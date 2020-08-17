Николай Губенко про сегодняшнее рабство
Пролетарий, не сознающий идеи гегемонии своего класса, или отрекающийся от этой идеи, есть раб, не понимающий своего рабского положения; в лучшем случае это — раб, борющийся за улучшение своего рабского положения, а не за свержение рабства. (В. И. Ленин)
Полное видео с Николаем Николаевичем Губенко:
https://www.youtube.com/watch?v=e4marYMxDgE
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