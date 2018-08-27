Потрясающие достижения первой сталинской пятилетки

Государство и нация



Предназначением государства является, во-первых, организация и регулировка создания гражданами и их группами/ системами полезных продуктов; во-вторых, защита граждан и результатов их труда от паразитов и организованных преступных группировок.



Эти две задачи тесно связаны; решение одной из них без удовлетворительного решения другой лишено смысла.



Руководство, координация, регулировка государством создания гражданами/ их группами общественно-полезных продуктов означает, что государство является в экономическом отношении сверхсистемой, включающей в себя как составные части всех ведущих хозяйственную деятельность субъектов; синтезирующей их в единую систему. Предназначениемявляется,организация и регулировка создания гражданами и их группами/ системами полезных продуктов;защита граждан и результатов их труда от паразитов и организованных преступных группировок.Эти две задачи тесно связаны; решение одной из них без удовлетворительного решения другой лишено смысла.Руководство, координация, регулировка государством создания гражданами/ их группами общественно-полезных продуктов означает, что государство является в экономическом отношении сверхсистемой, включающей в себя как составные части всех ведущих хозяйственную деятельность субъектов; синтезирующей их в единую систему.





Использование государством в военных целях природных, материальных, человеческих ресурсов, имеющихся на его территории; объединение, синхронизация усилий граждан и их групп по защите своего труда также означает синтез государством частных и коллективных защитных структур в единую систему. Таким образом, государство является единой военно-экономической социальной системой.



В социальных системах как единых объектах для достижения поставленных целей очень важно взаимодействие их частей и синхронизация действий участников – без этого нет единой системы.



Взаимодействие частей, синхронность действий есть свойства единого объекта, образованного из частей. Сила единой социальной системы гораздо больше силы её "механически просуммированных" разрозненных частей или подсистем.



Это относится и к нормальным государствам, ставящим перед собой естественные цели, и к организованным преступным группировкам: мафиям.



Государство – единая военно- экономическая система – основано на связях- взаимодействиях между гражданами и их группами; на общем плане; синхронности действий; единой воле.



" Власть есть, прежде всего, организация всего населения (народа) в единое целое " (А.А. Зиновьев).



Основное требование граждан к любой власти – обеспечение защиты от мафий и банд: этнических, религиозных и прочих. Наиболее опасны иноэтнические ОПГ, вторгающиеся на территорию обитания народа – совершающие прямую агрессию.



Очень опасны и внутренние ОПГ, паразитические мафии; в частности: торговцы наркотиками, фальшивой едой, создатели дегенеративного искусства. В свою очередь, банды и мафии выступают против государственных структур нормальных государств; стараются их дискредитировать, разбить, включив их остатки в свою систему.



Для кого плохо государство как таковое – любое и вообще?



Прежде всего, для ОПГ. Если рассмотреть историю идеологической борьбы, пропагандистских войн разных групп против идеи государства или его важных частей – структур безопасности, цензуры, руководителей, … – то можно быстро обнаружить эмпирический факт: большинство таких "борцов" либо входили в этнические или религиозные ОПГ, либо были наняты ими.



Причина этого ясна – основной функцией государства как раз и является организация людей для защиты себя, своего труда от паразитов, особенно объединённых в организованные преступные группировки.



Организованным грабителям гораздо легче грабить, и эксплуатировать слабо связанных, разъединённых людей. Подобно тому, как банде хулиганов гораздо легче избить и ограбить одного человека, чем группу людей, да ещё хорошо организованную.



Поэтому одной из первоочередных задач банд и мафий является максимально возможное ослабление защитных структур государства, внутри которого они действуют. Разрушение государства позволяет им далее захватить власть в его остатках и построить находящуюся под своим управлением социальную систему (например, псевдогосударство).



Нацией называется многочисленная группа лиц, как правило, связанных отношениями родства и культурной близости, реализующая крупный социально-политический проект, включающий обеспечение основных параметров жизнедеятельности его участников.



Нации отличны от на род ов – больших род ственно близких групп. Во-первых, в нацию могут входить этнически отдалённые общности. Во-вторых, внутри нации имеются политические взаимосвязи определённого характера, при отсутствии которых даже этнически близкие общности (народы), хотя бы и значительные по численности, не могут быть названы нациями.



Народы- этносы – природные образования; нации – социальные.



Наличие совместного социально-политического проекта является главным признаком нации.



