На МКС обнаружена утечка воздуха, — источник

Небольшая утечка воздуха обнаружена на Международной космической станции, возможно, в американском сегменте, но она не угрожает безопасности экипажа, сообщил РИА Новости информированный источник.

«На МКС зафиксирована незначительная утечка воздуха. Для поиска ее источника в ближайшее время планируется изолировать модули американского сегмента станции, закрыв люки между ними», — сказал собеседник агентства.

По его словам, утечка воздуха не несет угрозы безопасности МКС и ее экипажа.

Сейчас на МКС летают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.

В предыдущий раз утечка воздуха на МКС была зафиксирована 30 августа 2018 года. Тогда оказалось, что причиной стало рукотворное отверстие в космическом корабле «Союз».

Космонавты заклеили «дырку» герметиком, но причина появления отверстия неизвестна до сих пор. Комиссия «Роскосмоса» исключила, что корабль могли повредить на Земле.

В 2004 году на американском сегменте МКС была обнаружена утечка воздуха. После долгих поисков астронавты обнаружили, что она идет из шланга на иллюминаторе модуля Destiny.

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