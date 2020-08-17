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Новости Украины и Новороссии 17 августа 2020

11:28. 17 августа 2020 172 просмотра Один комментарий Опубликовал:

На Украине могут перенести местные выборы — названа причина

На Украине могут перенести местные выборы — названа причина | Русская весна

На Украине местные выборы, назначенные на 25 октября, могут быть перенесены, если половина территории страны окажется в «красной» зоне карантина по коронавирусу.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщил замминистра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

«Если 50% территории будет в „красной“ зоне, то это будет основанием для того, чтобы серьезно задуматься о целесообразности проведения массовых мероприятий, в том числе и выборов», — заявил Ляшко.

Чиновник пояснил, что в данном вопросе Киев ориентируется на опыт Польши, властям которой пришлось переносить президентские выборы в пик пандемии COVID-19.

Главный санитарный врач добавил, что более определённо о возможности или невозможности проведения выборов на Украине можно будет говорить в начале октября.

По состоянию на утро 17 августа на Украине общее число заболевших коронавирусом достигло 92 820 (прирост за сутки — 1 464 заразившихся). Скончались за всё время 2089 пациентов с COVID-19.

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«Срочно: Россия стянула войска к Беларуси, готовится военная операция» — истерика киевской пропаганды

«Срочно: Россия стянула войска к Беларуси, готовится военная операция» — истерика киевской пропаганды | Русская весна

«Срочно! Россия стянула войска к Беларуси, готовится военная операция» — такие истеричные заголовки на днях появились в украинских СМИ.

Одно из изданий ссылается на размещенный очевидцами в социальных сетях видеоролик, на котором можно увидеть передвижение военной техники.

По всей вероятности, машины движутся на учения, но киевские пропагандисты утверждают, что Россия якобы готовится к проведению военной операции в Белоруссии.

«Предположительно, колонна российской армии появилась в Смоленской области», — уточняют украинские журналисты. 

В составе колонны крытые военные грузовики и реактивные системы залпового огня (РСЗО).

Где было снято видео и когда — точной информации нет.

Отметим, что пользователи соцсетей не поверили украинскому бреду и принялись активно его разоблачать.

«Это фейк!!! Будьте бдительны! Украина сейчас работает по Беларуси информационно в полную мощь. Берут фото и видео старые (2014—2018 гг.), на которых присутствуют военные РФ — колонны техники и прочее. Все это рассылают знакомым белорусским националистам (используют их втёмную) и публикуют у себя в СМИ и мессенджерах. И выдают картинку, что якобы армия России готовится к вторжению в Беларусь.

Эти фейки необходимо сразу же выявлять и озвучивать. Украине очень выгодно втянуть Беларусь в военный конфликт», — пишет Dziyanau Viachaslau.

«Эх, ребята… нас как дураков сорят с друг другом, а мы ведёмся. Хотя мы, три богатыря, всегда были едины и непобедимы!!! Не теряйте голову и помните, где брали начало…» — прокомментировал новость Андрей Петров.

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«Срочно: Россия стянула войска к Беларуси, готовится военная операция» — истерика киевской пропаганды | Русская весна

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«Я надеюсь на казнь тех, кто жёг Одессу 2 мая» — памяти Николая Губенко (ВИДЕО)

«Я надеюсь на казнь тех, кто жёг Одессу 2 мая» — памяти Николая Губенко (ВИДЕО) | Русская весна

Вчера, 16 августа, пришло печальное известие о смерти советского артиста, сценариста и кинорежиссёра Николая Губенко. «Русская Весна» хочет отдать дань памяти и уважения Николаю Николаевичу, пересмотрев вместе с вами, дорогие читатели, одно из последних его интервью.

Человек удивительной судьбы (сиротство, одесский детдом-интернат, ВГИК, актёрская слава и народное признание, пост министра культуры СССР), он до самой смерти сохранил живой проницательный ум, критичное отношение к действительности и ту сугубо советскую благородную интеллигентность без заносчивости и высокомерия, которой осталось так мало.

Светлая память!

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Кличко поддержал белорусский майдан (ФОТО)

Кличко поддержал белорусский майдан (ФОТО) | Русская весна

На здании Киевской городской государственной администрации вывесили бело-красно-белый флаг, который используют протестующие в Белоруссии. 

Фото флага опубликовал мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«Жыве Беларусь!» — прокомментировал он фотографию.

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Кличко поддержал белорусский майдан (ФОТО) | Русская весна

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Украина в ПАСЕ инициировала декларацию по Белоруссии

Украина в ПАСЕ инициировала декларацию по Белоруссии | Русская весна

В ПАСЕ украинская делегация инициировала декларацию по событиям в Белоруссии. Об этом заявила глава постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Елизавета Ясько.

«Я инициировала Белорусскую декларацию — документ, где мы даем оценку событиям в соседней стране и предлагаем путь выхода из сложившейся ситуации», — информирует Ясько.

По ее словам, декларацию поддержало большинство членов делегации Украины в ПАСЕ, а также иностранные партнеры Украины, беспокоящиеся о свободе и демократии в Белоруссии, — это главы делегаций Эстонии Мария Юферева-Скуратовски, Латвии Инесе Либин-Эгнер, Литвы Альгирдас Буткевичюс и Великобритании Роджер Гейл.

В декларации сказано, что кампания по выборам президента Белоруссии, голосование 9 августа и подсчет голосов «не соответствуют международным избирательным стандартам, проводились с массовыми нарушениями прав и свобод граждан и не отражают свободного волеизъявления белорусского народа».

Кроме того, документ осуждает применение насилия к участникам протестов в городах Белоруссии. Власти страны призывают немедленно освободить всех «незаконно задержанных участников мирных собраний» и настаивают на скорейшем начале мирного диалога между сторонами избирательного процесса.

Подписанты также «будут приветствовать проведение независимого расследования относительно неправомерного применения силы против участников мирных собраний; выражают готовность фасилитировать диалог между участниками избирательного процесса и предоставить площадку для таких переговоров».

Наконец, декларация предостерегает Россию от вмешательства во внутренние дела Белоруссии.

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Белорусы – между молотом и…


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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 9900 3845
    nikolay 17 августа 2020 в 11:41

    На Украине, областные администрации по указанию Киева, приступили к разработке планов по эвакуации населения на случай чрезвычайной ситуации. Кроме военных действий это могут быть случаи массового заболевания коронавирусом, когда население будет помещено в концлагеря, как это происходит в Новой Зеландии.

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