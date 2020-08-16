Лукашенко встал на колени
16:02. 16 августа 2020 103 просмотра 4 коммент. Опубликовал: feedmatic
В целом, более-менее годный митинг и картинку Лукашенко сделал. Заодно показал лица тех, кто за него. Качество трансляции было посредственным. Самый яркий момент, выступление самого Лукашенко – он очень яркий оратор и харизматик, этого у него не отнять. Сегодня обстоятельства требовали выложиться по полной, что он и сделал. Хватит ли этого и не опоздал ли он – увидим в ближайшие дни.
Также в Минске начался митинг оппозиции. Было бы хорошо, если после обоих митингов спецы по подсчетам по головам на фотках с квадрокоптеров выложили свои подсчеты пиковых моментов. В заявленные цифры 50 тыс. за Лукашенко и 60 тыс. за оппозицию не очень верится, если смотреть на трансляции.
PS. Нормально постить пока не получается, на районе уже 2 часа нет света, а мобильный интернет еле работает. Поэтому что смогу буду кидать в телегу
https://t.me/boris_rozhin, а более подробно по митингам как свет дадут.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6100762.html
КОЛХОЗ!
Но если им нравится КОЛХОЗ то это их ПРАВО жить в колхозе.
Кому не нравится колхоз-планета большая.
Потому не НАМ решать как жить беларусам или молдаванам или в племенах Амазонии или Африки или Сев. Кореи.
Но…..
Тот кто скачет ПРОТИВ ВСЕХ будет наказан везде и всегда
Скакали в на Украине с русофобскими лозунгами.Причем эти лозунги начали формироваться ещё в СССР.У нас этого не было, нет, и я надеюсь не будет.
А на Украине сейчас визы в Европу дают.
Круто.