Одним из козырей белорусской оппозиции стали её заявления о будто бы «необыкновенной массовости» протестов в Минске, которые активно тиражируются работающим из Польши Телеграм-каналом NEXTA и мировыми западными СМИ. В подтверждение сообщений о будто бы «сотнях тысяч протестующих» в сеть непрерывно выкладываются ролики и фото с густыми толпами заполнивших улицы белорусской столицы людей. Однако известный российский кинорежиссер Никита Михалков уверен, что на самом деле речь идет об элементарной компьютерной графике.

Внимательно рассматривая кадры минских протестов с точки зрения кинорежиссера, Михалков пришел к выводу, что людей на них «дорисовывали» с помощью компьютерной графики.

«Это я вам говорю как профессионал. Вы можете мне поверить. Видите эту фотографию? Какое море людей, посмотрите! А теперь обратите внимание на просвет у первых рядов между друг другом и между ногами. Не может быть, чтобы такое количество людей давало бы такой просвет. Там должно быть все забито вторым, третьим, пятым рядом. Это чистая компьютерная графика», — заявил режиссер в своей передаче «Бесогон», комментируя фотографию, сделанную во время протестов в Минске.

Также Михалков обратил внимание на другое фото — площади Независимости, сделанное сверху. Он отметил, что на снимке не видно стеклянного купола фонтана. Вместо него стоят люди. «Это невозможно!», — считает он. Сами протесты, по его мнению, устраивали люди, «осознанно занимающиеся деструктивной деятельностью».

На эти фальсификации обратил внимание не только Михалков. Критический разбор видеоматериалов, показывающих мнимую массовость антиправительственных митингов в Белоруссии, уже проделали в сети многие.

Аналитики призывают обратить внимание на следующие детали махинаций с картинками демонстраций протестов в Минске, которые усиленно тиражируют оппозиционные СМИ: 1.Низкое качество съёмки, которое позволяет размыть монтаж и размыть лица. Хотя современная видеотехника позволяет снимать с высоким качеством, — посмотрите видео в поддержку действующей власти. 2. «Правильный» ракурс съёмки, который не позволяет увидеть реальные размеры толпы поддерживающей антиправительственные действия. 3. Присутствует монтаж видеокадров с целью увеличить толпу в поддержку бунтовщиков. Ну, и, конечно, обращают внимание на ловко смонтированную компьютерную графику, про которую написал Михалков.

Банальные подлоги

Очень часто используются банальные подлоги. Так, в разгар белорусских протестов в сеть выложили ролик с надписью: «По Пинску начал работать водомёт, есть пострадавшие». Но на самом деле оказалось, что видео сделано не на улицах белорусского городка, а… в Израиле.

Точно также случилось и с выложенным в сеть фото со снайперами якобы на крыше дома в Минске. Да, это действительно снайперы, но только украинские, и фото сделано не на улицах белорусской столицы, а в 2014 году в Киеве.

А вот фото с милиционером, который будто бы отказался участвовать в «насилии против мирных протестантов», снял шлем и ушёл от своих коллег. На самом же деле потом выяснилось, что у бойца просто слетела застежка на шлеме, и он снял его, чтобы её поправить. Через несколько минут сотрудник надел шлем и продолжил работать с коллегами.

На другом растиражированном фото — милиционер, тоже якобы перешедший на сторону протестующих, встал с ними в цепь и будто бы пошёл против правоохранителей. Информация также оказалась примитивным фейком. На самом деле боец отводит людей в безопасное место через кордоны и поднимает щит, чтобы их защитить от камней и палок. Таким же фейком оказалось и популярное фото, на котором житель Минска якобы спасает от разъяренной милиции своего кота. Выяснилось, что персонаж с котом стоит на фоне осеннего пейзажа, хотя протесты начались летом.

Множеством фейков обросла уже и история с «отравлением» Навального, о чем не раз писало «Столетие». Так, блогер потребовал, чтобы Россия немедленно вернула ему одежду, оставленную при госпитализации в Омске. А ранее его пресс-секретарь объявила, что одежду Навального забрала с собой жена оппозиционера. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на требование блогера резонно ответил, что в Кремле не занимаются вопросами одежды. «При всем уважении к пациенту, мы одеждой не занимаемся – это не наш профиль», — добавил Песков. Он добавил, что в администрации президента до этого слышали, что «сопровождающие пациента лица увезли большое количество доказательств».

И уж совершенно фантастически выглядят будто бы «разоблачительные» кадры съемок в отеле Томска, где соратники Навального торопливо упаковывают бутылки, из которых он будто бы «отравился смертельным «Новичком». На них вдруг появляется некий персонаж с босыми (!) ногами, которому, как видно, боевой нервно-паралитический газ нипочем и т.п.

