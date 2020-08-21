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Врачи признали Навального нетранспортабельным

08:42. 21 августа 2020 127 просмотров 2 коммент. Опубликовал:
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила, что врачи сочли его нетранспортабельным, передает РИА Новости.
Решение приняли на консилиуме с участием специалистов из столичных центров Бурденко и Пирогова. Состояние пациента улучшилось, но оно нестабильно, а для транспортировки необходимо добиться полной стабилизации, пояснил главврач больницы Александр Мураховский.
Он добавил, что рассматриваются пять возможных диагнозов, но назвать их не могут. Исследования продолжаются, для прояснения ситуации, по предварительным данным, потребуется еще двое суток.
В свою очередь, директор ФБК Иван Жданов со ссылкой на сотрудницу транспортной полиции заявил, что в организме Навального нашли яд, опасный не только для пациента, но и для окружающих.
Навальный находится в реанимации омской больницы скорой медицинской помощи № 1. Накануне ему стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву, борт экстренно сел в Омске.
В ФБК считают, что их руководителя пытались отравить. В больнице заявили, что отравление — одна из версий.
По результатам проведенных исследований врачи не нашли у Навального признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса.
ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

Источник: http://voicesevas.ru/news/russia/53719-vrachi-priznali-navalnogo-netransportabelnym.html

Метки: Россия

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 11783 9681
    марина 21 августа 2020 в 10:56

    https://russkiy-malchik.livejournal.com/feed/

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  • 9947 3868
    nikolay 21 августа 2020 в 11:19

    “С паршивой овцы хоть шерсти клок”.
    Операция запада на спекуляции Навальным по обворовыванию населения России провалилась. Навальный себя исчерпал, теперь нужна спекуляция на его отравлении, либеральная российская пропаганда будут постоянно проводить параллели между двумя покушениями и каждый раз заострять внимание на то, как в России расправляются с инакомыслящими. При этом будет упоминаться и убийство Немцова. Навального отравили накануне 80-летия убийства иудобольшевика Троцкого.

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