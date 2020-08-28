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На Западе сочли рубль слишком дешёвым и прогнозируют его подорожание

22:52. 28 августа 2020 109 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
На Западе сочли рубль слишком дешёвым и прогнозируют его подорожание | Русская весна

Аналитики Citigroup и Sova Capital считают рубль слишком дешевым по отношению к основным валютам, а риск новых санкций преувеличенным, сообщает Bloomberg.

В ближайшее время рубль подорожает на 6%, считают аналитики. Такой вывод они объясняют динамикой курса российской валюты по сравнению с ценой на нефть. Так, баррель подорожал почти на 30% по сравнению с апрельскими минимумами.

По мнению экспертов, такое положение дел объясняется риском санкций из-за протестов в Белоруссии и ситуации с госпитализацией Алексея Навального.

Менеджер по финансам на развивающихся рынках в компании Shroder Investment Джеймс Баррино уверен, что ни одна из этих угроз не осуществится, так как предвыборная кампания в США не оставит американцам времени на обсуждение и введение новых санкций.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1598644351

Метки: Новости

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