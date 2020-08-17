Новый лидер нации
12:35. 17 августа 2020 53 просмотра Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Сидящая в Литве Тихановская заявила, что она готова стать национальным лидером Белоруссии.
Находящийся в розыске экс-кандидат в президенты Цепкало, заявил, что проведет онлайн-встречи с сенаторами США (как с демократами, так и республиканцами)
Плюс встреча Цепкало с нациками на Украине.
Также стоит отметить, что вчера вечером толпа требовала освобождения из Минского СИЗО №1 других экс-кандидатов – Тихановского, Бабарико и Статкевича.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6102582.html
После этого нокаутирующего удара нужно встать.
Захватывать Беларусь будет любимая Украина.
Нельзя сейчас брать свой золотой батон и уезжать в Россию.
Во что бы это не обошлось, нужно встать, чтобы изменить мнение народа.
Дарить вторую Украину это слишком жирно.