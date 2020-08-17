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Новый лидер нации

12:35. 17 августа 2020 53 просмотра Один комментарий Опубликовал:


Сидящая в Литве Тихановская заявила, что она готова стать национальным лидером Белоруссии.



Находящийся в розыске экс-кандидат в президенты Цепкало, заявил, что проведет онлайн-встречи с сенаторами США (как с демократами, так и республиканцами)
Плюс встреча Цепкало с нациками на Украине.



Также стоит отметить, что вчера вечером толпа требовала освобождения из Минского СИЗО №1 других экс-кандидатов – Тихановского, Бабарико и Статкевича.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6102582.html

Метки: белоруссия, выборы, литва, тихановская, цепкало

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 4890 3282
    малыш 17 августа 2020 в 13:57

    После этого нокаутирующего удара нужно встать.
    Захватывать Беларусь будет любимая Украина.
    Нельзя сейчас брать свой золотой батон и уезжать в Россию.
    Во что бы это не обошлось, нужно встать, чтобы изменить мнение народа.
    Дарить вторую Украину это слишком жирно.

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