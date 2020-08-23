Россия стала важным центром моторостроения. Это только начало
18:52. 23 августа 2020 131 просмотр Один комментарий Опубликовал: feedmatic
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Если мы принимаем людей такими, какие они есть, мы делаем их хуже. Если же мы относимся к ним так, как будто они таковы, какими им следует быть, мы помогаем им стать такими, какими они в состоянии стать.
Ксерокс.