенциала угольной отрасли, но и всего региона, позволит вывести его на новый уровень. И это, в свою очередь, будет способствовать повышению экономических и социальных стандартов в Республиках, укреплению дисциплины и уровня оплаты труда, в целом содействовать интеграционным процессам Донбасса и России. «Донбасс был, есть и, уверен, еще долго будет примером безграничной любви к труду и своей Родине. Именно эта земля является Родиной шахтерского движения не только на донецкой и луганской земле, но и по всей России. Здесь Стаханов установил свой первый рекорд, а после установлено еще огромное количество рекордов. И сегодня жители Луганской и Донецкой Народных Республик своим ежедневным трудом совершают подвиг, внося свой вклад в становление своей страны, в достижение благополучия и процветания», — сказал Андрей Козенко. От своего имени, а также от имени коллег из Государственной Думы, Совета Федерации, своих земляков-крымчан и всех россиян он поздравил ветеранов шахтерского движения Республик Донбасса с профессиональным праздником и вручил от имени Интеграционного комитета «Россия — Донбасс» памятные юбилейные медали. Читайте также: НАТО и военные ВСУ решили вмешаться в противостояние в Белоруссии

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Проблема поисковиков в ДНР

ОБРАЩЕНИЕ

Республиканского поискового объединения «Донбасс» Донецкой Народной Республики.

По просьбе поисковиков из ДНР публикую открытое письмо направленное на привлечение внимание к проблеме легализации деятельности поисковых организаций на территории Донецкой Народной Республики.Поисковая работа на Донбассе несмотря на сложную военную обстановку не прекращалась никогда. С 2014 года участники нашего объединения вели поиск павших безвести бойцов, ежегодно проводили перезахоронение павших воинов РККА, велась непрерывная архивная работа. Начиная с 2015 года и по настоящее время, мы активно пытались легализовать поисковое движение, опираясь на нормы Закона ДНР «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», нашей организацией были отправлены многочисленные запросы, во все мыслимые инстанции, проведена масса встреч на разных уровнях.Наша организация объединила поисковиков и патриотов нашей Родины, за плечами которых более 20 лет поисковых работ. С 2014г. по настоящее время, наше объединение работало в сотрудничестве с множеством организациями и учреждениями Республики, от Министерства молодежи и спорта ДНР до Министерства обороны ДНР. В своей деятельности мы всегда руководствовались нормами действующего законодательства. Однако, в условиях гражданского конфликта, новообразованного государства, с не до конца сформированной законодательной базой, такое шаткое, околозаконное положение было паллиативом и не придавало нам в полной мере статус организации действующей на законных основаниях.Несмотря на то, что руководство республики, в целом с пониманием относится к нашей проблематике, и все должностные лица, с которыми мы контактировали за истекшие пять лет, высказывались однозначно за придание нашей деятельности законного статуса, вопрос о легализации и регламентировании нашей работы в настоящее время повис в воздухе.В это же самое время, некоторые чиновники, пользуясь своим положением и отсутствием нормативных документов, регламентирующих проведение поисковых работ, всячески стараются препятствовать нашей деятельности. Откровенно саботируют поисковую работу в Республике и непосредственно препятствуют деятельности Объединения. Были разосланы жалобы, в районные отделы полиции, с просьбой пресечь нашу якобы незаконную деятельность, и какие-то надуманные обвинения в коррупции и растрате государственных средств. Что полностью не соответствует действительности.Ввиду этого, с марта сего года объединение полностью прекратило свою работу. В настоящее время все наши проекты свернуты, поисковые работы в республике не проводятся.Мы просим обратить внимание на нашу проблему тех, от кого зависит принятие решения ина территории Республики. Сейчас, Республика, в основе которой лежало, в том числе и бережное сохранение памяти о Великой Отечественной Войне, сегодня может остаться без этой памяти, без базиса патриотической работы с молодежью и краеугольных камней собственной истории.Каждый день, когда поисковые работы не ведутся, это еще один клочок бумаги с именем, подписной предмет, награда сгнившие в земле, это навсегда потерянные имена тех, кто защищал Отчизну, тогда в 1941-1945.Отсутствие правового механизма для поиска и захоронения погибших Защитников Отечества наносит непоправимый удар как по идеологической основе концепции «Народ Донбасса наследники Победителей», даёт удобную возможность нашим идеологическим противникам на Украине для манипуляций лозунгом «НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО». К слову сказать, на территории Украины, поисковая работа велась, и ведется, но уже под другими лозунгами и с другими задачами. (…и снова, как и 70 лет назад, нога московского оккупанта на украинской земле…)Такая ситуация в медийном пространстве, это сильный удар по моральному духу сегодняшних Защитников Донбасса.- должностей;- выделения нам финансов или иных материальных ресурсов;- назначения нам каких-либо льгот или преференций.Вся поисковая работа в Республике велась исключительно силами и средствами участников объединения при добровольной поддержке общественными организациями. Таковой она останется и в дальнейшем.В заключении хотелось бы привести ряд показателей нашей работы объединения за периоды 2014-2019. Не хвастовства ради, а для понимания объема проделанной нами работы.Бойцов РККА – 375 человекИз них:Установлены имена – 38 человекОстанки переданы родственникам – 4 человекаОстанки захоронены в установленном законом порядке – 345 человекПо 2 бойцам ведутся работы по установлению личности.Бойцов ополчения Донбасса – 11 человекИз них:Установлены имена – 11 человекОстанки переданы родственникам – 11 человекВсе работы были проведены с заполнением отчетно-поисковой документации, фото фиксацией и соблюдением требований «Руководства по поисковым и эксгумационным работам»С 05.11.17 по 10.11.17 Принимали участие в международной конференции проводимой ПДР России в г. Новошахтинск «Военное краеведение».Принимали участие в вахте памяти «Терский рубеж – 2019» с 23.03.2019 по 31.03.2019.Принимали участие в вахте памяти «Кавказский Рубеж – 2019» с 01.04.2019 по 12.04.2019.В период с 29 августа по 14 сентября 2019 года на территории Амвросиевского и Шахтерского районов ДНР была проведена первая в Донецкой Народной Республике Международная Вахта Памяти «Высота-2019», в которой приняло участие более 70 поисковиков из Российской Федерации, ЛНР. За период проведения Вахты найдено и эксгумированы останки 52 человек, останки 5 из них опознаны.Принимали участие в международной научно-практической конференции в г. Москва «Судьба солдата: теория и практика архивных исследований» которая проводилась с 28.11.19 по 01.12.19 при поддержке ПДР России, и Общественной палаты Российской Федерации.Сотрудниками отряда обнаружена книга учета военнопленных обратившихся в лазарет лагеря Stalag г. Сталино, в которой имеются записи о судьбе более чем 3000 человек, большая часть из которых до нынешнего времени числится пропавшими без вести. Информация оцифрована и передана для хранения в Центральный архив Министерства Обороны Российской Федерации.Установлено что на территории Шахтерского и Амвросиевского районов ДНР в период с 41 по 43 года погибло 18 661солдат и офицеров РККА, из них 7103 человека захоронено и увековечены на мемориальных плитах, Остальные 11558 человек находятся в неучтенных захоронениях. За время поисковой работы с 1989 по 2014 год на территории данных районов было эксгумировано и захоронено порядка 1000 человек. Более 10000 бойцов и командиров так и остались лежать в донецких степях в траншеях и воронках…С ув. Поисковики РПО «Донбасс».PS. Перепост приветствуется. Надеюсь, проблема разрешиться в позитивном ключе и поисковики смогут продолжить заниматься своим полезным для общества делом.

