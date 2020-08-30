Новости Украины и Новороссии 30 августа 2020

США хотят не дать Китаю купить украинскую «Мотор Сич»

Соединенные Штаты обеспокоены инвестициями Китая в украинскую промышленность. Об этом госсекретарь США Майкл Помпео заявил Владимиру Зеленскому в телефонном разговоре, сообщается на сайте Госдепа 29 августа. Так, глава американской дипломатии упомянул попытки Пекина приобрести украинское предприятие «Мотор Сич». Инвестиции Китая он назвал «враждебными». Вашингтон не впервые выступает против покупки китайцами одного из крупнейших производителей авиадвигателей в мире. Так, еще в августе 2019 года Джон Болтон, занимавший тогда пост советника президента США по национальной безопасности, стремился не допустить продажу «Мотор Сич» китайской компании. Болтон считал, что успешная сделка позволит Китаю получить доступ к важным технологиям в сфере обороны. Читайте также: Вагон из Украины доставил белорусам «послание» о майдане

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Флот без кораблей: как Украина собирается реформировать ВМС

В Николаеве будет реализована программа обновления военного флота, заявил Давид Арахамия, глава фракции «Слуга народа» и ближайший соратник украинского президента Владимира Зеленского. По словам депутата, «все знают, что у военного флота состояние очень критическое, поэтому кому, как не Николаеву, протянуть руку и восстановить наш военный флот».

Что именно будут восстанавливать, г-н Арахамия не уточнил. И, наверное, правильно сделал. Потому как невозможно восстановить то, чего никогда не было. А украинского военного флота не было никогда. Давид Георгиевич, бывший гражданин Грузии, возможно, просто об этом не знает. Какие-то группы кораблей были, а вот флота — не было. И Военно-морские Силы Украины никогда не являлись настоящими «военно-морскими силами».

Военными — да (у ВМСУ есть на вооружении танки, а это военные машины). Морскими — да (море же есть, правда все меньше выходов к нему, но это мелочи). А вот силами — нет. Потому что не может быть морской силы без кораблей.

А с ними беда. Можно, конечно, порассуждать о том, что в составе незалежного флота до сих пор числятся корабли, построенные еще в Третьем рейхе, но, как говорится, бедность — не порок. Порок в другом: при разделе советского Черноморского флота Киев получил боеспособную и сбалансированную военно-морскую группировку. Десятки боевых кораблей (в том числе корветы, фрегаты и даже одна подводная лодка), более сотни малых и вспомогательных судов, боевая авиация, множество береговых объектов и прочего имущества… В общем, вполне достаточно, чтобы и границу беречь, и экономическую зону охранять. Более того, ресурса кораблей еще советской постройки хватало на участие в международных учениях и даже на дальние походы «с целью противодействия пиратству».

Потихоньку достраивалось несколько заложенных еще при Союзе кораблей, а параллельно — пилили на металл «лишние». И вот этот процесс шел намного быстрее стройки — количество распиленных в десятки раз превышало количество достроенных (поэтому, собственно, и нельзя говорить, что «флот был» — очень уж быстро пилили). В общем, все как у всех, и казалось, что так будет всегда и все будут довольны.

Но Киев возжелал странного. А именно — больших кораблей, крейсеров и авианосцев, строившихся в Николаеве. Эти корабли Украине были не нужны абсолютно, ибо предназначены для действий исключительно в океане, Черное море для них — как детская песочница для танка.

Но они должны были перейти к России, и это было просто невыносимо для киевских властей. Столько металла уплывает прямо из рук, как можно? И началось.

В этом плане весьма показательна судьба ракетного крейсера «Украина». Это бывший советский «Адмирал флота Лобов» проекта 1164 «Атлант». Многоцелевой ракетный крейсер с мощным вооружением создавался для противодействия американцам в Атлантике. Собственно, флагман российского Черноморского флота знаменитый крейсер «Москва» (бывший «Слава») — это однотипный с «Адмиралом Лобовым» корабль. Советские моряки ласково называли эти крейсеры «звериный оскал социализма»: 16 тяжелых противокорабельных ракет вдоль бортов корабля выглядят действительно устрашающе. На Западе же проект 1164 называли «убийца авианосцев», что неудивительно: именно для этого их и строили.

Разумеется, свеженезависимая Украина воевать со Штатами не собиралась и потому ракетные крейсера стране были не нужны по определению. Плюс экономика: содержание таких кораблей обходится в астрономические суммы, даже если они просто стоят в порту. А в 1990-х таких денег у Украины просто не было. Пожалуй, и сейчас нет.

Тем не менее Киев, что называется, вцепился в тяжелые корабли, которые не мог ни использовать, ни даже просто содержать. В их число вошел и недостроенный «Адмирал Лобов», который мгновенно переименовали в «Украину» и включили в списки флота. С великими трудами за несколько лет удалось довести готовность корабля до 95%, и даже сформировать команду.

Но потом деньги кончились, команду расформировали, а корабль законсервировали. Хуже того — внезапно выяснилось, что у Украины нет своих противокорабельных ракет. Отличные ракеты есть у России, но она почему-то предпочитает ставить их на свои корабли.

