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Теперь не секрет. В России готовится большое обновление власти

18:22. 30 августа 2020 198 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Те, кто желал обновления власти в России, могут порадоваться – грядёт её тотальное реформирование. Количество чиновников уменьшится радикально, а позиции технократов усилятся. Вместо советского Госплана страна будет подчинена российскому НейроПлану. А всё русское в мире станет вновь популярным. Почему мы делаем такие смелые выводы – расскажем в этом выпуске.

00:00 Вступление
00:30 Сеть готова
01:40 Новости недели
03:01 НейроПлан
04:25 Процесс пошёл
05:46 На чистую воду
07:02 Колесо истории
08:24 Время Человека

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=R7gfkTIfT44

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