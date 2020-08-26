Комментарий Департамента информации и печати МИД России
В ходе прошедших в Москве 25 августа российско-американских консультаций с первым заместителем Госсекретаря США С.Биганом был затронут вопрос о А.А.Навальном.
Заранее определив случившееся как «инцидент», американская сторона акцентировала, что «в случае подтверждения версии о его отравлении как оппозиционера Вашингтон примет меры, на фоне которых померкнет реакция американского общества на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году».
Обратив внимание собеседника на недопустимость голословных обвинений, подчеркнули, что российское руководство выступает за самое тщательное и максимально объективное расследование произошедшего.
Считаем глубоко оскорбительными обвинения в некоем стремлении «сокрыть истину», звучащие из западных столиц в адрес омских врачей, незамедлительно оказавших А.А.Навальному высококвалифицированную помощь. Напомнили в этой связи, что полные данные истории болезни пострадавшего были ими переданы бригаде немецких врачей, прибывших в Омск для транспортировки А.А.Навального в берлинскую клинику «Шарите». Рассчитываем, что и немецкие медики проявят столь же профессиональный подход и не допустят использования результатов их лабораторных исследований в каких-либо политизированных целях.
При этом внимание американского собеседника было обращено на подозрительную поспешность, с которой в Вашингтоне и Брюсселе была подхвачена версия об умышленном отравлении А.А.Навального. Неизбежно возникает вопрос – кому это выгодно? Российскому руководству – явно нет. Более того, мы вновь напомнили о нашей готовности открыто, непредвзято и с реально установленными фактами на руках рассмотреть не только данный конкретный случай, но и так называемые «дела А.В.Литвиненко и Скрипалей», о которых сейчас вновь дружно и как по команде вспомнили западные СМИ.
Пока ответы на все наши предельно конкретные вопросы отсутствуют.
Обложка: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Источник: https://nstarikov.ru/kommentarij-departamenta-informacii-i-pechati-mid-rossii-118517
Тут явно,кто то подставил Путина.
Навальный разделяет судьбу политиков, выходящих в тираж. Просто для кураторов и соратников он мёртвым будет гораздо более ценен. Вспомним Немцова. Личность, растерявшая всю популярность. Зато смерть сделала его на некоторое время иконой. Сейчас эта икона подзатёрлась, и требуется новая сакральная жертва.
Путину можно присвоить много эпитетов. Но идиотом он никогда не был. Живой Навальный для власти более ценен. Заказчика, если это конечно отравление, надо искать на Западе. Заодно и оппозиционерам урок. Хозяева не сильно ценят отработанный материал.