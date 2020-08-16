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Сильно припекло Лукашенко, этого подражателя главному герою известной комедии Карло Гольдони

09:51. 16 августа 2020 155 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Что пишут турки.

МИНСК

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал участников акций протеста против итогов президентских выборов соблюдать спокойствие.

«Надо остановиться, взять голову в руки и успокоиться. И дать нам навести порядок», -сказал Лукашенко в ходе совещания с членами Совета безопасности.

Александр Лукашенко обратился к людям с просьбой. «Не высовывайтесь вы сейчас на улицы! Поймите, что вас и наших детей используют как пушечное мясо! Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, с этой „Открытой России”, Навального и так далее и тому подобное. Уже агрессия началась против страны», – сказал президент.

По словам Лукашенко, в сложившейся ситуации он не может «сидеть и ждать», пока «Минск вверх перевернут». «Так мы потом не стабилизируем обстановку».-пояснил президент.

Выборы президента Беларуси прошли 9 августа.

Участвовавшая в выборах от оппозиции Светлана Тихановская выразила уверенность, что большинство избирателей проголосовали за нее.

По данным ЦИК республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали свои голоса свыше 80 процентов избирателей


А вот резюме телефонного разговора Путина с позвонившим ему Лукашенко.

Александр Лукашенко информировал о ситуации в Белоруссии, сложившейся после президентских выборов. С обеих сторон выражена уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы. Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства.

В связи с состоявшимся накануне возвращением в Россию ранее задержанных в Белоруссии 32 граждан дана позитивная оценка тесному взаимодействию профильных ведомств по данному вопросу.

Условлено о продолжении регулярных контактов на различных уровнях и подтвержден настрой на укрепление союзнических отношений, что в полной мере отвечает коренным интересам братских народов России и Белоруссии.


Делаем несложный вывод: Александра Григорьевича настолько припекло, что, припав к ногам Путина, он взмолился:„Не вели казнить – вели миловать, отец родной!!!”

Вот только на этот раз придётся Лукашенко делами доказывать, что не зря спасали. А то ведь недолго и судьбу Муаммара Каддафи повторить… Или Саддама Хусейна…


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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5165516.html

Метки: белоруссия, выборы, лукашенко, митинг, президент, Путин, Россия, турция

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