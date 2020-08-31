“От Беларуссии они не отстанут”. Е.Ю.Спицын, М.Л.Хазин и С.А.Михеев на канале Россия-24 “5-я студия.

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Располагая свободой выбора, не испытывая никакого давления со стороны, мы, тем не менее, проявляем необычайное безумие, отдавая предпочтение самой тягостной для нас доле и наделяя болезни, нищету и позор горьким и отвратительным привкусом, тогда как могли бы сделать этот привкус приятным; ведь судьба поставляет нам только сырой материал, и нам самим предоставляется придать ему форму.
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