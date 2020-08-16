Новости Украины и Новороссии 16 августа 2020
- 16:53 Дебилизм.
- 11:29 «Чем бы дитя не тешилось»: в Крыму оценили запуск флага Украины на шарах.
- 11:28 Свобода слова на оккупированных территориях.
- 10:52 «Те, кто придут, помнят вкус крови с 2014», — Кива заявил о готовящемся госперевороте.
- 07:04 Зачем Зеленский назначил в разведку спецов по диверсиям времён Порошенко? (ВИДЕО).
Дебилизм
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«Чем бы дитя не тешилось»: в Крыму оценили запуск флага Украины на шарах
Акцию с запуском в сторону Крыма украинского флага на воздушных шарах прокомментировал глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов.
Он заявил, что инцидент напомнил ему мультфильм про Винни-Пуха. При этом в роли «коллективного Пятачка» выступили «не до конца адекватные украинские активисты». По сути своей акция пустая и бессмысленная, добавил Молохов.
Как ранее сообщалось, группа украинских националистов на границе с Крымом запустила 25-метровый флаг страны с двумя тысячами листовок «Крым — это Украина». Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец расценил акцию как «банальное осваивание средств», которые были выделены либо государством, либо «каким-то западным фондом на развитие демократии».
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Свобода слова на оккупированных территориях
Свобода слова на оккупированных территориях
Украинская пропаганда любит рассказывать, как она, оккупировав часть территории ЛНР и ДНР, вернула проживавшим там украинцам право голоса. Тем ироничнее наблюдать митинги и протесты на оккупированной территории, где граждане протестуют против отказа им в праве выбора, причем часть лозунгов и плакатов идет на украинском языке, где люди требуют от Киева права голоса и того, чтобы их услышали. Наиболее ярко прошел митинг в Северодонецке. Как это знакомого – еще до начала горячей фазы войны люди на Донбассе просили и требовали, чтобы их услышали. Но их не услышали, а попытались задавить голой силой. И как видим спустя 6 лет после государственного переворота, желания слушать людей на Донбассе у Киева не прибавилось. Это касается как проживающих в ЛНР и ДНР, так и тех, кто живет на оккупированной территории. Им снова и снова наглядно показывают, что в «прекрасной Украине будущего» они люди второго сорта, мнением которых можно и нужно пренебречь. И тут уже не обвинишь только Порошенко, так как тот же Зеленский прекрасно лишает их права голоса.
Разумеется, тут есть несколько мотивов. С одной стороны, вот так примитивно и цинично отрезают от выборов потенциальный электорат «Оппозиционного блока», за который достаточно активно голосуют на Юго-Востоке. Тем более, что в условиях падения рейтинга Зеленского и «Слуги Народа» (в том числе и по причине обмана своих избирателей с Донбасса и Юго-Востока) часть тающего рейтинга перетекает «Оппозиционному Блоку», который активно использует в своей пропагандистской компании вопрос дискриминации жителей Донбасса киевскими властями. А раз так, то зачем давать потенциальным голосам за «Оппозиционный блок» присоединяться к общей массе. Вот такая вот забота о «голосе каждого».
С другой стороны, демонстративно поддерживают линию на то, что жители Донбасса — неполноценные украинцы, лояльность которых слишком сомнительна, чтобы доверять им «государственные вопросы». Все по классике – «обещайте этим тварям все, что угодно, а вешать будем потом». Вот примерно так, как к «тварям», и относится к жителям Донбасса киевская власть. Как старая, так и новая. И именно поэтому нет никакого реального прогресса в прекращении войны (стороны продолжают обвинять друг друга в обстрелах и передвижении войск) и каком-либо политическом урегулировании, кроме болтовни о переносе переговоров из Минска в Стокгольм и жалком словоблудии Кравчука о том, что надо изменить формулировки Минских соглашений, которые он якобы не понимает.
