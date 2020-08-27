Мародерство в Миннеаполисе
09:57. 27 августа 2020 187 просмотров 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
По Миннеаполису снова прокатилась волна погромов магазинов с массовыми грабежами и стрельбой на улицах.
Попадание тяжелым предметом в голову полицейского.
Протестующий застреленный в голову.
Неизвестные из машины стреляют по протестующим/мародерам.
Америка будет свободной и справедливой!
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6125463.html
чур ,чур Белоруссию от этой справедливости.Избиратель, когда вы угомонитесь уже,дальше не вам решать ,что делать ,неужто не понятно
По плану в пиндосии должно остаться 100 миллионов челов, поэтому дубасят всех https://mmanificarum.blogspot.com/2020/08/escape-from-new-york-wealthy-residents.html. Но кто-нибудь слышал, чтобы дубасили хасидов, которых там шо клопов в бомжатнике?