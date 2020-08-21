В столице Крыма воду будут давать по 4 часа в день

В Симферополе со следующей недели вводится режим ограниченного водопотребления в связи с кризисом водосистемы.

Этот режим состоит из трёх этапов:

♦ 24 августа будет остановлено горячее водоснабжение по всему городу;

♦ 31 августа будет прекращена подача воды в Симферополь в ночное время (тут неясно, как быть с больницами и родильными домами);

♦ 7 сентября воду начнут давать по часам.

Власти крымской столицы рассчитывают что после 7 сентября удастся давать воду 4 часа в день, но не исключено, что придется это делать и по 2 часа в день.

Напомним, 10 августа стало известно о завершении постройки трубопровода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами для переброски пресной воды в крымскую столицу.

Построен этот трубопровод был силами военных после обращения Сергея Аксёнова к Сергею Шойгу.

Напомним, власти Украины ещё в 2017 году обещали «ни капли воды до деоккупации», не изменилась эта позиция и после прихода Зеленского с командой.

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