Юрист рассказал, какое наказание грозит за пропаганду АУЕ несовершеннолетними

Родителям, чьи дети пропагандируют запрещенное в России криминальное движение АУЕ*, может грозить штраф до 700 тысяч рублей, рассказал РИА Новости руководитель аппарата Ассоциации юристов России Станислав Александров.

Неделю назад Верховный суд России запретил АУЕ, которое Генпрокуратура определила как международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (другие варианты названия — «Арестантский уклад един», «Арестантское уркаганское единство»).

«Здесь два варианта: либо родители будут нести ответственность за своих несовершеннолетних детей, в таком случае нужно будет оплатить штраф, который будет определен в зависимости от квалификации дела, но его максимальный размер — 700 тысяч рублей, либо к несовершеннолетнему могут быть применены воспитательные меры», — рассказал эксперт.

По его словам, выкрики с призывами вступить в организацию, признанную экстремистской, считаются преступлением, кроме того, участие и самого несовершеннолетнего в таком движении уголовно наказуемо. Однако эксперт отметил, что привлечь к ответственности за выкрики достаточно сложно.

«Необходимы доказательства — свидетели, которые слышали и могут подтвердить, что именно выкрикивал несовершеннолетний, либо есть аудио или видеодоказательства. То есть это серьезное преступление, поэтому только на основании тщательного изучения доказательств и только суд может признать вину, в том числе несовершеннолетних», — подчеркнул Александров.

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* запрещенная в России экстремистская группировка