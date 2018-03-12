А что в пакете, Ройзман?

Источник: www.stoletie.ru

О загадочной встрече мэра Екатеринбурга с британским послом

Публицист из Екатеринбурга Илья Белоус снял на видео и выложил в сеть ролик, на котором запечатлен мэр этого уральского города Евгений Ройзман, который выходит из отеля со странным пакетом в руках, а вслед за ним появляется посол Великобритании в РФ Лори Бристоу.

Этот загадочный сюжет автор сопроводил следующим комментарием: «Сегодня утром я случайно оказался на завтраке в "Хаятт Ридженси Екатеринбург« в ресторане »Кучина". В данный момент в отеле "Хаятт" проживает посол Великобритании в России Лори Бристоу, и я зафиксировал, как во время завтрака с ним встретился Евгений Ройзман. Они пробыли там примерно с 8.30 до 9.20. Далее на моих глазах оттуда вышел Евгений Вадимович, а через минуту – Лори Бристоу. Я поздоровался с Евгением Вадимовичем, поскольку это была довольно неожиданная встреча. Он же молча прошел мимо…». Илья Белоус обратил внимание и на то, что Ройзман выходил с каким-то странным пакетом в руках.

«Пока, – следует в сети язвительный комментарий по поводу этого пакета, – можно только догадываться, что именно там было. Но очень уж форма такая… Наверное, там, все-таки было не полбуханки хлеба. Илья правильно ставит вопрос – через две недели выборы, и все это наводит на очень нехорошие мысли. И вызывает вопросы. И вопросы эти должны возникнуть не только у блогеров или публицистов. Потому что после выборов, не исключено, что и Екатеринбург попытаются использовать для различных «протестов». Нельзя и такое исключать, особенно с учетом многих высказывания Ройзмана».

Впрочем, а может, это вовсе и не Ройзман? А человек, как пишут в протоколах, «очень на него похожий»? Нет, все-таки он – слишком уж похож. Да вот незадача: он почему-то не в положенном мэру параде – костюм, галстук, – а в джинсах, рубашке навыпуск, кроссовках. В таком виде мэры с иностранными послами не встречаются. Так, может это тогда с ним был вовсе не посол? А так сказать, инкогнито? Ведь ни на сайте посольства Великобритании в Москве, ни в печати никакого официального сообщения о визите г-на Бристоу в славный город Екатеринбург не имеется. С кем же тогда была встреча у господина Ройзмана, после которой он вышел с пакетом, сильно напоминающим пачку денег? И, кстати, аккурат за две недели до начала в России выборов президента?

Тайная встреча?

Вы представляете, что было бы, если бы нечто подобное произошло, например, в США? Из отеля в самый разгар предвыборной кампании выходит мэр, например, Чикаго со странным пакетом в руках, а вслед за ним появляется российский посол? Масштаб скандала трудно даже вообразить!

Наверняка по всем каналам ТВ и во всех других СМИ поднялся б истошный крик о том, что русский посол подкупает американского мэра! Россия нагло вмешивается в выборы в США! Мэр Чикаго тут же был бы вынужден уйти в отставку, против него немедленно возбудили бы уголовное дело, а посла сразу же объявили, наверное, персоной нон-грата. А у нас? Пока – никаких заявлений, никаких протестов. Полный разгул демократии. Центральные СМИ вообще даже пока не удосужились напечатать и прокомментировать эту вопиющую информацию, которую можно обнаружить только основательно покопавшись в интернете.

А может, этого эпизода в отеле Екатеринбурга вообще не было? Но нет! Ведь речь идет о видео, на котором хорошо видно: вот он, господин Ройзман с пакетом в руках. А вот и посол Великобритании. Такое не подделаешь. Правда, нет никаких прямых доказательств того, что именно английский посол передал мэру Екатеринбурга этот подозрительный пакет. Может, они вообще оказались в упомянутом отеле случайно? Но согласитесь, что одномоментное появление в одном месте двух знаковых персонажей в разгар предвыборной кампании никак не может быть случайным. Ведь и посол, и скандальный мэр Екатеринбурга, избранный на этот пост от либеральной партии, – достаточно известные фигуры. Неужели мэр города, куда прибыл британский посол, не знал, что тот находится именно в этой гостинице? Быть такого не может! Конечно же, знал, просто не мог не знать. Посол иностранного государства никак не мог появиться там без его ведома. Значит, оба они были в отеле не случайно, а раз так, то, конечно же, встречались. И вот теперь вопрос: что значит такая встреча в разгар предвыборной кампании, да еще в тот момент, когда и оппозиция, и Запад в один голос твердят о том, что их главная цель – устранение от власти Путина? Ответ тоже может быть только один: они обсуждали именно этот вопрос.

