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Немецкий ветеран: «Ничего не хочу слышать о России». Немецкие мемуары . военные истории.

20:16. 23 августа 2020 109 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=wVlJ0TdECWg

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