Мародерство в Миннеаполисе

По Миннеаполису снова прокатилась волна погромов магазинов с массовыми грабежами и стрельбой на улицах.Попадание тяжелым предметом в голову полицейского.Протестующий застреленный в голову.Неизвестные из машины стреляют по протестующим/мародерам.Америка будет свободной и справедливой!

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6125463.html