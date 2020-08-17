Новости Украины и Новороссии 17 августа 2020
- 09:57 На Украине могут перенести местные выборы — названа причина.
- 05:39 «Срочно: Россия стянула войска к Беларуси, готовится военная операция» — истерика киевской пропаганды.
- 03:30 «Я надеюсь на казнь тех, кто жёг Одессу 2 мая» — памяти Николая Губенко (ВИДЕО).
- Вчера 23:30 Кличко поддержал белорусский майдан (ФОТО).
- Вчера 21:21 Украина в ПАСЕ инициировала декларацию по Белоруссии.
- Вчера 15:06 Белорусы – между молотом и….
На Украине могут перенести местные выборы — названа причина
На Украине местные выборы, назначенные на 25 октября, могут быть перенесены, если половина территории страны окажется в «красной» зоне карантина по коронавирусу.
Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщил замминистра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
«Если 50% территории будет в „красной“ зоне, то это будет основанием для того, чтобы серьезно задуматься о целесообразности проведения массовых мероприятий, в том числе и выборов», — заявил Ляшко.
Чиновник пояснил, что в данном вопросе Киев ориентируется на опыт Польши, властям которой пришлось переносить президентские выборы в пик пандемии COVID-19.
Главный санитарный врач добавил, что более определённо о возможности или невозможности проведения выборов на Украине можно будет говорить в начале октября.
По состоянию на утро 17 августа на Украине общее число заболевших коронавирусом достигло 92 820 (прирост за сутки — 1 464 заразившихся). Скончались за всё время 2089 пациентов с COVID-19.
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«Срочно: Россия стянула войска к Беларуси, готовится военная операция» — истерика киевской пропаганды
«Срочно! Россия стянула войска к Беларуси, готовится военная операция» — такие истеричные заголовки на днях появились в украинских СМИ.
Одно из изданий ссылается на размещенный очевидцами в социальных сетях видеоролик, на котором можно увидеть передвижение военной техники.
По всей вероятности, машины движутся на учения, но киевские пропагандисты утверждают, что Россия якобы готовится к проведению военной операции в Белоруссии.
«Предположительно, колонна российской армии появилась в Смоленской области», — уточняют украинские журналисты.
В составе колонны крытые военные грузовики и реактивные системы залпового огня (РСЗО).
Где было снято видео и когда — точной информации нет.
Отметим, что пользователи соцсетей не поверили украинскому бреду и принялись активно его разоблачать.
«Это фейк!!! Будьте бдительны! Украина сейчас работает по Беларуси информационно в полную мощь. Берут фото и видео старые (2014—2018 гг.), на которых присутствуют военные РФ — колонны техники и прочее. Все это рассылают знакомым белорусским националистам (используют их втёмную) и публикуют у себя в СМИ и мессенджерах. И выдают картинку, что якобы армия России готовится к вторжению в Беларусь.
Эти фейки необходимо сразу же выявлять и озвучивать. Украине очень выгодно втянуть Беларусь в военный конфликт», — пишет Dziyanau Viachaslau.
«Эх, ребята… нас как дураков сорят с друг другом, а мы ведёмся. Хотя мы, три богатыря, всегда были едины и непобедимы!!! Не теряйте голову и помните, где брали начало…» — прокомментировал новость Андрей Петров.
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«Я надеюсь на казнь тех, кто жёг Одессу 2 мая» — памяти Николая Губенко (ВИДЕО)
Вчера, 16 августа, пришло печальное известие о смерти советского артиста, сценариста и кинорежиссёра Николая Губенко. «Русская Весна» хочет отдать дань памяти и уважения Николаю Николаевичу, пересмотрев вместе с вами, дорогие читатели, одно из последних его интервью.
Человек удивительной судьбы (сиротство, одесский детдом-интернат, ВГИК, актёрская слава и народное признание, пост министра культуры СССР), он до самой смерти сохранил живой проницательный ум, критичное отношение к действительности и ту сугубо советскую благородную интеллигентность без заносчивости и высокомерия, которой осталось так мало.
Светлая память!
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Кличко поддержал белорусский майдан (ФОТО)
На здании Киевской городской государственной администрации вывесили бело-красно-белый флаг, который используют протестующие в Белоруссии.
Фото флага опубликовал мэр украинской столицы Виталий Кличко.
«Жыве Беларусь!» — прокомментировал он фотографию.
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Украина в ПАСЕ инициировала декларацию по Белоруссии
В ПАСЕ украинская делегация инициировала декларацию по событиям в Белоруссии. Об этом заявила глава постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Елизавета Ясько.
«Я инициировала Белорусскую декларацию — документ, где мы даем оценку событиям в соседней стране и предлагаем путь выхода из сложившейся ситуации», — информирует Ясько.
По ее словам, декларацию поддержало большинство членов делегации Украины в ПАСЕ, а также иностранные партнеры Украины, беспокоящиеся о свободе и демократии в Белоруссии, — это главы делегаций Эстонии Мария Юферева-Скуратовски, Латвии Инесе Либин-Эгнер, Литвы Альгирдас Буткевичюс и Великобритании Роджер Гейл.
В декларации сказано, что кампания по выборам президента Белоруссии, голосование 9 августа и подсчет голосов «не соответствуют международным избирательным стандартам, проводились с массовыми нарушениями прав и свобод граждан и не отражают свободного волеизъявления белорусского народа».
Кроме того, документ осуждает применение насилия к участникам протестов в городах Белоруссии. Власти страны призывают немедленно освободить всех «незаконно задержанных участников мирных собраний» и настаивают на скорейшем начале мирного диалога между сторонами избирательного процесса.
Подписанты также «будут приветствовать проведение независимого расследования относительно неправомерного применения силы против участников мирных собраний; выражают готовность фасилитировать диалог между участниками избирательного процесса и предоставить площадку для таких переговоров».
Наконец, декларация предостерегает Россию от вмешательства во внутренние дела Белоруссии.
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Белорусы – между молотом и…
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На Украине, областные администрации по указанию Киева, приступили к разработке планов по эвакуации населения на случай чрезвычайной ситуации. Кроме военных действий это могут быть случаи массового заболевания коронавирусом, когда население будет помещено в концлагеря, как это происходит в Новой Зеландии.