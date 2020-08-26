Комментарий Департамента информации и печати МИД России

В ходе прошедших в Москве 25 августа российско-американских консультаций с первым заместителем Госсекретаря США С.Биганом был затронут вопрос о А.А.Навальном.

Заранее определив случившееся как «инцидент», американская сторона акцентировала, что «в случае подтверждения версии о его отравлении как оппозиционера Вашингтон примет меры, на фоне которых померкнет реакция американского общества на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году».

Обратив внимание собеседника на недопустимость голословных обвинений, подчеркнули, что российское руководство выступает за самое тщательное и максимально объективное расследование произошедшего.

Считаем глубоко оскорбительными обвинения в некоем стремлении «сокрыть истину», звучащие из западных столиц в адрес омских врачей, незамедлительно оказавших А.А.Навальному высококвалифицированную помощь. Напомнили в этой связи, что полные данные истории болезни пострадавшего были ими переданы бригаде немецких врачей, прибывших в Омск для транспортировки А.А.Навального в берлинскую клинику «Шарите». Рассчитываем, что и немецкие медики проявят столь же профессиональный подход и не допустят использования результатов их лабораторных исследований в каких-либо политизированных целях.

При этом внимание американского собеседника было обращено на подозрительную поспешность, с которой в Вашингтоне и Брюсселе была подхвачена версия об умышленном отравлении А.А.Навального. Неизбежно возникает вопрос – кому это выгодно? Российскому руководству – явно нет. Более того, мы вновь напомнили о нашей готовности открыто, непредвзято и с реально установленными фактами на руках рассмотреть не только данный конкретный случай, но и так называемые «дела А.В.Литвиненко и Скрипалей», о которых сейчас вновь дружно и как по команде вспомнили западные СМИ.

Пока ответы на все наши предельно конкретные вопросы отсутствуют.

Обложка: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник: https://nstarikov.ru/kommentarij-departamenta-informacii-i-pechati-mid-rossii-118517