Другие характеристики – родство, близость языка, культуры, мировоззрения – имеют вторичное или вспомогательную значение; они содействуют объединению групп, уже частично связанных между собой – по роду (семейства, этносы), культуре, религии и т.д. – в новую социально-политическую общность.



Нередко нация образуется на основе одного или нескольких родственных народов. В этом случае её можно назвать политически организованным народом. Народ объединяется в нацию , прежде всего, для обеспечения своей жизнедеятельности, обороны, защиты ценностей.



Родственная близость составляющих нацию групп даёт большую устойчивость их политических связей. Этнически однородные группы легче объединяются для выполнения совместных дел – например, общий дом строят близкие родичи.



Вместе с тем, родственная близость не является обязательным исходным условием образования нации.



Так, советская нация (нередко неправильно называвшаяся советским народом ) состояла из нескольких народов, в том числе весьма разных, но объединённых общим социально-политическим проектом – построением советского социалистического общества.



С другой стороны, близкородственные группы могут реализовывать существенно разные социальные проекты – представлять собой разные нации. Пример доставляют "красные" и "белые" русские во время Гражданской войны.



Основной социально-политической структурой, реализующей национальный проект, является государство.



Население государства не совпадает с нацией. Например, рабы или военнопленные в каком-либо государстве не входят в основную нацию, реализующую в этом государстве свой политический проект.



В одном и том же государстве крупные группы населения могут реализовывать разные политические проекты – фактически представлять собой разные нации. В государствах могут появляться паразитические группы- антинации (в меньших масштабах – мафии).



Нация может быть создана – например, из народа, или определённой его части – усилиями какой-либо организации. Тогда лидеры проекта становятся элитой нации, рядовые участники образуют её состав.



От политической партии нацию отличает масштаб проекта: в случае возникновенияновой нации государство преобразуется существенно, в отличие от прихода к власти другой партии. Вместе с тем, политические партии иногда являются зародышами новых наций.



Нацию делает более устойчивой родственная близость либо комплементарность входящих в неё социальных групп/ народов; согласованность поставленных её проектом целей с естественными стремлениями людей и с природными тенденциями эволюции социумов.



Новая нация крепнет по мере успехов своего проекта. Например, советскую нацию сплотили трудовые достижения 1930-х гг.; ещё больше – победа в Великой Отечественной войне 1941- 45 гг.



Нация может расширяться – ассимилировать в свой проект членов других общностей, в т.ч. иноэтнических, оказавшихся на территории государства- реализации этого проекта. Такое расширение может существенно сказываться на судьбах самой нации.



В частности, включение в нацию новых общностей, некомплементарных к основным участникам по образу жизни, культуре, ведёт к потере устойчивости всей социальной системы – нации.



Одним из примеров такой химеризации является включение в нацию, ставящую перед собой цели производительного труда, паразитических групп, с идеологией или религией, обосновывающими это паразитирование.



Никакой длительной общности, единого национального проекта, союза для совместной деятельности между ними не только не получится, но в результате и исходная нация может распасться.



Социально-политическая программа Сталина по грандиозности своих замыслов соответствовала характеристикам национального проекта. Она намечала создание и государства нового типа – советского социалистического строя, и новой общности – советской нации.



Одним из ключевых положений сталинской программы было прекращение разных видов эксплуатации, получения незаслуженных доходов – установление соответствия социально- экономического статуса человека услугам, оказанным им обществу.



Внутри страны это достигалось, прежде всего, отменой "прав собственности" капиталистов на средства производства, а помещиков на землю (т.о. отменой не заработанной собственным трудом ренты) и дальнейшим утверждением в советском обществе социалистических отношений.



Во внешних отношениях – достижением национальной независимости (т.о. прекращением всех прямых и косвенных выплат разнообразной "дани") и дальнейшим установлением равноправных взаимовыгодных отношений со всеми народами. Переформулируя, это могло быть названо установлением социальной справедливости.



Этническую основу сталинского национального проекта должны были составить русские и родственные к ним народы, проживающие на территории бывшей Российской империи.



Сблизить их с другими этносами, принимающими участие в реализации проекта, предполагалось внедрением универсализующих этических ценностей; которые, впрочем, как показал опыт практической реализации, также должны были находиться в пределах русского культурного поля.







Развитие индустрии





Предыдущее положение



Промышленное производство в царской России, несмотря на ускоренный рост экономики в конце XIX – начале XX вв., значительно отставало от передовых западных стран.



