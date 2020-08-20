На МКС обнаружена утечка воздуха, — источник
Небольшая утечка воздуха обнаружена на Международной космической станции, возможно, в американском сегменте, но она не угрожает безопасности экипажа, сообщил РИА Новости информированный источник.
«На МКС зафиксирована незначительная утечка воздуха. Для поиска ее источника в ближайшее время планируется изолировать модули американского сегмента станции, закрыв люки между ними», — сказал собеседник агентства.
По его словам, утечка воздуха не несет угрозы безопасности МКС и ее экипажа.
Сейчас на МКС летают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.
В предыдущий раз утечка воздуха на МКС была зафиксирована 30 августа 2018 года. Тогда оказалось, что причиной стало рукотворное отверстие в космическом корабле «Союз».
Космонавты заклеили «дырку» герметиком, но причина появления отверстия неизвестна до сих пор. Комиссия «Роскосмоса» исключила, что корабль могли повредить на Земле.
В 2004 году на американском сегменте МКС была обнаружена утечка воздуха. После долгих поисков астронавты обнаружили, что она идет из шланга на иллюминаторе модуля Destiny.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1597937815
Опять пиндосы, в припадке, где-то просверлили…
Это ничего, что дырка была просверлена в российском сегменте
МКС? Говорят, хотели портрет Владимира Владимировича на стенку повесить, да не рассчитали размер самореза – наружу вышел.
А по нынешней ситуации уже определили, что микрометеорит пробил. По крайней мере ТАСС так пишет.