«Святое» цитирование и Истина

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Истина – у Богов, у людей – лишь согласие, консенсус… Цитировать же нужно только достойное, а не всё подряд…