В 1913 г. в России было выплавлено 4 636 тыс. тонн чугуна. В том же году производство чугуна в США составило 30 970 тыс. тонн, в Германии – 16 766 тыс. тонн, в Великобритании – 10 479 тыс. тонн, во Франции – 5307 тыс. тонн.



В 1913 г. в России было выплавлено 4 039 тыс. тонн стали. В том же году производство стали в США составило 31 777 тыс. тонн, в Германии – 17 133 тыс. тонн, в Великобритании – 7781 тыс. тонн, во Франции – 4 685 тыс. тонн.



В 1913 г. в России было добыто 36,3 млн. тонн угля. В том же году добыча угля в США составила 629,5 млн. тонн, в Германии – 278,6 млн. тонн, в Великобритании – 292,0 млн. тонн, во Франции – 40,8 млн. тонн.



Хотя к началу XX в. в России добывалось около ½ всей нефти в мире (позже это число уменьшилась), но большая часть её шла на экспорт.



Ещё хуже обстояли дела с конечными продуктами промышленности. Так, в 1910-х гг. автомобилей в России производилось за год меньше, чем в США за неделю; авиамоторов за год – как во Франции за 5 дней.



Производство оружия:







Пулемёты Орудия Снаряды Самолёты



(тыс.) (тыс.) (млн.) (тыс.)







Россия 28 11,7 67 3,5



Англия 239 26,4 218 47,8



Франция 312 23,2 290 58,1



Германия 280 64,0 306 47,3







С осени 1916 г. в сражениях Первой мировой войны начали участвовать танки. За время военных действий Великобритания произвела 2,8 тыс. танков, Франция – 5,3 тыс., США – 1,0 тыс.



В Германии, начиная с октября 1917 г., было выпущено 20 тяжёлых танков A7V и несколько опытных образцов других моделей.



В России первый свой танк, скопированный с трофейного французского "Рено", был выпущен заводом "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде 31 августа 1920 г.



Гражданская война и вызванная ей разруха ещё больше увеличили разрыв между Россией и ведущими западными державами во всех областях производства.



Новая экономическая политика, принятая весной 1921 г., ко второй половине 1920-х гг. в большинстве промышленных отраслей России лишь восстановила уровень последнего довоенного (1913) года. При этом её основные достижения относились к лёгкой промышленности.



Курс на индустриализацию



"Мы отстали от ведущих стран на 50-100 лет. Либо мы пробежим их за десятилетие, либо нас сомнут" (Сталин)



Состоявшийся в декабре 1925 года XIV съезд ВКП(б), на котором была разбита "новая оппозиция" (Зиновьев-Каменев), утвердил предложенный Сталиным курс на достижение экономической независимости и форсированное развитие тяжёлой промышленности – индустриализацию.



"Превратить нашу страну из аграрной в индустриальную, способную производить своими силами необходимое оборудование, – вот в чём суть, основа нашей генеральной линии" (Сталин, XIV съезд).



Съезд принял принцип планового экономического развития. Первый план был составлен лишь на один (1925/26) хозяйственный год.



В октябре 1927 г. объединенный пленум ЦК и ЦКК принял решение о разработке плана развития народного хозяйства на пять лет – на пятилетку (1928 – 1932 гг.) – предварительные контрольные цифры которой были утверждены в декабре 1927 г. на XV съезде.



Победа в 1928-29 гг. Сталина над "правой оппозицией" (Бухарин- Рыков) позволила окончательно взять курс на ускоренную индустриализацию, а также начать коллективизацию – и для повышения производительности в сельском хозяйстве, и для снабжения городов хлебом по низкой цене (обусловленной высокой ценой индустриализации).



Новая экономическая политика (нэп) была свёрнута.



"На базе нэпа нельзя осуществить индустриализацию" (Сталин).



В планах первой пятилетки приоритет отдавался созданию предприятий тяжёлой индустрии. На капитальное строительство в промышленности предполагалось выделить средств в 4 раза больше, чем за предыдущие пять лет.



Рост валовой продукции всей промышленности намечался в 2,8 раза; средств производства – в 3,3 раза; машиностроения – в 3,5 раза.



"Необходимо было построить заново целый ряд отраслей индустрии, которых не было в царской России,- построить новые машиностроительные, станкостроительные, автомобильные, химические, металлургические заводы, наладить собственное производство двигателей и оборудования для электростанций, увеличить добычу металла и угля.



