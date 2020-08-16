Новости Украины и Новороссии 16 августа 2020

Порошенко и его соратники готовятся реализовать государственный переворот на День Независимости. Об этом в эфире украинского ТВ заявил депутат Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива.

«24 августа, в день, когда будет возможно провести любые акции, будет попытка переворота. Порошенко финансирует националистические группы, готовя их к маршу на День Независимости, который должен перерасти в противостояние с властью и закончиться государственным переворотом. Порошенко постарается захватить несколько административных зданий, возможно, даже Офис президента, и потребовать проведения досрочных выборов и президента и парламента», — сказал он.

Кива также рассказал, что для этого подобрана соответствующая команда:

«Это будут люди, которые имеют желание и опыт свержения власти.

Штаб Порошенко возглавил человек, который прошел не один переворот и „вышел сухим из воды“, — Турчинов. Несколько миллионов долларов было выделено на финансирование “Азова” (Нацкорпуса), к которым уже присоединился Дмитрий Ярош, который сыграл свою роль в перевороте 2014 года», — отметил политик.

Он также обратил внимание, что уже сегодня в массмедиа формируется позиция, что это якобы будет демократический процесс со стороны националистов и народа.

«Но ни к народу, ни к идее эта история не имеет никакого отношения. Порошенко всего лишь хочет остаться безнаказанным, захватить власть и продолжить преступный путь по отношению к Украине.

Ведь он понимает, что единственная возможность уйти от наказания и сохранить награбленные средства и активы — это устроить переворот», — отметил нардеп.

При этом Илья Кива подчеркнул, что эта «многослойная история» формируется уже на протяжении полугода, но не отслеживается спецслужбами.

«Потому что СБУ сегодня заняты коррупционными схемами и личным обогащением, а также давлением на оппозицию. Но они пропускают ту ситуацию, которая будет стоить им не только власти, но и жизни. Ведь те, кто придут за ними, помнят вкус крови с 2014 года. Уже в конце месяца мы можем столкнуться с ситуацией, которая окончательно уничтожит нашу страну как независимое государство», — подытожил политик.

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