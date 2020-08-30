Теперь не секрет. В России готовится большое обновление власти

Те, кто желал обновления власти в России, могут порадоваться – грядёт её тотальное реформирование. Количество чиновников уменьшится радикально, а позиции технократов усилятся. Вместо советского Госплана страна будет подчинена российскому НейроПлану. А всё русское в мире станет вновь популярным. Почему мы делаем такие смелые выводы – расскажем в этом выпуске.

00:00 Вступление

00:30 Сеть готова

01:40 Новости недели

03:01 НейроПлан

04:25 Процесс пошёл

05:46 На чистую воду

07:02 Колесо истории

08:24 Время Человека

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=R7gfkTIfT44