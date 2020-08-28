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Правильный ракурс

12:02. 28 августа 2020 55 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Классика манипуляции. Если показывать просто простреленную руку, то получается мирный протестующий, которому беспричинно вооруженный штурмовой винтовок подросток прострелил руку во время беспорядков в Кеноше (Висконсин)
А если показать с другого ракурса, выясняется, что не все так однозначно.



PS. Между тем, несмотря на отправку Национальной Гвардии в Висконсин для подавления протестов, протесты продолжаются – полиция пытается их давить, используя дубинки и слезоточивый газ.
Байден заявил, что Трамп использует эти протесты чтобы поднять свой рейтинг. На самом деле, Трампу не надо прикладывать тут больших усилий – достаточно просто показывать тот трэш, который творится в Кеноше, чтобы американский обыватель трижды подумал, а хочет ли он победы Байдена.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6127404.html

Метки: висконсин, выборы, кеноша, США, Трамп, фотографии

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