Ефремов признал свою вину в смертельном ДТП

Только что в зале Пресненского суда актёр Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП на Садовом кольце, признал свою вину.

«Ваша честь, я признаю свою вину», — заявил Ефремов, который ранее заявлял, что не может этого сделать из-за того, что ничего не помнит.

Таким образом, сторона защиты, видимо, решила отказаться от тактики, избранной ими на предыдущих заседаниях, на которых сам Ефремов и его адвокат Эльман Пашаев пытались убедить судью, что актёр в момент ДТП находился на пассажирском сиденье автомобиля.

Сегодня в суде идут прения сторон, затем гособвинение озвучит срок, который оно запрашивает для наказания актёра.

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О том, что вина Ефремова в аварии на Садовом кольце не подлежит сомнению, заявила в своём выступлении прокурор.

«Считаю, что в предъявленном обвинении вина Ефремова полностью доказана.

Удалось достоверно установить хронологию ДТП. Оно произошло на глазах у множества свидетелей. (Ефремов) зашёл в бар «Улисс», там был более получаса, вместо того, чтобы вызвать такси или услугу трезвого водителя, подсудимый сознательно сел за руль своей машины», — напомнила представитель гособвинения.

Напомним, что за ДТП, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 264), УК России предусматривает наказание сроком от 5 до 12 лет лишения свободы.

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