Речь идет, как вполне резонно пишет интернет-сайт Накануне.ру, «о тайной встрече». «Официально, – пишет ресурс, – сегодняшняя встреча никак не афишировалась. Добавим, Ройзман уже встречался с Бристоу в Екатеринбурге в 2016 году. В британском консульстве тогда это объяснили «рождественским приемом».

Кстати, напомним, что господин Лари Бристоу – не простой посол-дипломат. В 2002 – 2003 годах он прошел курс старших офицеров стран НАТО и после этого занимал пост директора по нацбезопасности в английском МИДе».

Почему Екатеринбург

Неоднократно бывал в Екатеринбурге и бывший посол США Джон Теффт, который, кстати, до этого был американским послом в Грузии и на Украине, после чего там произошел печально знаменитый Майдан.

Что же стало причиной такого внимания посольства западных дипломатов именно к Екатеринбургу? Вероятнее всего, там осознали провал попыток организации «майдана» в Москве, и теперь дипломаты пытаются «нащупать почву» для организации «оранжевого протеста» в одном из промышленных регионов России. А Екатеринбург избран потому, что в нем есть консульства США и Англии, именно в Екатеринбурге функционирует Ельцин-центр, превратившийся в своего рода плацдарм для подрывных действий либералов и обработки общественного мнения в выгодном им, прозападном духе. Ну а самое главное то, что главой этого города является Евгений Ройзман.

Сам Ройзман о своих долговременных целях открыто не говорит, зато другие либеральные деятели, встроенные в его тусовку, своих замыслов не скрывают. Яркий пример – писатель и политический активист Федор Крашенинников, который в своей программной статье писал следующее: «Теперь уже нам кажется, что все всегда так и было, и вот эта вот страна, которая нас окружает – с триколором, орлом, Путиным и Медведевым – она такой и будет всегда. А «Уральская республика» — это название чего-то неуловимого, это то ли было, то ли не было, и рассуждать о ней сейчас – это как в советском 83-м году рассказывать о вступлении Эстонской ССР в НАТО и Евросоюз. …Я написал этот текст только для того, чтоб вы задумались: а вы уверены, что через 30 лет Уральская республика не будет таким же банальной и очевидной реальностью, какой нам сейчас кажется герой России Рамзан Кадыров, депутаты Милонов и Мизулина и бесконечное путинское президентство?».

Итак, цель – сепаратизм, раскол России, т.е. то, к чему уже давно стремится Запад. Разумеется, после таких высказываний Крашенинников, как и другие либералы, стал завсегдатаем вечеринок у американского консула в Екатеринбурге, о чем сам Крашенинников с гордостью писал в своем Фейсбуке.

Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин уже отмечал, что частые визиты американских дипломатов в Екатеринбург связаны с новыми попытками возбуждения протестного движения.

Ведь, как известно, в новейшей истории США многократно организовывали политические перевороты, как в странах СНГ, так и на территории Ближнего Востока и Северной Африки именно через свои дипломатические представительства.

Двоечник, судим за мошенничество

Но почему все так стремятся именно к Ройзману? Как он оказался на посту мэра и вообще, что это за человек? И надо сказать, что первое знакомство с биографией этого человека, мягко говоря, озадачивает. В том смысле, как гражданин с таким послужным списком вообще мог оказаться в кресле мэра. Родился Евгений Вадимович в Свердловске, как в советские времена назывался Екатеринбург. Тут все в порядке, – «сами мы местные». Но, как свидетельствует Википедия, обычно с симпатией пишущая о либералах, учился будущий мэр плохо, сменил несколько школ. В шестом классе вообще был исключён из школы. Пришлось пойти в техникум, но его он окончить не смог. Со слов самого Ройзмана, в это время он играл в карты и занимался мошенничеством. 25 июня 1980 года против юного Евгения было заведено уголовное дело, и он был осужден за кражу, мошенничество и незаконное ношение холодного оружия. Решением районного суда Свердловска нынешний слуга екатеринбургского народа был отправлен на стройку народного хозяйства в Каменск-Уральский, а затем в колонию общего режима. Вот выписка из постановления суда, повествующая о делишках, какими занимался будущий мэр: «Весной 1980 года Ройзман, находясь в дружеских отношениях с Нестеренко, злоупотребляя её доверием, путем обмана завладел её имуществом: джинсовой курткой, золотым кольцом и деньгами в сумме 130 рублей, всего на сумму 360 рублей… Потерпевшая Нестеренко показала, что взял у нее золотое кольцо в ремонт и не вернул, дала ему джинсовую куртку, и не вернул, принес ей мохеровый шарф для продажи, она отдала ему 130 руб., но Ройзман выпросил у нее и шарф обратно и ничего не вернул…».

Или вот ещё другой его «подвиг»: «Подсудимый Ройзман… проник в квартиру №99 по улице Викулова, откуда похитил кожаный плащ стоимостью 80 руб., вельветовую юбку стоимостью 150 руб., куртку вельветовую стоимостью 80 руб., пальто демисезонное женское, стоимостью 220 руб., дипломат стоимостью 35 руб.»