Подлая игра

Подтасовок, фейков и инсценировок, направленных против России, сейчас столько, что им постепенно перестают верить не только рядовые граждане на Западе, но даже некоторые западные СМИ и видные политики. Так, «дурной комедией» назвала дело Навального австрийская газета Contra Magazin. По мнению издания, все придумали спецслужбы западных стран.

«Как стало известно, яд «Новичок» находился на бутылке, из которой Навальный пил в отеле. О том, что именно произошло, он знал уже в аэропорту, и даже успел отправить в номер своих людей для того, чтобы они забрали улики. Те пришли в отель и сразу же взяли правильную бутылку. И — о, чудо! — никто через пару минут в судорогах с пеной у рта не свалился замертво», — с иронией замечает издание.

Не верит оно и в анализы западных лабораторий, которые будто бы подтверждают отравление Навального «Новичком». «Они там сами подмешают отравляющее вещество, а потом скажут, что нашли его, — пишет Contra Magazin. — А результаты российских анализов никогда не признают». Всю ситуацию с якобы «отравлением» Навального австрийское издание сравнило с «подлой игрой».

Предлог против газопровода

А депутат парламента федеральной земли Гамбург Ольга Петерзен прямо заявила, что обвинения в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального выглядят нелогичными и могут служить лишь предлогом для санкций против строительства газопровода «Северный поток-2».

«Нам говорят: Навальный был якобы «отравлен по воле Кремля», а потом — также по воле Кремля — доставлен спецрейсом на лечение в Берлин <…> Как можно верить делу с подобными нестыковками?», — удивляется парламентарий. Она напомнила, что «атаки» на газопровод начались ещё раньше, но с отравлением Навального только усилились. В качестве примера существовавшего давления на проект член парламента привела письмо американских сенаторов, которые выступили с угрозами в адрес сотрудников немецкого порта Мукран, который является логистической базой строительства.

«Нынешнее дело стало лишь логической кульминацией таких требований и, конечно, сыграло на руку противникам проекта», — указала Петерзен.

Она напомнила, что «Северный поток-2» нужен не только России, но и Германии, а его остановка повлечет серьезные убытки для европейских фирм, занятых в строительстве. Кроме того, в перспективе это грозит подорожанием газа для Германии.

Двойная правда

Провокации с далеко идущими политическими целями уже давно активно используются Западом. Достаточно вспомнить нападение будто бы Польши на приграничный немецкий Гляйвиц 31 августа 1939 года. Или атаку будто бы Вьетконга на эсминец США в Тонкинском заливе в августе 1964 года, что послужило предлогом для войны во Вьетнаме. Или знаменитую пробирку с белым порошком, которой потрясал в ООН тогдашний госсекретарь США Колин Пауэлл, что послужило предлогом для нападения на Ирак и т.д.

А ложь и клевету в адрес России Запад тоже использовал уже давно. Вот как, например, писал в XIX веке о России знаменитый французский писатель Виктор Гюго, которого, кстати, в нашей стране продолжают печатать до сих пор:

Россия! Ты молчишь, угрюмая служанка

Санкт-Петербургской тьмы, немая каторжанка

Сибирских рудников, засыпанных пургой,

Полярный каземат, империя вампира.

Россия и Сибирь – два лика у кумира:

Одна личина – гнет, отчаянье – в другой.

Что изменилось во взглядах Запада на нашу страну с тех пор? Да ничего! «Империя вампира» — писал в XIX веке Гюго, а сегодня в западных СМИ пишут: «кровавая диктатура Путина», называют наши власти «отравителями».

Ну, уж если мы упомянули французского литератора, то вспомним и про русского — Федора Тютчева, который в том же XIX веке так охарактеризовал такую русофобскую политику Запада:

Давно на почве европейской,

Где ложь так пышно разрослась,

Давно наукой фарисейской

Двойная правда создалась.

Но что же нам делать перед лицом развернутой против России яростной информационной войны, в которой наш противник не брезгует ничем? И на этот вопрос уже давно дан ответ.

«Единственная естественная политика России по отношению к западным державам, — писал тот же Тютчев, — это не союз с той или иной из этих держав, а разъединение, разделение их. Ибо они только когда разъединены между собой, перестают быть нам враждебными — по бессилию. Эта суровая истина, быть может, покоробит чувствительные души, но, в конце концов, ведь это же закон нашего бытия».

Напомним, что Федор Тютчев был не только великим поэтом, но и почти всю жизнь прослужил в Европе дипломатом и хорошо знал подоплеку европейской политики и её русофобскую суть. Увы, с тех пор ничего не изменилось, а потому этот вывод поэта-дипломата актуален и по сей день.

https://nstarikov.ru/kak-fabrikujutsja-provokacii-119781

Источник: http://www.stoletie.ru/politika/kak_fabrikujutsa_provokacii_498.htm