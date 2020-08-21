Ефремов отказался от услуг своих адвокатов

Актёр Михаил Ефремов, который проходит обвиняемым по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце в Москве 8 июня, на сегодняшнем заседании суда заявил, что отказывается от услуг своих адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской.

«Хочу, чтобы мои адвокаты остались у меня в качестве консультантов, а я найму других — посильнее», — заявил актер.

Суд удовлетворил ходатайство Ефремова.

Пока неизвестно, кто будет представлять интересы обвиняемого в ходе продолжающегося процесса.

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