Необходимо было создать новую оборонную промышленность, – построить новые артиллерийские, снарядные, авиационные, танковые, пулеметные заводы, ибо этого требовали интересы обороны СССР в обстановке капиталистического окружения.



Необходимо было построить тракторные заводы, заводы современных сельскохозяйственных машин и снабдить их продукцией сельское хозяйство, чтобы дать возможность миллионам мелких единоличных крестьянских хозяйств перейти на крупное колхозное производство, ибо этого требовали интересы победы социализма в деревне" ("Краткий курс ВКП (б)").



Первая пятилетка



В первой половине 1930 г. вошли в строй или готовились к пуску новые промышленные предприятия-гиганты: Сталинградский тракторный завод; Запорожский завод сельскохозяйственных машин; Мариупольский металлургический завод; Ростсельмаш и другие.



В апреле 1930 г. на Ленинградском металлическом заводе начался выпуск первых в Советском Союзе мощных турбин. 1 мая 1930 г. открылось движение по Туркестано-Сибирской железной дороге. 10 мая 1930 г. ленинградский завод "Коминтерн" приступил к выпуску первых советских телевизоров. В июле 1930 г. запорожский завод "Коммунар" выпустил первый комбайн.



15 мая 1930 г. ЦК ВКП(б) принял постановление "О создании на востоке страны второго основного угольного-металлургического центра", согласно которому в Урало-Кузбасском регионе намечалось построить ряд ключевых промышленных предприятий.



На проходившем 26 июня – 13 июля 1930 года XVI съезде ВКП (б) курс на ускоренную индустриализацию промышленности и коллективизацию сельского хозяйства был окончательно подтверждён.



В отчётном докладе Сталин привёл цифры быстрого роста за 1929 г. в СССР экономики в целом, капитального строительства, добычи энергоресурсов, и указал на возможность досрочного выполнения заданий пятилетки по ряду важных областей – нефтянике, электротехнике, общему машиностроению.



За 1930 год прирост промышленной продукции составил 25%, а в целом в 1930 г. валовая продукция промышленности превысила довоенный уровень в 1,9 раза.



"Ещё более грандиозные задачи вставали в следующем, 1931 году. В строй должны были вступить 518 предприятий, в т.ч. Харьковский тракторный и Нижегородский автомобильный заводы.



Расширялся Урало– Кузнецкий комбинат, и создавалась вторая угольно-металлургическая база. Возводились дополнительно 1040 машинно-тракторных станций. Цифры "518" и "1040" в дни государственных праздников сияли лампочками иллюминированных зданий, бросались в глаза с плакатных лозунгов" (Зверев).



4 февраля 1931 года на Первой Всесоюзной конференции работников социалистической промышленности Сталин выступил с речью "О задачах хозяйственников".



Выдвинув лозунг "Техника в период реконструкции решает все", он подчеркнул, что нельзя снижать темпы индустриализации, если мы хотим построить действительно независимое, способное дать отпор любому агрессору государство.



"Задерживать темпы – это значит отстать. А отсталых бьют. Но мы не хотим быть битыми. Нет, не хотим! История старой России состояла, между прочим, в том, что её непрерывно били за отсталость. Били монгольские ханы. Били турецкие беки. Били шведские феодалы. Били польско- литовские паны. Били англо-французские капиталисты. Били японские бароны.



Били все – за отсталость. За отсталость военную, за отсталость культурную, за отсталость государственную, за отсталость сельскохозяйственную. Били потому, что это было доходно и сходило безнаказанно…



Таков уже закон эксплуататоров – бить отсталых и слабых. Волчий закон капитализма. Ты отстал, ты слаб – значит ты не прав, стало быть, тебя можно бить и порабощать. Ты могуч – значит ты прав, стало быть, тебя надо остерегаться. Вот почему нельзя нам больше отставать " (Сталин).



Одновременно Сталин указал, что в стране есть все объективные возможности успешно решить поставленные задачи:



● достаточные природные богатства: железная руда, уголь, нефть, хлеб, хлопок…Взять хотя бы Урал, который представляет такую комбинацию богатств, какой нельзя найти ни в одной стране. Руда, уголь, нефть, хлеб – чего только нет на Урале! У нас имеется в стране всё, кроме разве каучука. Но через год-два и каучук мы будем иметь…



● наличие такой власти, которая имела бы желание и силу двинуть использование этих огромных природных богатств на пользу народа. Есть ли у нас такая власть? Есть.



