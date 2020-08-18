Воспоминания и Вдохновение – и снова о Любви. Программа “Зеркало”

...избегайте Любви; пусть снова и снова медитация отражается в Любви, ...очном, дистанционном; при любом воспоминании о ком-либо? Люби...создать без вдохновенья? Как вдохновиться без любви? З.Миркина... рефлекторно включает свои программы при нажатии определённых ...
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Потребность в социальной позиции или стремление к власти, с одной стороны, и принцип наслаждения, или, как его можно было бы назвать, стремление к наслаждению, с другой стороны, являются лишь производными от первичного, главного интереса человека — его стремления к смыслу.