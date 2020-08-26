Е.Ю.Спицын и А.П.Синелобов “Великий государь Иван III. Становление”

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CeikV12Ao-k
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В той мере, в какой человек делает счастье предметом своих устремлений, он неизбежно делает его объектом своего внимания. Но тем самым он теряет из виду причины для счастья, и счастье ускользает.
— Виктор Франкл
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