Вопрос лишения голоса жителей оккупированных территорий также укладывается в навязываемый бандеровской пропагандой нарратив, что они «должны заслужить те или иные права», чем фактически полностью копируется практика политической, лингвистической и прочей дискриминации и сегрегации в отношении русских и русскоязычных, проживающих в Прибалтийских лимитрофах, где уже давно для русских установлен режим апартеида. Такой же сценарий последовательно реализуется и на Украине, и замена Порошенко на Зеленского тут мало что меняет. Лучшая демонстрация отсутствия отличий — это закон о языке и вытеснение русского языка из школ, хотя сколько в 2014-м году было разговоров, что «русский язык никто трогать не будет, все в прекрасной Украине будущего будет хорошо». Прошло время, и «тварей» начали подвешивать на юридические крюки, лишая их родного языка обучения в школах, права голоса на выборах, права смотреть и слушать то, что они хотят.
Естественно, когда на Донбассе видят подобное отношение к тем, кто имел несчастье остаться на Украине, там прекрасно понимают, чего стоят лживые и лицемерные заверения Киева о том, что он заботится о людях на Донбассе (про Крым я уж и вовсе молчу). Вся эта «забота» видна как на ладони – начиная от снарядов, прилетающих в жилые дома, и заканчивая сегрегацией русских на оккупированных территориях. Поэтому не стоит удивляться, что под эти пустые обещания люди постепенно получают российские паспорта. И тут можно лишь пожалеть, что процесс с организационной точки зрения идет слишком медленно.
Когда Кравчук говорит о том, что «надо договариваться с простыми жителями Донбасса», надо, конечно, ясно понимать, что ничего, кроме очередной разводки, он предложить не сможет и было бы странно ожидать чего-то иного от персонажа, который участвовал в ликвидации СССР после того, как более 70% его жителей высказались за его сохранение. И естественно, он не будет замечать, как параллельно с его обещаниями и предложениями на практике реализовано отношение к жителям Донбасса, имеющим несчастье оставаться на территории Украины. Как говорилось на одних старых выборах, верьте только делам, а дела Украины на Донбассе более чем красноречивы, чтобы поверить хоть во что-то, что пытаются обещать Донбассу, чтобы потом подвесить его на крюк бандеризации.
Специально для ИА "АСАД"
https://asd.news/articles/dnr/svoboda-slova-na-okkupirovannykh-territoriyakh/ – цинк
PS. Вчера на Донбассе снайпер ВСУ убил солдат ЛНР. "Бессрочное перемирие" оно такое, да. Но ведь никто и не сомневался, что именно так оно и будет.
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«Те, кто придут, помнят вкус крови с 2014», — Кива заявил о готовящемся госперевороте
Порошенко и его соратники готовятся реализовать государственный переворот на День Независимости. Об этом в эфире украинского ТВ заявил депутат Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива.
«24 августа, в день, когда будет возможно провести любые акции, будет попытка переворота. Порошенко финансирует националистические группы, готовя их к маршу на День Независимости, который должен перерасти в противостояние с властью и закончиться государственным переворотом. Порошенко постарается захватить несколько административных зданий, возможно, даже Офис президента, и потребовать проведения досрочных выборов и президента и парламента», — сказал он.
Кива также рассказал, что для этого подобрана соответствующая команда:
«Это будут люди, которые имеют желание и опыт свержения власти.
Штаб Порошенко возглавил человек, который прошел не один переворот и „вышел сухим из воды“, — Турчинов. Несколько миллионов долларов было выделено на финансирование “Азова” (Нацкорпуса), к которым уже присоединился Дмитрий Ярош, который сыграл свою роль в перевороте 2014 года», — отметил политик.
Он также обратил внимание, что уже сегодня в массмедиа формируется позиция, что это якобы будет демократический процесс со стороны националистов и народа.
«Но ни к народу, ни к идее эта история не имеет никакого отношения. Порошенко всего лишь хочет остаться безнаказанным, захватить власть и продолжить преступный путь по отношению к Украине.
Ведь он понимает, что единственная возможность уйти от наказания и сохранить награбленные средства и активы — это устроить переворот», — отметил нардеп.
