Счет пропавших без вести в Калифорнии должен идти на тысячи. (+Видео)

Несколько дней назад ряд главных телекомпаний США показали у себя в эфире очередную съемку с дрона, сделанную после очередного загадочного пожара в Калифорнии:

Несмотря на картину страшных разрушений, видео мало впечатлило американское конспирологическое сообщество ибо нового здесь ничего нет. То есть опять руины сгоревших домов, расплавленные от температуры автомобили и …масса совершенно не пострадавших деревьев.

Причем, что особенно бросается в глаза: пожар был как бы лесной, поэтому больше всего должен был пострадать как бы лес, с которого огонь перекинулся на город. Но на видео мы видим практически целые заросли и выжженный дотла город. Как такое может быть?

Поскольку, по всеобщему мнению теоретиков заговора, Калифорнию либо выжигают химиотрассами, либо методично уничтожают орбитальным оружием, то на такие мелочи как чудом уцелевший лес конспирологи не отвлекаются. Гораздо больше людей заинтересовало другое.

На видео, сделанным дроном, запечатлен маленький американский городок Парадайз (Paradise, CA) с населением 26 000 жителей.

Ссылку на Google 3D мы не приводим ибо ввиду большой длины она не вставляется, но вы можете посмотреть на Paradise, CA на карте Google самостоятельно. На карте хорошо видно, что город расположен в горной котловине, из которой убежать можно только в двух направлениях по трем нормальным и двум запасным как бы дорогам.

Далее, смотрим на карту возгораний:

Из этой карты следует, что город был в настоящем кольце огня и убежать из него куда-то в поле или в тайгу было нельзя. Только через пять магистралей, который идут по участкам возгорания. И половина из них ведет прямо в пекло.

А теперь представим, что вокруг города разгорается пожар. Дым, сирены, паника и всё такое. Люди прыгают в машины и валят из города. Причем, 26 000 человек делают это одновременно. Кто-то едет сам, кто-то везет семью, кто-то еще тащит барахло в трейлере. В общем и целом это 10 000 автомобилей (не считая транспортных средств из соседних районов эвакуации). 10 000 автомобилей – это очень много. В мотострелковой дивизии времен СССР 10 000 это был весь личный состав, включая караульных собак.

Если предположить, что мотострелковая дивизия была расквартирована в городе и поступила команда срочно выдвинуться на другое место дислокации – в городе начнется настоящий дурдом и дороги вокруг превратятся в сплошную пробку. И это будут эвакуироваться военные – то есть толковые по определению, понятливые и очень организованные люди. А что будет, если 26 000 гражданских будут эвакуироваться самостоятельно? А что будет, если вокруг места эвакуации будет еще равномерно гореть огонь?

Правильно: будет караван заглохших и брошенных автомобилей и порядка 20 000 погибших – задохнувшихся угарным и прочим газом. Отсюда возникает вопрос: НУ И ГДЕ ЖЕ ОНИ!?

Первой мыслью американских конспирологов была теория, что погибших на порядок (если не на порядки) больше чем говорят, но точное количество жертв скрывают. Но оппоненты им задают логичный вопрос: а где трупы? Если столько погибших, то дорога должна быть ими устлана. Этого с дрона не наблюдается. Тем не менее, предположить, что 26 000 человек выбрались из огненной котловины самостоятельно тоже нельзя – это невозможно физически.

Единственное логичное объяснение наблюдаемого парадокса состоит в том, что людей перед пожаром похитили, после чего всё подожгли, чтобы замести следы. Но кто похитил? Правительство? Инопланетяне? На эти вопросы ни у кого нет ответа – как нет и ответа на очень простой вопрос: как за временной промежуток всего в несколько часов горный городок в котловине смогли покинуть все жившие там люди? Для всех ответ на этот вопрос загадка.

Источник: nashaplaneta.su