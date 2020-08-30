Теперь не секрет. В России готовится большое обновление власти
Те, кто желал обновления власти в России, могут порадоваться – грядёт её тотальное реформирование. Количество чиновников уменьшится радикально, а позиции технократов усилятся. Вместо советского Госплана страна будет подчинена российскому НейроПлану. А всё русское в мире станет вновь популярным. Почему мы делаем такие смелые выводы – расскажем в этом выпуске.
00:00 Вступление
00:30 Сеть готова
01:40 Новости недели
03:01 НейроПлан
04:25 Процесс пошёл
05:46 На чистую воду
07:02 Колесо истории
08:24 Время Человека
Сколько уж их менялось… От перемены трусов зaдница не меняется…