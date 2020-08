Их нравы. Образование для подавления свободы воли

В 1951 году была опубликована статья «Величайший заговор в истории: доклад американскому народу по ЮНЕСКО» («The Greatest Subversive Plot in History: Report to the American People on UNESCO»), состоявшая из отчетов, материалов и дебатов первой сессии 82-го конгресса, включая замечания достопочтенного Джона Т. Вуда (штат Айдахо), озвученные в Палате представителей США 18 октября 1951 года . Далее следуют выдержки:

Программа довольно специфична. Учитель должен начать с исключения любых слов, фраз, описаний, картинок, карт, учебных материалов или методов обучения, вызывающих у его учеников ощущение особой любви и преданности Соединенным Штатам Америки. Дети, демонстрирующие такие предрассудки в результате домашнего влияния (ЮНЕСКО называет это результатом узости семейных взглядов), должны быть подвергнуты мощной контрпропаганде в самом раннем возрасте. Буклет V на странице 9 сообщает учителю, что: «Детский сад и дошкольные учреждения играют важную роль в воспитании ребенка. Они могут не только исправить многие ошибки домашнего обучения, но и подготовить ребенка к вступлению в группу детей его возраста и привычек – первому из многих социальных отождествлений, которые ему предстоит осуществить на своем пути к членству в мировом сообществе».

Была опубликована работа Джона Т. Флинна «Пока вы спали: трагедия в Азии и кто ее устроил» («While You Slept: Our Tragedy in Asia and Who Made It», The Devin-Adair Co., Нью-Йорк, 1951 г.). Этот трактат холодной войны о связях между американской левой элитой и коммунистами завершается следующими словами и важной цитатой, которая стала одним из первых предупреждений, повторяемых снова и снова на протяжении всей этой книги:

Вооружаясь против России, мы остаемся беззащитными перед врагами в наших стенах. Именно они, а не сталинские летчики, солдаты или атомные бомбардировщики, уничтожат нас. Один из величайших американцев однажды произнес речь «Об увековечении наших политических институтов». Именно из этих институтов мы черпаем нашу великую силу и надежду на выживание. Им был никто иной как Авраам Линкольн, который сказал: «Предполагаем ли мы, что трансатлантический военный гигант шагнет в океан и сокрушит нас одним ударом? Нет! Все армии Европы, Азии и Африки вместе взятые со всеми сокровищами земли на вооружении (за исключением наших) и с Бонапартом в качестве командующего не смогли силой взять кусок Огайо или проложить путь по Голубому хребту среди тысячелетних троп…



В какой же момент следует ожидать приближения опасности? Я отвечаю: если она когда-нибудь настигнет нас, то возникнет среди нас; она не может прийти извне. Если разрушение – наш удел, то мы сами запустим его и доведем до конца. Мы нация свободных людей и должны пережить все времена или покончить самоубийством».7 Была опубликована работа Бертрана Рассела «Влияние науки на общество» («Impact of Science upon Society», Columbia University Press, г. Нью-Йорк, 1951 г.; Simon and Schuster, г. Нью-Йорк, 1953 г.).



Приведенный ниже отрывок вызывает в памяти широко используемые методы модификации поведения студентов, заставляющие их подвергать сомнению и отвергать традиционные ценности, а также подготавливающие к добровольному подчинению тоталитарному контролю:

«Образование должно быть направлено на уничтожение свободы воли, чтобы после завершения учебы и в течение всей оставшейся жизни студенты не имели возможности думать или действовать иначе, чем того хотели их школьные учителя…



Влияние дома вредно; для подготовки учащихся очень эффективны стихи, поставленные на музыку и исполненные многократно…



В будущем ученые должны будут конкретизировать эти правила и точно выяснить, во сколько обойдется процедура, позволяющая заставить ребенка поверить, что снег черный.



Когда эта техника будет доведена до совершенства, любое правительство, которое контролирует образование в течение более чем одного поколения, сможет без опасений управлять своими подданными, не прибегая к помощи армии или полиции».

Функционал



***

.