Казалось бы, зачем иметь ракетный крейсер без ракет? Ответ Киева был неожиданным: «А чтоб экскурсии на него водить». И в 2004-м корабль открыли для экскурсантов. Однако корабль такого класса требует очень больших денег, которые никакими экскурсиями не заработаешь. Бывший глава Николаевской облгосадминистрации Николай Романчук как-то обмолвился, что содержание «Украины» обходилось бюджету в $ 400 тыс. в месяц.

Достроить корабль не представлялось возможным, поэтому решили его продать. Единственным возможным покупателем была Россия. Камнем преткновения стала, естественно, цена. Киев желал получить денег чуть ли не как за авианосец, Москва, разумеется, выбрасывать рубли на ветер не хотела. Ведь корабль пришлось бы не просто достраивать, а перестраивать заново. Заложен-то он был еще в далеком 1984-м, а с тех пор много что радикально изменилось и в радиоэлектронике, и в вооружении кораблей. Фактически единственное, что для российского ВМФ имело хоть какую-то ценность на «Украине», — это энергетическая установка крейсера.

Поэтому переговоры, начавшись в 2010-м, шли ни шатко ни валко. К 2013-м вроде бы сошлись в цене, но тут грянул Майдан, всем стало не до торговли устаревшими кораблями и переговоры прекратились сами по себе.

Наконец, в 2017-м президент Петр Порошенко все-таки решился и приказал разоружить и разобрать корабль, чем вызвал бесконечные споры между украинскими ведомствами. Потому что даже распилить на металл огромный корабль (186 метров длины и более 11 тысяч тонн водоизмещения) тоже стоит немалых денег.

Кто будет платить за распил, а кто получать барыши, самозабвенно спорили еще пару лет, пока уже новый президент Владимир Зеленский не заявил: «Мы распиливать не дадим. Это невозможно».

И некогда могучий крейсер, который строили, чтобы владеть океаном, так и остался ржаветь в Николаеве.

А Украина, на территории которой остались все мощнейшие советские судостроительные заводы, пополняет свою морскую группировку надувными лодками американской постройки. Некоторые из них достигают 11 метров в длину, что, безусловно, будет повергать потенциального агрессора в панический ужас.

О постройке новых и действительно нужных морских кораблей речи уже нет. Хорошо, если удается склепать пяток бронекатеров. Правда, как выяснилось, даже столь ничтожное пополнение возможно, только если верфи принадлежат лично президенту. Если нет… Ну что ж, тогда и кораблей своих тоже нет.

И да, окончательный приговор украинскому военному флоту был подписан в 2014 году, в Крыму. Именно там и тогда большая часть кораблей ВМСУ перешла в подчинение России. Какие-то из них подняли андреевский флаг самостоятельно, какие-то успели уйти… А какие-то (и среди них, что характерно, боевые корабли) так и стояли, ожидая указаний. Часть этих кораблей Россия потом вернула Украине, часть (около 30) до сих пор стоит в бухтах Севастополя. Москва, к слову, неоднократно предлагала Киеву забрать их, но официального ответа так и не получила.

И здесь несущественно, как и почему эти корабли оказались блокированными. Существенно другое — то, о чем официальная пропаганда предпочитает молчать. Фактически ситуация выглядела так: есть военный флот (по крайней мере, так он себя сам называет). Есть боевые корабли с вооруженными моряками. И есть какая-то сила, которая заставляет этих военных моряков сдаваться и поднимать над своими кораблями чужие флаги. Неважно какие — важен сам факт. И вот эти бравые моряки, которых рядовые налогоплательщики годами кормили-одевали, сидят на боевых кораблях с ракетами и орудиями и ждут некой команды. А вышеупомянутая сила продолжает молча забирать корабли. Те самые, с ракетами и орудиями (которые, кстати, тоже оплачены налогоплательщиками).

«Ах, что же нам делать? У нас кораблики отбирают», — печально вопрошают гордые повелители черноморских волн.

Те самые повелители, которые бодро обещали «стать грудью за украинский флаг», как поется в официальном марше ВМС Украины.

Если б я был украинским налогоплательщиком, я бы спросил: а нужен ли Украине такой флот вообще? Флот, у которого можно боевые корабли просто отобрать, без единого выстрела? Кого и от чего он может защитить?

Но украинские налогоплательщики не спрашивают. Некогда, наверное, или неинтересно. Лучше послушать очередные рассказы очередного прожектера: как скоро-скоро «выкинут россиян из Азовского моря», как «поднимут», «возродят» и «усилят». Непонятно, конечно, что именно будут в очередной раз возрождать, но зато звучит как!

Ну и кто-то еще на этом заработает. А кто-то и хорошо заработает, ведь военные корабли — дорогое удовольствие. Строить и перестраивать их можно десятилетиями, регулярно получая немалые деньги из бюджета. А еще можно придумать контракт на строительство какой-нибудь военно-морской базы — и тогда вообще «жизнь удалась». В самом деле, кто сможет посчитать, сколько плит бетонных в море утопили, а сколько было оплачено? Разумеется, даже если базу и достроят когда-нибудь, никаких кораблей в ней не будет — их ведь тоже «патриоты» строят.

Кстати, тот же господин Арахамия на днях сообщил, что в Очакове (небольшой городок в Николаевской области) строится новый морской объект. И добавил:

«Мы не можем о нем говорить, потому что это военный объект, поэтому — без подробностей».

И вот тут, пожалуй, можно согласиться с парламентарием. Потому что когда речь заходит об украинском военном флоте, то действительно — лучше без подробностей.

Артем Бузила

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