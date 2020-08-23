О чем молчат западные СМИ: ленд-лиз был обычным коммерческим проектом США

Благодаря уже послевоенным счетам, выставленным Вашингтоном, мы можем узнать, что за годы войны для нужд Советской Армии были переданы 257 723 498 пуговицы.



Нередко в англоязычных СМИ и даже научных публикациях мы может столкнуться с мнением, что победа союзников во Второй мировой стала возможной исключительно благодаря Соединенным Штатам, чьи солдаты и офицеры переломили ход всей войны своей высадкой в Нормандии. Здесь же мы сталкиваемся с суждением о важности, так называемой помощи по ленд-лизу, которая «позволила Советскому Союзу выстоять» в борьбе против немецко-фашистских захватчиков.

Естественно это далеко от истины: так практически каждый школьник на постсоветском пространстве знает, кто именно разгромил нацистскую Германию, кто освобождал Европу и брал Берлин. Однако мало кто даже в России задумывается о том, на каких условиях союзники помогали Советскому Союзу и за чей счет осуществлялись поставки продовольствия, оружия и техники.

Наверное, здесь дело в менталитете. Русскому (советскому, российскому) человеку даже в голову не может прийти, что за гуманитарную помощь, а именно так позиционировался ленд-лиз Вашингтоном, можно требовать деньги; у граждан США же, напротив, диаметрально противоположный взгляд на многие вещи – рядовому американцу трудно объяснить, почему за передачу того или иного имущества человек или страна не имеют права требовать вознаграждения.

Этим же объясняется и пунктуальность, с которой американские власти вели учет поставляемых грузов. Например, благодаря уже послевоенным счетам, выставленным Вашингтоном, мы можем узнать, что за годы войны для нужд Советской Армии были переданы 257 723 498 пуговицы.

Возвращаясь к вопросу о роли ленд-лиза в победе над нацизмом, современные историки считают, что он лишь немного ускорил продвижение Советской Армии на Запад. Более того, по мнению доктора исторических наук Михаила Мягкова, поставки оружия и техники могли бы вообще не понадобится, если бы США и Великобритания своевременно открыли бы второй фронт.

Во сколько же обошлась эта «гуманитарная акция» советскому правительству?! Уже в первые годы войны СССР начал исправно платить союзникам по счетам, передавая в обмен на продовольствие марганцевую руду, золото, древесину…

В условиях войны советское руководство не считало столь важным оценивать поставляемые союзникам товары, отчетливо понимания, что в 1942 году куда важнее было накормить воюющую армию, нежели наполнить хранилища слитками золота.

Этим пользовались американские бизнесмены, часть из которых прямо называла вторую мировую «хорошей войной» («good war»): в то время, когда красноармейцы самоотверженно сражались с немецко-фашистскими оккупантами, промышленники США в несколько раз увеличили свое состояние, а американские власти победили безработицу и социально-экономический кризис, разразившийся в стране еще в 1929 году.

Несмотря на регулярные поставки природных ресурсов, драгоценных камней и металлов со стороны СССР, сразу же после войны, 21 августа 1945 года, Вашингтон потребовал от советского руководства компенсировать все расходы США, оплатив, в том числе пресловутые пуговицы. Общая сумма, которую должен был выплатить СССР превышала 2,6 миллиарда долларов.

Руководитель советского государства Иосиф Сталин тогда резко отверг все требования американских властей, заявив, что «Советский Союз заплатил по долгам ленд-лиза кровью». Однако Вашингтон не оставлял попыток истребовать с СССР какую-либо компенсацию за оказанные «гуманитарные акции» и в дальнейшем. В 1972 году Москва и Вашингтон договорились о сумме в 722 миллиона долларов, которые должны были поступить в США до 2001 года.

После очередного кризиса в советско-американских отношениях, связанного с принятием дискриминационной поправки Джексона-Вэника, ограничивающей торговлю СССР, Москва приостановила выплаты, которые возобновились лишь при Михаиле Горбачеве в 1990 году.

В заключении стоит отметить один интересный нюанс: впервые в ультимативной форме Вашингтон потребовал от советского правительства расплатиться за ленд-лиз в 1945, когда страна победившая нацизм, надеялась на искренность союзников и их помощь в восстановлении страны, а затем свои деньги США потребовали у СССР в 1990 году, именно в тот момент, когда население советского государства переживало, мягко говоря, непростой период в истории…

Источник: https://medium-info.ru/dfbd/o-chem-molchat-zapadnye-smi-lend-liz-byl-obychnym-kommercheskim-proektom-ssha/