В столице Крыма воду будут давать по 4 часа в день
В Симферополе со следующей недели вводится режим ограниченного водопотребления в связи с кризисом водосистемы.
Этот режим состоит из трёх этапов:
♦ 24 августа будет остановлено горячее водоснабжение по всему городу;
♦ 31 августа будет прекращена подача воды в Симферополь в ночное время (тут неясно, как быть с больницами и родильными домами);
♦ 7 сентября воду начнут давать по часам.
Власти крымской столицы рассчитывают что после 7 сентября удастся давать воду 4 часа в день, но не исключено, что придется это делать и по 2 часа в день.
Напомним, 10 августа стало известно о завершении постройки трубопровода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами для переброски пресной воды в крымскую столицу.
Построен этот трубопровод был силами военных после обращения Сергея Аксёнова к Сергею Шойгу.
Напомним, власти Украины ещё в 2017 году обещали «ни капли воды до деоккупации», не изменилась эта позиция и после прихода Зеленского с командой.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1597986099