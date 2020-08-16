Сильно припекло Лукашенко, этого подражателя главному герою известной комедии Карло Гольдони
МИНСК
Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал участников акций протеста против итогов президентских выборов соблюдать спокойствие.
«Надо остановиться, взять голову в руки и успокоиться. И дать нам навести порядок», -сказал Лукашенко в ходе совещания с членами Совета безопасности.
Александр Лукашенко обратился к людям с просьбой. «Не высовывайтесь вы сейчас на улицы! Поймите, что вас и наших детей используют как пушечное мясо! Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, с этой „Открытой России”, Навального и так далее и тому подобное. Уже агрессия началась против страны», – сказал президент.
По словам Лукашенко, в сложившейся ситуации он не может «сидеть и ждать», пока «Минск вверх перевернут». «Так мы потом не стабилизируем обстановку».-пояснил президент.
Выборы президента Беларуси прошли 9 августа.
Участвовавшая в выборах от оппозиции Светлана Тихановская выразила уверенность, что большинство избирателей проголосовали за нее.
По данным ЦИК республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали свои голоса свыше 80 процентов избирателей
А вот резюме телефонного разговора Путина с позвонившим ему Лукашенко.
Александр Лукашенко информировал о ситуации в Белоруссии, сложившейся после президентских выборов. С обеих сторон выражена уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы. Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства.
В связи с состоявшимся накануне возвращением в Россию ранее задержанных в Белоруссии 32 граждан дана позитивная оценка тесному взаимодействию профильных ведомств по данному вопросу.
Условлено о продолжении регулярных контактов на различных уровнях и подтвержден настрой на укрепление союзнических отношений, что в полной мере отвечает коренным интересам братских народов России и Белоруссии.
Делаем несложный вывод: Александра Григорьевича настолько припекло, что, припав к ногам Путина, он взмолился:„Не вели казнить – вели миловать, отец родной!!!”
Вот только на этот раз придётся Лукашенко делами доказывать, что не зря спасали. А то ведь недолго и судьбу Муаммара Каддафи повторить… Или Саддама Хусейна…
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