● Ещё требуется, чтобы эта власть пользовалась поддержкой миллионных масс рабочих и крестьян. Пользуется ли наша власть такой поддержкой? Да, пользуется. Во всём мире не найдёте вы другой такой власти, которая бы пользовалась такой поддержкой рабочих и крестьян



● Нужно ещё наличие такого строя, который был бы свободен от неизлечимых болезней капитализма… Кризис, безработица, расточительство, нищета широких масс – вот неизлечимые болезни капитализма.



Наш строй не страдает этими болезнями, потому что власть в наших руках, в руках рабочего класса, потому что мы ведём плановое хозяйство, планомерно накопляем ресурсы и правильно распределяем их по отраслям народного хозяйства… мы не знаем кризисов перепроизводства, мы не имеем и не будем иметь миллионов безработных, мы не имеем анархии в производстве, ибо мы ведём плановое хозяйство.



● Требуется наличие партии, достаточно сплочённой и единой для того, чтобы направить усилия всех лучших людей рабочего класса в одну точку, и достаточно опытной для того, чтобы не сдрейфить перед трудностями…



Есть ли у нас такая партия? Да, есть. Правильна ли её политика? Да, правильна, ибо она даёт серьёзные успехи. Это признают теперь не только друзья, но и враги…



Посмотрите, как воют и беснуются против нашей партии всем известные "уважаемые" джентльмены – Фиш в Америке, Черчилль в Англии, Пуанкаре во Франции. Почему они воют и беснуются? Потому, что политика нашей партии правильна, потому, что она даёт успех за успехом.



В январе 1931 г. началось строительство огромного завода "Шарикоподшипник". 3 апреля 1931 г. Сталин послал приветственную телеграмму рабочим и административно-техническому персоналу Московского Электрозавода в связи с выполнением заводом пятилетки в два с половиной года.



1 октября 1931 г. в Москве был пущен автомобильный завод АМО.



В тот же день состоялось открытие Харьковского тракторного завода. 31 декабря 1931 г. было завершено строительство Саратовского комбайнового завода.



1 января 1932 г. начал работу Горьковский автомобильный завод. 3 января 1932 г. открылась пассажирская авиалиния Москва – Ленинград.



31 января 1932 г. начала действовать первая домна Магнитогорского металлургического комбината.



29 марта 1932 г. в Москве начал работу 1-й подшипниковый завод. 3 апреля 1932 г. была пущена первая домна Кузнецкого металлургического комбината.



На Урале строились Уралмашстрой, Березниковский и Соликамский химкомбинаты. 27 апреля 1932 г. Березниковский химкомбинат дал первую продукцию.



1 мая 1932 г., на 6 месяцев раньше намеченного срока, дал ток первый генератор Днепрогэса.



4 октября 1932 г. в Воркуте открылась первая шахта Печорского угольного бассейна.



Итоги первой пятилетки



Пятилетка была выполнена, по основным показателям, за 4 года и 3 месяца. За пятилетку было возведено полторы тысячи промышленных предприятий, рядом со многими из которых образовались рабочие посёлки и города (Магнитогорск, Кузнецк, Комсомольск-на-Амуре и др.).



Объём промышленного производства по сравнению с 1913 г. возрос в 2,7 раза; по машиностроению – в 7 раз.



К концу пятилетки СССР создал свою машиностроительную базу, удовлетворявшую основные потребности хозяйства в новой технике. Численность рабочих возросла почти вдвое, с 11,6 до 22,9 млн. человек. С 1930 г. в стране фактически исчезла безработица.



Выступая 7 января 1933 года на Пленуме ЦК и ЦКК с докладом, Сталин перечислил основные цели первой пятилетки:



"Перевести нашу страну с её отсталой, подчас средневековой техникой на рельсы новой, современной техники… превратить СССР из страны аграрной и немощной, зависимой от капризов капиталистических стран, в страну индустриальную и могучую, вполне самостоятельную и независимую от капризов мирового капитализма… создать в нашей стране такую индустрию, которая была бы способна перевооружить и реорганизовать не только промышленность в целом, но и транспорт, но и сельское хозяйство – на базе социализма… создать в стране все необходимые технические и экономические предпосылки для максимального поднятия обороноспособности страны, дающей возможность организовать решительный отпор всем и всяким попыткам военной интервенции извне, всем и всяким попыткам военного нападения извне".



Сталин назвал новые отрасли промышленности, которые возникли в СССР благодаря форсированной индустриализации:



"У нас не было чёрной металлургии, основы индустриализации страны. У нас она есть теперь.