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Зрада: Замглавы украинской делегации в контактной группе попал на «Миротворец»

Сайт «Миротворец» внес в базу информацию о бывшем премьер-министре страны, заместителе главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольде Фокине. Политик назван «провокатором, сознательно участвующим в антиукраинских пропагандистских мероприятиях, направленных на дестабилизацию общественно-политической жизни в Украине». В качестве примера приведены цитаты из ряда последних интервью Фокина. «Миротворец» обвинил его в «отрицании российской агрессии, манипулировании общественно значимой информацией, участии в попытках легализации российско-террористических формирований на оккупированной части Донецкой и Луганской областей». Накануне Фокин в интервью одному из изданий заявил, что допускает полную амнистию сторонников Народных Республик, а также особый статус для всей территории Донбасса. Читайте также: «Мастурбировал, глядя на пытки»: соратник Порошенко рассказал о компромате на Саакашвили (ВИДЕО)

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«Микробы в здоровом организме»: Зеленский раскритиковал нардепов «Слуги народа» (ВИДЕО)

Президент Украины Владимир Зеленский назвал «микробами» скандальных членов партии «Слуга народа». По его словам, этих депутатов не вспомним история, и они не помешают «на пути к успеху». Об этом он заявил во время съезда партии «Слуга народа» в Киеве. Президент признал, что парламентская партия допускает ошибки, но исправляет их. «И ничего страшного нет. Некоторые люди забыли, как они сюда попали и для чего. Это тоже есть. Они — микробы, бактерии в вашем здоровом организме. Но, к счастью, их очень мало, и они слабы. Я уверен, мы не заметим их на пути к успеху. И их никогда не вспомнит история, не вспомнит их имена», — добавил Зеленский. Читайте также: Минск послал подальше прибалтийских министров

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Глава. Командир. Батя

Сегодня, 31 августа, в Донецкой Народной Республике почтили память первого Главы ДНР Александра Захарченко, трагически погибшего в этот день два года назад.

Родители первого Главы ДНР Александра Захарченко Тамара и Владимир каждую неделю посещают памятники, посвященные их сыну. Об этом они сегодня рассказали журналистам.

«Бывает так тяжело, что выть хочется, и тогда мы сразу едем на кладбище. Здесь у могилы мы общаемся с сыном, говорим где были, как мы живем, что у нас нового, и просим его поддержки. И когда мы приезжаем домой, то как-то все у нас успокаивается и налаживается. Мы ощущаем, что он с нами, что он все видит и помогает нам», — сказала Тамара Захарченко.

В свою очередь Владимир Захарченко рассказал, что они еженедельно посещают памятники, посвященные их сыну.

«На кладбище к Саше мы приезжаем очень часто, но еще мы посещаем парк Ленинского Комсомола, где установлен его бюст и, конечно же, приходим на место гибели к кафе «Сепар». Практически каждую неделю бываем на одном из этих мест, — отметил он. — Когда мы приезжаем туда, то обязательно есть люди, которые подходят к памятнику, и мы с ними начинаем беседовать. Они нам рассказывают, что Саша хорошего сделал, чем помог. Мы все это слушаем и нам становится легче. Боль отступает».

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Зачем Зеленскому мэры-комики

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