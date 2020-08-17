Новости Украины и Новороссии 17 августа 2020

На Украине местные выборы, назначенные на 25 октября, могут быть перенесены, если половина территории страны окажется в «красной» зоне карантина по коронавирусу.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщил замминистра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

«Если 50% территории будет в „красной“ зоне, то это будет основанием для того, чтобы серьезно задуматься о целесообразности проведения массовых мероприятий, в том числе и выборов», — заявил Ляшко.

Чиновник пояснил, что в данном вопросе Киев ориентируется на опыт Польши, властям которой пришлось переносить президентские выборы в пик пандемии COVID-19.

Главный санитарный врач добавил, что более определённо о возможности или невозможности проведения выборов на Украине можно будет говорить в начале октября.

По состоянию на утро 17 августа на Украине общее число заболевших коронавирусом достигло 92 820 (прирост за сутки — 1 464 заразившихся). Скончались за всё время 2089 пациентов с COVID-19.

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