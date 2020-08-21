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Огненный ад в Калифорнии: из-за страшных пожаров объявлен режим ЧС (ФОТО, ВИДЕО)

02:47. 21 августа 2020 95 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Огненный ад в Калифорнии: из-за страшных пожаров объявлен режим ЧС (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Калифорнию охватили сильные лесные пожары, на территории штата зафиксировано уже более 30 очагов возгорания.

По сообщению местных СМИ, треть пожаров возникла за последние два дня. Ситуация ухудшается на фоне сильной жары и частых гроз: попадание молний ведёт к возникновению новых очагов возгораний.

Власти штата уже объявили режим ЧС, а также предупреждают жителей о массовых отключениях света.

Без электричества остались уже несколько сотен тысяч потребителей. Ещё 3 млн человек могут остаться без света в ближайшие дни.

Синоптики предупреждают, что зной продержится ещё до конца недели, а также продолжит двигаться по западному побережью США.

Напомним, ранее пожары охватили ещё один американский штат, Техас, где горели склады одного из крупнейших мировых заводов по производству полиэтилена Poly America. 

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Огненный ад в Калифорнии: из-за страшных пожаров объявлен режим ЧС (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Огненный ад в Калифорнии: из-за страшных пожаров объявлен режим ЧС (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Огненный ад в Калифорнии: из-за страшных пожаров объявлен режим ЧС (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Огненный ад в Калифорнии: из-за страшных пожаров объявлен режим ЧС (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Огненный ад в Калифорнии: из-за страшных пожаров объявлен режим ЧС (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Огненный ад в Калифорнии: из-за страшных пожаров объявлен режим ЧС (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Источник: https://rusvesna.su/news/1597924608

Метки: Новости

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