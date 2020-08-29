Новости Украины и Новороссии 29 августа 2020
- 10:45 Послание из Киева.
- 08:37 Киев предложил США совместно разрабатывать стратегию развития Донбасса.
- 07:30 Украинский сценарий для Белоруссии может оказаться ещё хуже, но Лукашенко об этом молчит (ВИДЕО).
- 06:00 Второй украинский фронт: Киев против Минска.
- 01:00 Украина получит летальное оружие из Британии — Пристайко.
- 00:30 Необычное ДТП на Украине: истребитель снёс дорожный знак на международной трассе (ФОТО, ВИДЕО).
- 00:00 «Слуге народа» сожгли автомобиль (ВИДЕО).
Послание из Киева
Послание из Киева от экспертов в вопросах майданов и их последствий.
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Киев предложил США совместно разрабатывать стратегию развития Донбасса
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Украинский сценарий для Белоруссии может оказаться ещё хуже, но Лукашенко об этом молчит (ВИДЕО)
Массовые протесты в Белоруссии. Народ против Лукашенко. Опасная активность западных партнёров. Каков будет итог у всего этого? Об этом в эфире украинского интернет-канала «Страна.ua» подробно рассказала журналистка Олеся Медведева.
По словам девушки, «если каким-то образом всё-таки Лукашенко свергнут, к власти потом приходит ориентированное на Запад правительство». А вслед за этим — будут введены «проевропейские реформы, в том числе массовая приватизация, прекращение дотаций» и закрытие большей части белорусской промышленности, в том числе МАЗ, БелАЗ, которые просто-напросто отправят на металлолом. Их либо приватизируют и продадут, либо закроют.
Как подчеркнула Медведева, такое возможно, «если произойдёт разрыв отношений с Россией, на которую большинство производств и направлены». Тогда рабочие, что сейчас устраивают забастовки против Лукашенко, останутся без работы, без зарплаты и начнут снова протестовать.
«Но как минимум их акции никто уже замечать не будет, как никто не замечает и не реагирует на 90 % акций и митингов в Украине, — сказала блогер.
— В худшем случае, если рабочие попытаются привлечь к себе внимание какими-то более радикальными методами, например, захватят какие-то здания, их могут спалить прям в этих зданиях. И заявить, что “то же были агенты Кремля” и “вообще половина из них граждане Российской Федерации”, “вообще это какие-то наёмники из ЧВК “Вагнера”. И никто никаких санкций на Западе против уже новых белорусских властей вводить не будет. Об этом просто максимально попытаются забыть. И сделают для этого всё в новом свободном уже информационном пространстве».
По этой причине, предупредила Медведева, рабочим, «которые страйкуют, которые митингуют, стоит позаботиться об организации своих мощных профсоюзов, чтобы потом, когда эти предприятия будут приватизированы, — отстаивать свои права».
«Логика «а давайте свергнем Лукашенко, Януковича, да кого угодно, а потом не важно, что будет — важна лишь сменяемость власти и право на мирный протест; поменяли одного, поменяем другого, третьего, десятого», — это всё путь к не очень хорошим, мягко говоря, последствиям. Наоборот: ответ на вопрос “а что будет дальше?” всегда и везде намного важнее, чем просто смена одной фамилии на другую», — напомнила она.
Лукашенко сам виноват!
Лукашенко во многом сам виноват, что довёл страну до такого. Как заметила Медведева, сейчас его поддержка даже более шаткая, чем была у Януковича в 2013-м, когда был майдан.
«Поскольку половина украинцев была против майдана, Янукович в своих действиях мог опираться на эту половину. И эта половина в том числе поддерживала действия беркутовцев. Потому что в её глазах беркутовцы противостояли вражеской силе — националистам, которые хотели всей стране навязать свои правила. А на кого сейчас, кроме силовиков, может опираться ”батька”?» — спросила журналистка.
По её мнению, Лукашенко «мог бы опираться на рабочих тех самых заводов, которые сейчас против него выступают» и сказать им: «Смотрите, те люди, которые сейчас выходят на улицы, они выходят не за честные выборы. Они выходят за то, чтобы вести нашу страну украинским курсом под диктовку МВФ, чтобы разорвать связи с Россией, из-за чего закроются ваши заводы и вы останетесь без работы!». Тогда бы был совсем иной расклад сил в обществе и отношение к акциям протеста.
«Но что делает “батька”? Он до выборов несколько месяцев начинает рассказывать истории, что “Россия хочет его свергнуть”, что “Россия прислала ЧВК — помочь Тихановской устраивать массовые беспорядки” и прочие бредни! Да. До сих пор иногда группа поддержки Лукашенко такое рассказывает. Хотя уже, казалось бы, понятно абсолютно, кто стоит за протестами», — заметила Медведева.
При этом она подчеркнула, что «люди это слушают и думают: “ага, ну раз Россия за Тихановскую, так это же тогда хорошо, значит будем же жить, как раньше, только без надоевшего, всем уже вот тут сидящего Лукашенко”». Потому протест действительно принимает массовый характер.
«А тем временем в Литве с Тихановской кто-то работает. Она уже не похожа на загнанную лань, она уже призывает страйковать и тоже выходить на протесты. Кто же с ней там в Литве работает? Наверное, какие то “кгбэшники”, российские агенты в Литве!» — добавила блогер.
Медведева обратила внимание, что главный оппонент Лукашенко — г-жа Тихоновская «не за Россию», что «протесты координируются из Польши» и что «ребята из белорусского реанимационного пакета реформ уже написали реформы для Тихановской под МВФ». Причём, согласно этой программы большая часть предприятий закроется.
