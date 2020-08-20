Ефремова не было за рулём автомобиля в момент ДТП, — свидетель защиты
Один из свидетелей стороны защиты, появление которого на процессе ранее анонсировали как очень важное, заявил, что актёра Михаила Ефремова не было за рулём автомобиля в момент смертельного ДТП на Садовом кольце 8 июня.
Свидетель Александр Кобец заявил, что когда он подошёл к водительскому сиденью, «там был молодой человек, он собирал подушки безопасности».
«Я спросил, нужна ли помощь. Он сказал мне: “Пошёл на…”. Я отошёл к морде автомобиля, а друг мне говорит: “О, смотри, Ефремов” — он стоял возле белой машины.
Держит горло и трёт шею. Он 100% сидел на пассажирском сиденье.
Я видел лицо того человека за рулём, ему лет 38–37, может 35. Темные волосы, которая стрижка, русский. На нём была тёмно-серая футболка и жилетка. Болоньевая — вот такого цвета, может даже чёрная футболка, а на ней сверху жилетка»», — рассказал суду свидетель защиты.
Отвечая на уточняющие вопросы, мужчина заявил, что сам он автомобиль не водит, поскольку имеет проблемы со зрением. «На одном глазе — -3, вторым не вижу», — пояснил он.
Также он сообщил, что 8 июня выпил вместе с другом 1,5 л пива «Балтика 9», но, несмотря на это, водителя машины Ефремова запомнил хорошо.
Адвокат актёра Эльман Пашаев также попросил суд приобщить к материалам уголовного дела фотографию, на которой якобы видны два человека, сидящие в машине. В приобщении материалов к делу суд отказал.
Читайте также: Думали, что сбивают русских: Ударные MQ-9 Reaper ВВС США сбиты в Сирии (ФОТО, ВИДЕО)
Источник: https://rusvesna.su/news/1597931242
А если суд не поверит? Свидетель может пересидеть подсудимого.
Вместе в одну зону их…
Шоу в цирке около суда.)
Это помню случай, когда матери не показали место захоронения расстрелянного.
И какой то еврей адвокат пообещал бедной матери выиграть дело и взял деньги.
Вся страна и ржала и плакала. Еврей дело не выиграл. Бедная мать твою.
А как же тогда следы биоматериалов горе-актёришки ефремова на подушке безопасности? Это зафиксировано у гаишников…
Интересно сколько взял…
Параллельная реальность,однако.(