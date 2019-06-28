Е.Ю.Спицын и А.П.Синелобов “Заплечных дел мастера”

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Ученые NASA открыто заявляют, что 22 сентября 2012 года наступит конец света, в прямом смысле этого слова, как сообщает GglobalScience со ссылкой на телеканал ТВК Новости.В научной работе с названием "Угрозы космической погоды: экономические и социальные ...