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Мародерство в Миннеаполисе

09:57. 27 августа 2020 187 просмотров 2 коммент. Опубликовал:


По Миннеаполису снова прокатилась волна погромов магазинов с массовыми грабежами и стрельбой на улицах.








Попадание тяжелым предметом в голову полицейского.






Протестующий застреленный в голову.




Неизвестные из машины стреляют по протестующим/мародерам.



Америка будет свободной и справедливой!

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6125463.html

Метки: Видео, миннеаполис, протесты, США, флойд, юмор

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