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Российские военные создали систему поиска поясов смертника в толпе

07:31. 27 августа 2020 143 просмотра Один комментарий Опубликовал:

Военнослужащие 5-й научной роты Сухопутных войск РФ на основе анализа сирийского опыта разработали комплекс обнаружения так называемых поясов смертника в местах массового скопления людей. Как сообщает ТАСС, разработка представлена на стенде военного технополиса “Эра” на форуме “Армия-2020″.

Изделие состоит из комплекта датчиков, программного обеспечения и мобильного пульта оператора. Оно позволяет обнаруживать пояса смертника и самодельные взрывные устройства (СВУ), начиненные поражающими элементами, на большой площади – в местах проведения массовых мероприятий, скопления людей, на контрольно-пропускных пунктах, транспортной инфраструктуре.

“Если в толпе есть смертник, комплекс засечет его благодаря уникальным радиочастотным сигнатурам, присущим только изделиям типа “пояс шахида” или самодельным взрывным устройствам. Информация о местонахождении объекта, дальности до него от ближайшего датчика и, в случае движения, о перемещении поступит оператору на пульт, после чего он сможет просигнализировать об опасности и отдать команду на нейтрализацию угрозы”, – рассказал представитель 5-й научной роты и один из разработчиков системы.

Он пояснил, что толчком к разработке послужил опыт Сирии. “Работа началась около трех лет назад, когда нашими военными при проведении операций по вывозу боевиков, возвращению беженцев и разминированию было обнаружено и изъято множество различных поясов и СВУ”, – сказал разработчик.

Изъятые пояса и СВУ были изучены, каталогизированы, у них были выделены уникальные черты. “Например, наш комплекс не спутает в толпе террориста с человеком, который идет со строительного рынка с пакетом гаек в сумке”, – подчеркнул представитель научной роты.

Он уточнил, что сейчас комплекс завершает испытания и готовится к поставке одному из силовых ведомств.

В России функционируют 17 научных рот (из них пять научных рот военного инновационного технополиса “Эра”), в которых проходят службу более 650 человек. Также работают четыре научно-производственные роты, в которых трудятся более 200 человек.

Международный военно-технический форум “Армия-2020″ проходит с 23 по 29 августа на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил России “Патриот”, полигона Алабино и аэродрома Кубинка. Кроме того, часть демонстрационных показов пройдет на полигоне Ашулук в Астраханской области. Их будут транслировать на площадках форума в парке “Патриот”.

Источник

Источник: http://voicesevas.ru/news/53837-rossiyskie-voennye-sozdali-sistemu-poiska-poyasov-smertnika-v-tolpe.html

Метки: новости / россия

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