При этом Илья Кива подчеркнул, что эта «многослойная история» формируется уже на протяжении полугода, но не отслеживается спецслужбами.
«Потому что СБУ сегодня заняты коррупционными схемами и личным обогащением, а также давлением на оппозицию. Но они пропускают ту ситуацию, которая будет стоить им не только власти, но и жизни. Ведь те, кто придут за ними, помнят вкус крови с 2014 года. Уже в конце месяца мы можем столкнуться с ситуацией, которая окончательно уничтожит нашу страну как независимое государство», — подытожил политик.
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Зачем Зеленский назначил в разведку спецов по диверсиям времён Порошенко? (ВИДЕО)
Украинская журналистка Олеся Медведева рассказала о последних кадровых назначениях, которые произошли на Украине.
На днях президент Владимир Зеленский назначил на должность главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, который засветился в истории с отправкой украинских диверсантов в Крым. Также высокую должность руководителя разведывательной службы получил начальник Буданова — Валерий Кондратюк, который тоже замешан в этой истории.
Как заметила Медведева, из-за того скандала Кондратюк тогда потерял должность, но не потерял свои позиции. Порошенко тогда его забрал работать в администрацию президента.
«Получается, что всё украинское руководство разведки состоит из людей Порошенко», — отметила Медведева.
Что это означает и зачем Зеленский ввёл в руководство украинских разведслужб этих людей?
«В связи с этим всем возникает очень логичный вопрос: а почему Зеленский на ключевые должности в украинской разведке не поставил каких-то своих людей, а взял двух “ястребов” времён Порошенко, которые, кроме всего прочего, возможно, принимали участие в диверсиях в Крыму в 2016 году? А в логике окончания войны, о которой Зеленский постоянно говорит и на этом акцентирует часто внимание, это вовсе выглядит очень скандальным. И Кондратюк, и Буданов», — сказала блогер.
По мнению Медведевой, у всего этого может быть два вероятных объяснения.
«Первое — конспирологическое. Сначала на должность главы Службы внешней разведки назначили Валерия Кондратюка. Ранее, опять же, таки он вместе с Будановым работал в ГУР МО, и они там делали всякие разные спецоперации. Возможно, и вот эту диверсионную спецоперацию в Крыму. Старший товарищ решил продвинуть своего коллегу на пост главы ГУР МО, чтобы таким образом замкнуть на себе всё разведсообщество Украины. А что, удобно!» — заметила журналистка.
Вторая версия, по её словам, политтехнологическая, и назначение Кирилла Буданова, у которого имидж «борца с Россией», по задумке Банковой должен переключить на себя внимание с другого кадрового назначения в Офисе президента. Тоже очень интересного. Речь идёт об Олеге Татарове, которого назначили на должность заместителя главы Офиса президента. Теперь он будет координировать деятельность правоохранительных органов.
«Татаров до и во время майдана был заместителем начальника главного следственного управления МВД и не скрывал своего, мягко говоря, скептического отношения к событиям на майдане и майдановцам. На это назначение майдановцы и соросята, конечно, очень остро отреагировали — “диктатура Януковича возвращается!” и так далее, и тому подобное. Поэтому, возможно, назначение Буданова было для того, чтобы перебить вот этот вот “эффект” от Татарова», — пояснила Медведева.
Она отметила, «Татаров — настоящий профессионал, но мы посмотрим по результатам его работы, будут ли какие-то изменения в правоохранительных органах в лучшую сторону».
«Например, начнут ли коррупционеров, мародёров и откровенных преступников сажать или всё так же нет? Совсем скоро мы с вами это увидим», — подытожила журналистка.
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В воскресенье, 16 августа, состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина соответственно. В разговоре Кремль подтвердил готовность Москвы оказать республике необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о Союзном государстве и – при необходимости, в случае внешней угрозы – по линии ОДКБ.
Дебилизм (Одесское телевидение).
https://www.youtube.com/watch?v=Z1jY9FgGDTU