«Просто Лукашенко из этого ничего не говорит. Он либо отмалчивается, а силовики и ОМОН продолжают бить людей просто, ни за что и паковать их пачками. Ну, а теперь уже, конечно, отпускают.. Либо же продолжают пугать своей конспирологией о “руке Кремля”. И тем самым абсолютно не даёт понять: а зачем людям вообще его защищать или поддерживать? И в этом сейчас самая главная проблема белорусской власти», — пояснила Медведева.
Она подытожила, что «Лукашенко не собирается сдаваться». И как сообщала «Русская Весна», белорусские силовики продолжают задержания сторонников оппозиции, которые устраивают несанкционированные акции протеста в Минске.
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На видео с 00:10:29
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Второй украинский фронт: Киев против Минска
Политический эксперт, автор книги «Два капитала: как экономика втягивает Россию в войну» и «Миропорядок по-русски» Семён Уралов высказался о резком изменении официальных отношений между Минском и Киевом.
«Киев приостанавливает все дипломатические отношения с Белоруссией.
Что это значит в реальности? В общем-то ничего. Потому как основа украинско-белорусских отношений — экономическая прагматика. Киеву нужен ГСМ и доступ на российский рынок с помощью белорусского транзита. Минск заинтересован в том чтобы иметь свой %.
Это значит лишь то, что из официальной внешней политики РБ исчезнет ложно-завиральный тезис о „региональном доноре безопасности“.
В Минске любят повторять, что у России остался единственный союзник и это РБ. Но по факту оказалось, что единственный союзник остался у самой Белоруссии.
В случае России необходимо настойчиво предлагать совместную политику в отношении Украины. Она очень простая — разделять граждан Украины и её власть. Граждане нам нужны, а Киев пускай играет в свое Междуморье.
По готовности Минска к синхронизации внешней политики будет понятно сделаны ли выводы из кризиса».
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Украина получит летальное оружие из Британии — Пристайко
В ближайшее время Украина заключит с Великобританией контракт на поставки летального оружия. Об этом рассказал бывший глава МИД Украины, нынешний посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.
По его словам, обсуждается не только приобретение, но и производство в Украине летальных вооружений. В том числе речь идет о «значительном контракте» на летальную оружие, причем не только на приобретение, но и производство на Украине.
Пристайко также обещает и другие бонусы от сотрудничества с Соединенным Королевством.
«Британский трек уникален. Это уже не Европейский Союз и еще не Соединенные Штаты. Он сейчас становится все более важным, и не только для Украины. Это наш очень важный партнер в сфере безопасности, от которого, я надеюсь, в ближайшее время мы сможем получить реальную военную помощь, содействие в развитии Вооруженных сил», — говорит дипломат.
По его словам, тесное двустороннее сотрудничество с Британией открывает для Украины возможности в тех организациях, в которых Великобритания является членом.
«Например в альянсе „Пять глаз” — разведывательный альянс, в который входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, США и Великобритания. Не забывайте о специальных отношения между Британией и Соединенными Штатами, о роли Британии в НАТО. Эта конгломерация возможностей позволит Украине быстрее продвигаться по пути на Запад», — утверждает Пристайко.
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Необычное ДТП на Украине: истребитель снёс дорожный знак на международной трассе (ФОТО, ВИДЕО)
Украинский истребитель во время приземления на международной трассе «Киев-Чоп» снес дорожный знак.
Инцидент произошел во время учений.
«Участок автодороги переоборудовали во взлетно-посадочную полосу, а машины пускали в объезд. Пилот „сушки” зацепил указатель воздухозаборником», — говорится в сюжете украинского телеканала.
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«Слуге народа» сожгли автомобиль (ВИДЕО)
Народному депутату от правящей фракции «Слуга народа» Гео Леросу подожгли автомобиль.
Об этом сам политик написал на своей странице в социальной сети, не рассказывая подробностей о том, что произошло.
«Мне подожгли машину, это п…», — рассказал Лерос.
«Свидетели говорят, что хлопок был слышен в квартире 14 этажа. Сомнений уже нет, это был поджог. Кто бы это ни сделал, я вас найду, вы рано радуетесь», — позже написал он.
Отметим, что нардепа Лероса связывают с экс-главой Офиса президента Украины Андреем Богданом. Ранее он также лишился электроавтомобиля «Тесла» из-за пожара. Основная версия — поджог, который зафиксировали камеры видеонаблюдения. Богдан обвиняет власть, однако есть и другие версии.
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В расстреле пассажиров мерседеса под Харьковым принимали участие 5 членов партии Зеленского из Днепрожидовска. Остальные жидобандеровцы, которые служат Израилю. Название “нацкорпус” не соответствует действительности.
Да , две группировки паразитов – оккупантов столкнулись между собой , спрашивая Зельца, с кем он .
У АГЛ и ЗЕ один мать и отец-Бриты ,а за спиной у всех вислоносые ,детки ,внуки ,правнуки уже.Недаром АГЛ поздравил Зе с Д.Н., не смотря на все действия казалось бы:не признание ,вагнеровцы.Чистый спектакль для охлоса ,а под Харьковом обыкновенная дележка территории выпаса.
Нет , укро-хабад хочет убрать прикормленных Вальцманом ублюдков, убрать Авакова с нациками, и задружиться с хозяевами Рф – хабадниками РФ.
На Украине могут появиться Харьковская и Одесская народные республики, которые впоследствии пойдут по пути Донбасса. С таким заявлением выступили украинские националисты из политической партии «Национальный корпус», передает корреспондент Новостного агентства «Харьков».