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Ефремова не было за рулём автомобиля в момент ДТП, — свидетель защиты

16:56. 20 августа 2020 262 просмотра 7 коммент. Опубликовал:
Ефремова не было за рулём автомобиля в момент ДТП, — свидетель защиты | Русская весна

Один из свидетелей стороны защиты, появление которого на процессе ранее анонсировали как очень важное, заявил, что актёра Михаила Ефремова не было за рулём автомобиля в момент смертельного ДТП на Садовом кольце 8 июня.

Свидетель Александр Кобец заявил, что когда он подошёл к водительскому сиденью, «там был молодой человек, он собирал подушки безопасности».

«Я спросил, нужна ли помощь. Он сказал мне: “Пошёл на…”. Я отошёл к морде автомобиля, а друг мне говорит: “О, смотри, Ефремов” — он стоял возле белой машины.

Держит горло и трёт шею. Он 100% сидел на пассажирском сиденье.

Я видел лицо того человека за рулём, ему лет 38–37, может 35. Темные волосы, которая стрижка, русский. На нём была тёмно-серая футболка и жилетка. Болоньевая — вот такого цвета, может даже чёрная футболка, а на ней сверху жилетка»», — рассказал суду свидетель защиты.

Отвечая на уточняющие вопросы, мужчина заявил, что сам он автомобиль не водит, поскольку имеет проблемы со зрением. «На одном глазе — -3, вторым не вижу», — пояснил он.

Также он сообщил, что 8 июня выпил вместе с другом 1,5 л пива «Балтика 9», но, несмотря на это, водителя машины Ефремова запомнил хорошо.

Адвокат актёра Эльман Пашаев также попросил суд приобщить к материалам уголовного дела фотографию, на которой якобы видны два человека, сидящие в машине. В приобщении материалов к делу суд отказал.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1597931242

Метки: Новости

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