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Лукашенко рассказал о хозяевах белорусских заводов и брёвнах в глазах лидеров стран ЕС

12:28. 19 августа 2020 85 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Лукашенко рассказал о хозяевах белорусских заводов и брёвнах в глазах лидеров стран ЕС | Русская весна

19 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко снова провёл заседание Совета безопасности, на котором сделал несколько важных заявлений относительно событий, происходящих в стране.

Он начал с того, что жёстко высказался о давлении, которое протестующие оказывают на трудящихся предприятий, сотрудников правоохранительных органов и их близких, госслужащих и журналистов.

«Угрозы и атаки на рабочих заводов и фабрик, руководителей предприятий.

Их перед и после рабочего дня пропускают на проходной через коридор агрессивной толпы. Как гестапо. 

Я хочу сказать рабочим, выразить им большую благодарность и попросить, чтобы они не прятали глаза в асфальт.

Вы, рабочие, хозяева на этом заводе, а с этими митингующими, которые вас встречают на проходной, мы разберемся», — пообещал Лукашенко.

Руководителям западных стран, которые слишком озабочены происходящим в Белоруссии, он предложил обратить внимание на проблемные вопросы в собственных государствах. 

«Западные государства уже напрямую, не скрывая, заявляют о сборе средств и направлении их в Беларусь. Мы это знаем и на этом вопросе сконцентрируемся.

Они собираются провести совещание на уровне то ли МИД, то ли руководителей Европейского союза.

Я бы просто им посоветовал: прежде чем тыкать пальцем в нас, внести в повестку дня своих совещаний вопросы „желтых жилетов“ во Франции, ужасных беспорядков в США.

Я бы хотел, чтобы они прежде всего рассмотрели протесты против коронавирусной изоляции в Германии, других странах Европы. Очень много проблем у них. И не надо сегодня кивать на Беларусь, чтобы отвести внимание от тех проблем, которые (имеются) во Франции, США, Германии и так далее.

Мне кажется, что у этих господ бревно в глазу. Но они этого не видят. Господь с ними», — резюмировал Лукашенко.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1597828334

Метки: Новости

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