Новости Украины и Новороссии 29 августа 2020

Массовые протесты в Белоруссии. Народ против Лукашенко. Опасная активность западных партнёров. Каков будет итог у всего этого? Об этом в эфире украинского интернет-канала «Страна.ua» подробно рассказала журналистка Олеся Медведева.

По словам девушки, «если каким-то образом всё-таки Лукашенко свергнут, к власти потом приходит ориентированное на Запад правительство». А вслед за этим — будут введены «проевропейские реформы, в том числе массовая приватизация, прекращение дотаций» и закрытие большей части белорусской промышленности, в том числе МАЗ, БелАЗ, которые просто-напросто отправят на металлолом. Их либо приватизируют и продадут, либо закроют.

Как подчеркнула Медведева, такое возможно, «если произойдёт разрыв отношений с Россией, на которую большинство производств и направлены». Тогда рабочие, что сейчас устраивают забастовки против Лукашенко, останутся без работы, без зарплаты и начнут снова протестовать.

«Но как минимум их акции никто уже замечать не будет, как никто не замечает и не реагирует на 90 % акций и митингов в Украине, — сказала блогер.

— В худшем случае, если рабочие попытаются привлечь к себе внимание какими-то более радикальными методами, например, захватят какие-то здания, их могут спалить прям в этих зданиях. И заявить, что “то же были агенты Кремля” и “вообще половина из них граждане Российской Федерации”, “вообще это какие-то наёмники из ЧВК “Вагнера”. И никто никаких санкций на Западе против уже новых белорусских властей вводить не будет. Об этом просто максимально попытаются забыть. И сделают для этого всё в новом свободном уже информационном пространстве».

По этой причине, предупредила Медведева, рабочим, «которые страйкуют, которые митингуют, стоит позаботиться об организации своих мощных профсоюзов, чтобы потом, когда эти предприятия будут приватизированы, — отстаивать свои права».

«Логика «а давайте свергнем Лукашенко, Януковича, да кого угодно, а потом не важно, что будет — важна лишь сменяемость власти и право на мирный протест; поменяли одного, поменяем другого, третьего, десятого», — это всё путь к не очень хорошим, мягко говоря, последствиям. Наоборот: ответ на вопрос “а что будет дальше?” всегда и везде намного важнее, чем просто смена одной фамилии на другую», — напомнила она.

Лукашенко сам виноват!

Лукашенко во многом сам виноват, что довёл страну до такого. Как заметила Медведева, сейчас его поддержка даже более шаткая, чем была у Януковича в 2013-м, когда был майдан.

«Поскольку половина украинцев была против майдана, Янукович в своих действиях мог опираться на эту половину. И эта половина в том числе поддерживала действия беркутовцев. Потому что в её глазах беркутовцы противостояли вражеской силе — националистам, которые хотели всей стране навязать свои правила. А на кого сейчас, кроме силовиков, может опираться ”батька”?» — спросила журналистка.

По её мнению, Лукашенко «мог бы опираться на рабочих тех самых заводов, которые сейчас против него выступают» и сказать им: «Смотрите, те люди, которые сейчас выходят на улицы, они выходят не за честные выборы. Они выходят за то, чтобы вести нашу страну украинским курсом под диктовку МВФ, чтобы разорвать связи с Россией, из-за чего закроются ваши заводы и вы останетесь без работы!». Тогда бы был совсем иной расклад сил в обществе и отношение к акциям протеста.

«Но что делает “батька”? Он до выборов несколько месяцев начинает рассказывать истории, что “Россия хочет его свергнуть”, что “Россия прислала ЧВК — помочь Тихановской устраивать массовые беспорядки” и прочие бредни! Да. До сих пор иногда группа поддержки Лукашенко такое рассказывает. Хотя уже, казалось бы, понятно абсолютно, кто стоит за протестами», — заметила Медведева.

При этом она подчеркнула, что «люди это слушают и думают: “ага, ну раз Россия за Тихановскую, так это же тогда хорошо, значит будем же жить, как раньше, только без надоевшего, всем уже вот тут сидящего Лукашенко”». Потому протест действительно принимает массовый характер.

«А тем временем в Литве с Тихановской кто-то работает. Она уже не похожа на загнанную лань, она уже призывает страйковать и тоже выходить на протесты. Кто же с ней там в Литве работает? Наверное, какие то “кгбэшники”, российские агенты в Литве!» — добавила блогер.

Медведева обратила внимание, что главный оппонент Лукашенко — г-жа Тихоновская «не за Россию», что «протесты координируются из Польши» и что «ребята из белорусского реанимационного пакета реформ уже написали реформы для Тихановской под МВФ». Причём, согласно этой программы большая часть предприятий закроется.

«Просто Лукашенко из этого ничего не говорит. Он либо отмалчивается, а силовики и ОМОН продолжают бить людей просто, ни за что и паковать их пачками. Ну, а теперь уже, конечно, отпускают.. Либо же продолжают пугать своей конспирологией о “руке Кремля”. И тем самым абсолютно не даёт понять: а зачем людям вообще его защищать или поддерживать? И в этом сейчас самая главная проблема белорусской власти», — пояснила Медведева.

Она подытожила, что «Лукашенко не собирается сдаваться». И как сообщала «Русская Весна», белорусские силовики продолжают задержания сторонников оппозиции, которые устраивают несанкционированные акции протеста в Минске.

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