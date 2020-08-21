«Верх наглости»: Германию взбесили угрозы США из-за «Северного потока — 2»

Угрозы американских сенаторов в отношении «Северного потока — 2» являются «верхом наглости», об этом заявил в интервью Sueddeutsche Zeitung бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт.

В начале августа американский сенатор Тед Круз и двое его коллег пригрозили санкциями в отношении немецкого порта Sassnitz GmbH, расположенного в городе Засниц на острове Рюген. В письме законодателей указывается, что в случае продолжения работ по прокладке газопровода порту может грозить «финансовое разрушение».

Крахт назвал «первой наглостью» американские санкции против компаний, чьи суда занимались укладкой труб газопровода.

«Вторая наглость — это угроза санкций со стороны трех сенаторов в адрес компаний, каким-либо образом связанных с „Северным потоком“, а также отдельных сотрудников этих компаний», — добавил бургомистр.

По его словам, Германия должна доказать всему миру, что ее нельзя запугать. При этом Крахт выразил надежду на скорейшую достройку трубопровода, отметив, что угрозы США в адрес Мукрана «вносят большую неразбериху в европейский бизнес».

Санкции против «Северного потока — 2»

США выступают против проекта «Северный поток — 2», поскольку стремятся навязать европейским государствам поставки своего сжиженного природного газа. В конце прошлого года американские власти приняли оборонный бюджет, предусматривающий санкции в отношении компаний, которые участвуют в прокладке газопровода. Это вынудило отказаться от работ швейцарскую Allseas.

При этом проект поддерживают Германия и Австрия, заинтересованные в надежных поставках топлива. За строительство также выступает Норвегия, правительству которой принадлежат 30 процентов акций компании Kvaerner — одного из подрядчиков строительства.

В «Газпроме» ранее заявляли, что смогут самостоятельно завершить прокладку газопровода. Один из возможных вариантов предусматривает участие якорного трубоукладчика в сопровождении другого судна — с системой динамического позиционирования, способной удерживать судно в нужной точке без якорей и швартовки. Эту роль могут выполнить «Фортуна», принадлежащая компании МРТС, и «Академик Черский».

При этом в конце июля американский сенат одобрил новый оборонный бюджет, предусматривающий дополнительные ограничительные меры против «Северного потока — 2». Уже действующие санкции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, а также на причастные к этому страховые компании.

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