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Ефремов признал свою вину в смертельном ДТП

10:32. 3 сентября 2020 101 просмотр 3 коммент. Опубликовал:
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Ефремов признал свою вину в смертельном ДТП | Русская весна

Только что в зале Пресненского суда актёр Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП на Садовом кольце, признал свою вину.

«Ваша честь, я признаю свою вину», — заявил Ефремов, который ранее заявлял, что не может этого сделать из-за того, что ничего не помнит.

Таким образом, сторона защиты, видимо, решила отказаться от тактики, избранной ими на предыдущих заседаниях, на которых сам Ефремов и его адвокат Эльман Пашаев пытались убедить судью, что актёр в момент ДТП находился на пассажирском сиденье автомобиля.

Сегодня в суде идут прения сторон, затем гособвинение озвучит срок, который оно запрашивает для наказания актёра.

ОБНОВЛЕНО

О том, что вина Ефремова в аварии на Садовом кольце не подлежит сомнению, заявила в своём выступлении прокурор.

«Считаю, что в предъявленном обвинении вина Ефремова полностью доказана.

Удалось достоверно установить хронологию ДТП. Оно произошло на глазах у множества свидетелей. (Ефремов) зашёл в бар «Улисс», там был более получаса, вместо того, чтобы вызвать такси или услугу трезвого водителя, подсудимый сознательно сел за руль своей машины», — напомнила представитель гособвинения.

Напомним, что за ДТП, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 264), УК России предусматривает наказание сроком от 5 до 12 лет лишения свободы.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1599118378

Метки: Новости

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 731 619
    Valeriy Bondarik 3 сентября 2020 в 11:16

    .,,,.Привет`ствую Вас.,,,.

    Ну вот,как говорит Народ – Признался “УРОД”!
    “““
    Осталось дождаться,ЧТО разномастный “ЛАНДРОМАТ”(его “отстиривали”)”запоёт”…
    * Ведь САМ ВИНОВНИК признал,ся – в том,что ВИНОВЕН и человека УБИЛ!
    и ГДЕ весь “ПЕРСОНАЛ-защитников–”ЛАНДРОМАТчиков” – который ОБРАТНОЕ твердил…
    А ведь БЫЛО очеВИДНО,что ЭТОТ,АЛКОНАВТ=синяк ефремов,НАЖРАВШИСЬ – Преступление совершил!
    [это СУЩЕСТВО ПИЛО,ПИЛО и ПИЛО и - ПЛЕВАЛО на Законы,ему - Место на Зоне!]
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    -> А может быть – ВЕСЬ ИХ список – взять и ОГЛАСИТЬ…?!!!
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    [i НЕ надо - "уважаемые"...оправдывать,ся И..."верещать"!]
    - – - – -
    Ничего ни к кому личного. Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    г.Эдмонтон. Канада. 03-09-2020.

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  • 285 235
    Andrew Drozdov 3 сентября 2020 в 11:16

    Старый “воровской” приём – косить под идиота до конца, а затем завить “Гражданин судья, под давлением улик признаю свою вину”. Говорят, раньше гордый за получение признания судья сразу давал по минимуму.
    Но какой же отморозок “гражданин актёр”, что даже на этом процессе пользуется воровскими методами! Только за все эти концерты ему нужно дать по максимуму.
    Народ не поймёт условный срок, ибо сиё будет означать бессрочную индульгенцию для богемы!

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  • 5118 3418
    малыш 3 сентября 2020 в 11:17

    Какое бы наказание не вынес суд, нужно уважать человека.

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