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На МКС обнаружена утечка воздуха, — источник

18:36. 20 августа 2020 142 просмотра 2 коммент. Опубликовал:
На МКС обнаружена утечка воздуха, — источник | Русская весна

Небольшая утечка воздуха обнаружена на Международной космической станции, возможно, в американском сегменте, но она не угрожает безопасности экипажа, сообщил РИА Новости информированный источник.

«На МКС зафиксирована незначительная утечка воздуха. Для поиска ее источника в ближайшее время планируется изолировать модули американского сегмента станции, закрыв люки между ними», — сказал собеседник агентства. 

По его словам, утечка воздуха не несет угрозы безопасности МКС и ее экипажа.

Сейчас на МКС летают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.

В предыдущий раз утечка воздуха на МКС была зафиксирована 30 августа 2018 года. Тогда оказалось, что причиной стало рукотворное отверстие в космическом корабле «Союз».

Космонавты заклеили «дырку» герметиком, но причина появления отверстия неизвестна до сих пор. Комиссия «Роскосмоса» исключила, что корабль могли повредить на Земле. 

В 2004 году на американском сегменте МКС была обнаружена утечка воздуха. После долгих поисков астронавты обнаружили, что она идет из шланга на иллюминаторе модуля Destiny.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1597937815

Метки: Новости

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 32478 28220
    Вячеслав 20 августа 2020 в 20:33

    Опять пиндосы, в припадке, где-то просверлили…

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    • 5633 4589
      ЖенечкаВячеслав 20 августа 2020 в 21:23

      Это ничего, что дырка была просверлена в российском сегменте
      МКС? Говорят, хотели портрет Владимира Владимировича на стенку повесить, да не рассчитали размер самореза – наружу вышел.
      А по нынешней ситуации уже определили, что микрометеорит пробил. По крайней мере ТАСС так пишет.

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