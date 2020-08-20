Требуем общения с сатрапами

Драма в четырех актах.1. Координационный Совет Оппозиции Белорусии потребовал срочной встречи с представителями силовых структур Белоруссии (КГБ, МВД, СК и Прокуратуры) для обсуждения "требований большинства граждан".2. Требования к сатрапам кровавого режима решили удовлетворить и на Координационный Совет Оппозиции завели уголовное дело по факту угрозы национальной безопасности и попыток захвата власти.3. Несколько членов Координационного Совета вчера и сегодня написали заявления о выходе из его состава, узнав про открытое уголовное дело. Но как храбрится оппозиция, никто из президимума пока что не бежал.4. Один из руководителей Координационного Совета Максим Знак уже на завтра вызван для дачи объяснений в Следственный Комитет, где над Знаком маячит 361-я статья УК Белоруссии. По этой статье можно отъехать на срок до 5 лет.В общем, пообщаться оппозиционерам с силовыми структурами Белоруссии придется, но видимо не так, как они это себе представляли.Интересно, как скоро начнутся крики про репрессии кровавого режима. На следующей неделе или уже на этой?Между тем, сегодня по Белоруссии снова пройдут митинги в поддержку Лукашенко. Про них отдельно.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6110832.html