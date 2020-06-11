Убийца и кара: плохие последствия мягкости правосудия по отношению к актёру Ефремову (ВИДЕО)

Как сообщала «Русская Весна», виновника ДТП со смертельным исходом — скандально известного актёра Михаила Ефремова — на два месяца отправили под домашний арест. Такое решение принял Таганский суд Москвы.

Напомним, Ефремова задержали на месте происшествия после того, как 8 июня он на своём джипе «Гранд-Чероки» выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров скончался от множественных травм в стенах Института Склифосовского .Как рассказали в прокуратуре, в момент ДТП Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Свою вину артист признал. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

Публицист и политолог Армен Гаспарян по поводу задержания Ефремова высказал следующее мнение:

«Перед законом все равны, но Ефремов оказался равнее.

Потому что в сухом остатке получается, что он знаменитость и к нему должно быть другое отношение. Он — заслуженный артист со всеми вытекающими отсюда последствиями и так далее. Это правда. Действительно в актёрском мире он уважаем, в либеральном — вообще боготворим. Но, друзья! Он — убийца! У-бий-ца! Самый настоящий! И тем не менее под домашним арестом…

Я боюсь, что последствия этого могут быть не самыми хорошими. Потому что теперь многие, которые идут вот по таким тяжёлым статьям — до 12 лет лишения свободы, будут показывать пальцем в сторону прецедента с Ефремовым и говорить: „Слушайте, ну а что? А я могу нажраться ещё похлеще его. Почему вы меня в камеру ведёте? Отправляйте меня под домашний арест!..“.

И даже вот в этом, если угодно, видно двуличие. Вот если бы в Ефремове была хоть капля нравственности, если бы он действительно отдавал бы себе отчёт в том, что он сделал, — он встал бы на суде и сказал бы: „Никакого домашнего ареста, в камеру! Вот за то, что я сделал, я должен лично отвечать!“. А вот этого не произошло. И это говорит больше всего о степени осмысления произошедшего.

И самое главное. Вот я вчера весь день ждал, когда хоть кто-нибудь из либералов скажет: „Слушайте, ну, конечно, туда на кичу!“. Не-а, так и не дождался. Такой вот у них подлинный либерализм, подлинное осмысление свободы как осознанной необходимости. А Кокорин с Мамаевым, наверное, до сих пор всё ещё не вышли из тотального и глубинного (…) от всего того, что произошло», — сказал Гаспарян.

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