Сильно припекло Лукашенко, этого подражателя главному герою известной комедии Карло Гольдони

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал участников акций протеста против итогов президентских выборов соблюдать спокойствие.

«Надо остановиться, взять голову в руки и успокоиться. И дать нам навести порядок», -сказал Лукашенко в ходе совещания с членами Совета безопасности.

Александр Лукашенко обратился к людям с просьбой. «Не высовывайтесь вы сейчас на улицы! Поймите, что вас и наших детей используют как пушечное мясо! Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, с этой „Открытой России”, Навального и так далее и тому подобное. Уже агрессия началась против страны», – сказал президент.

По словам Лукашенко, в сложившейся ситуации он не может «сидеть и ждать», пока «Минск вверх перевернут». «Так мы потом не стабилизируем обстановку».-пояснил президент.

Выборы президента Беларуси прошли 9 августа.

Участвовавшая в выборах от оппозиции Светлана Тихановская выразила уверенность, что большинство избирателей проголосовали за нее.

По данным ЦИК республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали свои голоса свыше 80 процентов избирателей