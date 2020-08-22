Навального доставили в клинику «Шарите», немецкие врачи начали лечение (ВИДЕО)
Оппозиционера Алексея Навального доставили в берлинскую клинику Charite («Шарите») где он будет проходить дальнейшее обследование и лечение.
Врачи клиники уже приступили к медицинским процедурам, в настоящее время они проводят широкую диагностику состояния российского блогера.
«Charite — Universitatsmedizin Berlin подтверждает, что принял А. А. Навального на лечение. В настоящее время проводится широкая медицинская диагностика», — сообщили журналистам в клинике.
«Исследования займут некоторое время. Поэтому мы просим вашего терпения. Мы сообщим (о состоянии пациента — прим. РВ), как только у нас будет информация», — добавили в «Шарите», уточнив, что комментарии по состоянию здоровья Навального и ходу лечения будут даны врачами после проведения обследований и консультаций с его родственниками.
Напомним, медицинский борт с блогером приземлился в аэропорту Берлина около 10 часов утра (мск). До этого Навальный двое суток получал лечение в больнице скорой помощи № 1 г. Омск, куда был доставлен в тяжёлом состоянии. По заключению российских врачей, у Навального произошло нарушение обмена веществ.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1598089786
Вот так ратуют за родину, а как лечиться так к бошам.
Ай ай…. Бедный Леша…. Столько переживаний,волнений,притеснений от власти… Не выдержал бедный. Здоровья тебе,Леша. Ты нужен здесь,без тебя скучно.