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Навального доставили в клинику «Шарите», немецкие врачи начали лечение (ВИДЕО)

12:49. 22 августа 2020 86 просмотров 2 коммент. Опубликовал:
Навального доставили в клинику «Шарите», немецкие врачи начали лечение (ВИДЕО) | Русская весна

Оппозиционера Алексея Навального доставили в берлинскую клинику Charite («Шарите») где он будет проходить дальнейшее обследование и лечение.

Врачи клиники уже приступили к медицинским процедурам, в настоящее время они проводят широкую диагностику состояния российского блогера.

«Charite — Universitatsmedizin Berlin подтверждает, что принял А. А. Навального на лечение. В настоящее время проводится широкая медицинская диагностика», — сообщили журналистам в клинике.

«Исследования займут некоторое время. Поэтому мы просим вашего терпения. Мы сообщим (о состоянии пациента — прим. РВ), как только у нас будет информация», — добавили в «Шарите», уточнив, что комментарии по состоянию здоровья Навального и ходу лечения будут даны врачами после проведения обследований и консультаций с его родственниками.

Напомним, медицинский борт с блогером приземлился в аэропорту Берлина около 10 часов утра (мск). До этого Навальный двое суток получал лечение в больнице скорой помощи № 1 г. Омск, куда был доставлен в тяжёлом состоянии. По заключению российских врачей, у Навального произошло нарушение обмена веществ.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1598089786

Метки: Новости

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