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Николай Губенко про сегодняшнее рабство

16:00. 17 августа 2020 85 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Пролетарий, не сознающий идеи гегемонии своего класса, или отрекающийся от этой идеи, есть раб, не понимающий своего рабского положения; в лучшем случае это — раб, борющийся за улучшение своего рабского положения, а не за свержение рабства. (В. И. Ленин)

Полное видео с Николаем Николаевичем Губенко:
https://www.youtube.com/watch?v=e4marYMxDgE

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#КонстантинСемин

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1KuPVdBZtGo

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