У нас не было тракторной промышленности. У нас она есть теперь.



У нас не было автомобильной промышленности. У нас она есть теперь.



У нас не было станкостроения. У нас оно есть теперь.



У нас не было серьезной и современной химической промышленности. У нас она есть теперь.



У нас не было действительной и серьезной промышленности по производству современных сельскохозяйственных машин. У нас она есть теперь.



У нас не было авиационной промышленности. У нас она есть теперь.



В смысле производства электрической энергии мы стояли на самом последнем месте. Теперь мы выдвинулись на одно из первых мест.



В смысле производства нефтяных продуктов и угля мы стояли на последнем месте. Теперь мы выдвинулись на одно из первых мест.



У нас была лишь одна единственная угольно-металлургическая база – на Украине, с которой мы с трудом справлялись. Мы добились того, что не только подняли эту базу, но создали еще новую угольно- металлургическую базу – на Востоке, составляющую гордость нашей страны.



Мы имели лишь одну единственную базу текстильной промышленности – на Севере нашей страны. Мы добились того, что будем иметь в ближайшее время две новых базы текстильной промышленности – в Средней Азии и Западной Сибири.



И мы не только создали эти новые громадные отрасли промышленности, но мы их создали в таком масштабе и в таких размерах, перед которыми бледнеют масштабы и размеры европейской индустрии.



Страна наша из аграрной стала индустриальной, ибо удельный вес промышленной продукции в отношении сельскохозяйственной поднялся с 48% в начале пятилетки (1928 г.) до 70% к концу четвертого года пятилетки (1932 г.)".



В своём выступлении Сталин не преминул сравнить бурный рост экономики СССР с глубокой депрессией в тогдашнем западном мире:



"В то время как объём промышленной продукции СССР к концу 1932 года вырос в сравнении с довоенным уровнем до 334%, объем промышленной продукции САСШ снизился за тот же период до 84% довоенного уровня, Англии – до 75%, Германии – до 62%.



В то время как объём промышленной продукции СССР вырос к концу 1932 года в сравнении с уровнем 1928 года до 219 %, объем промышленной продукции САСШ снизился за тот же период до 56%, Англии – до 80%, Германии – до 55%, Польши – до 54%".



26 января 1934 года, в отчётном докладе на XVII съезде партии, Сталин дал краткое описание результатов напряжённого труда страны по решению задачи ускоренного развития индустрии:



"Созданы новые отрасли производства: станкостроение, автомобильная промышленность, тракторная промышленность, химическая промышленность, моторостроение, самолетостроение, комбайностроение, производство мощных турбин и генераторов, качественных сталей, ферросплавов, синтетического каучука, азота, искусственного волокна и т.д.



Построены и пущены в ход за этот период тысячи новых вполне современных промышленных предприятий.



Построены гиганты вроде Днепростроя, Магнитостроя, Кузнецкстроя, Челябстроя, Бобриков, Уралмашстроя, Краммашстроя. Реконструированы на базе новой техники тысячи старых предприятий. Построены новые предприятия и созданы очаги промышленности в национальных республиках и на окраинах СССР: в Белоруссии, на Украине, на Северном Кавказе, в Закавказье…



Создано свыше 200 тысяч колхозов и 5 тысяч совхозов с новыми районными центрами и промышленными пунктами для них.



Выросли почти на пустом месте новые большие города с большим количеством населения. Колоссально разрослись старые города и промышленные пункты.



Заложены основы Урало-Кузнецкого комбината – соединения кузнецкого коксующегося угля с уральской железной рудой. Новую металлургическую базу на Востоке можно считать таким образом превращенной из мечты в действительность.



Заложены основы новой мощной нефтяной базы в районах западного и южного склонов Уральского хребта – по Уральской области, Башкирии, Казахстану.



Это было бы чудом, если бы развитие шло на базе капитализма и единоличного мелкого хозяйства. Но это не может быть названо чудом, если иметь в виду, что развитие шло у нас на основе развёртывания социалистического строительства.



Понятно, что этот гигантский подъём мог развернуться лишь на базе успешного строительства социализма, на базе общественного труда десятков миллионов людей, на базе преимуществ социалистической системы хозяйства перед системой капиталистической и единолично- крестьянской.

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Отрывок из книги Н.В. Овчинникова „Сталин и государство”.

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Источник: ss69100.livejournal.com