Отбыв наказание, в 1984 году Ройзман, как он утверждал, устроился работать слесарем-сборщиком Уралмашзавода, а в вечерней школе при заводе смог, наконец, получить среднее образование. Встал на воинский учёт, но от армии «откосил», представив больничный. В осенний призыв также не был призван, так как с 18 октября по 29 октября 1984 года находился в Свердловской областной клинической психиатрической больнице. 21 января 1985 года Ройзман уволился с Уралмашзавода и поступил на исторический факультет УрГУ, но уже на втором курсе был отчислен за неуспеваемость. Через год поступил на тот же факультет, но уже в качестве студента-заочника, однако на четвёртом курсе в 1992 году вновь был отчислен.

Так, с грехом пополам проучившись в общей сложности 18 (!) лет, Ройзман сумел все-таки получить диплом. В 2014 году прокуратурой был подан иск о признании недействительным диплома о высшем образовании Ройзмана. Однако суд признал диплом настоящим.

По словам Ройзмана, его ранее уже обвиняли в плагиате дипломной работы.

После чего он ударился в бизнес, стал основателем и совладельцем фирмы «Ювелирный дом». Одновременно начал подвизаться на ниве литературы, издал книги стихов и рассказов, стал коллекционировать картины. Словом, вчерашний двоечник, с грехом пополам получивший диплом, приобрел репутацию гуманитария и «любителя искусств». Но известность приобрел, основав фонд «Город без наркотиков» (в СМИ появлялись сведения о том, что на самом деле это была контора по отмыву криминальных денег). В результате бывший картежник, отбывший наказание за кражу и мошенничество, сумел стать депутатом Госдумы. В июле 2011 года по приглашению олигарха Михаила Прохорова вступил в партию «Правое дело». В 2013 году Евгений Ройзман был выдвинут региональным отделением «Гражданской платформы» в мэры Екатеринбурга, и был избран градоначальником.

Оказавшись в кресле мэра, он тут же снял со стены в своем кабинете портрет президента РФ и повесил на его место портрет поэта Бродского. Принял участие в пикете, организованном в поддержку заключённых по Болотному делу, а возвращение Крыма в состав России назвал «ошибкой».

В марте 2014 года подписал обращение в защиту музыканта Андрея Макаревича, которого стали осуждать за его выступления на Украине перед активистами киевской хунты. 21 июля 2014 года был задержан сослуживец Ройзмана — Олег Кинев, подозреваемый в убийстве пенсионерки. В связи с этим делом в кабинете мэра прошли обыски, он был вызван на допрос. В 2014 году против Евгения Ройзмана, как свидетельствует та же Википедия, с резкой критикой стал выступать его бывший соратник, предприниматель Андрей Кабанов. Он утверждал, что работа Ройзмана на «Уралмаше» – выдумка, и перечислил некоторые материальные активы Ройзмана, попросив объяснить их происхождение. Он также напомнил о неизвестной судьбе 15 миллионов рублей для фонда «Город без наркотиков», полученных Ройзманом от Прохорова в 2011 году.

Рыбак рыбака видит издалека

Словом, послужной список у мэра таков, что можно только руками развести. И отсюда становится понятно, почему иностранные дипломаты слетаются к нему, словно мухи на мед. В практике вербовки всех служб это называется «объект повышенного интереса». А в учебнике по вербовке, изданном Высшей школой КГБ, например, на этот счет говорится так: «Моментом огромной важности для вербовочных операций, — является распознавание тех лиц в правительственном аппарате, которые симпатизируют нам, исходя из идеологических взглядов». А потому в сообщении из Екатеринбурга о «тайной встрече» его мэра с английским послом нет ничего удивительного.

Нет, нет, Боже упаси, мы ничего не утверждаем! Просто, как говорится, рыбак рыбака видит издалека. Лидеры либеральной оппозиции в России, открыто взявшие курс на устранение всенародно избранного президента и саботаж предвыборной кампании, уже давно замечены в тесных связях с иностранными посольствами Запада, особенно Англии и США. Они систематически ходят для «встреч» в иностранные представительства, а на самом деле, конечно, для получения инструкций. Не секрет, что через всякого рода НКО они получают от Запада ещё и финансирование. Нередко иностранные дипломаты встречаются с либеральными политиками и «на стороне».

Словом, неслучайно 18 января МИД России прямо обвинил посольство США в Москве в скрытой помощи оппозиционным группам для дестабилизации политической обстановки в РФ.

Об этом говорилось в комментарии Департамента информации и печати внешнеполитического ведомства, размещенном на сайте министерства. Конечно, пока можно только догадываться, какое все это может иметь отношение к загадочной встрече «инкогнито» со свертком в отеле Екатеринбурга, что запечатлел на видео ушлый блогер. Но нет ничего тайного, господа, что рано или поздно не стало бы явным…

Источник: nstarikov.ru